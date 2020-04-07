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 Финское посольство не подтверждает информацию об организации чартеров для украинских сезонных работников

Информацию об организации чартеров в Финляндию с украинскими сезонными работниками не подтверждают компетентные финские органы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Посольства Финляндии в Киеве.

В сообщении отмечается: "Недавно в финских, а также и в украинских СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует организовывать чартерные рейсы, чтобы украинские сезонные работники могли приехать в Финляндию.

Однако, эта информация не является подтвержденной финскими компетентными органами. Посольство внимательно следит за общей ситуацией и сразу проинформирует украинских заявителей, как только изменится ситуация, связанная с возможностью совершения путешествий в Финляндию".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран

Источник: https://censor.net.ua/n3187202
 
 
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Германии остро нужны рабочие для уборки шпаргеля. Тоже обсуждаются варианты с доставкой самолетом рабочих из Румынии например.
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Сезонные рабочие нужны по всей Европе.
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Насчет всей Европы не знаю могу, только сказать насчет Украины и Германии. В остальных странах по долгу не задерживаюсь. Но я не сомневаюсь что Вы лучше проинформированы.
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Смотря на то как оперативно работает МИД Финляндии, можно смело сказать, что ********* даже облизываться на Финляндию не стоит!
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Та не хвилюйтеся за Європу. Он Меркель вичухалася, вона за мультикультурність, незабаром негрів з арабами завезе
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