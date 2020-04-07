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 Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Госагентства по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС

Кабинет министров Украины определил Сергея Калашника победителем конкурса на должность главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения,

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщает Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

"Кабинет министров Украины определил Калашника С.В. победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения по результатам соответствующего собеседования, проведенного с кандидатами на указанную должность, предложения по которым внесены Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы", - указывается в сообщении.

Калашник стал победителем конкурса, который проводился с 15 ноября 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил Павлову врио главы Госагентства по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС

Источник: https://censor.net.ua/n3187201
 
 
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Кто такой? Очередной зеленый схематозник?
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само - собой...
от Ермака наверное...
будет загонять радиоактивный металлолом с Зоны на заводы Ахметова куда нибудь в Мариуполь..
Выгодное место...
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но кто скажет что это не новое, молодое лицо, тот пусть первый кинет в меня камень...
Все как Зеля обещал..
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пока не знаем..
нужно дождаться очередного слива разговора Дениски..
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