 Кабмин определил победителя конкурса на должность главы Госагентства по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщает Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

"Кабинет министров Украины определил Калашника С.В. победителем конкурса на занятие должности главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения по результатам соответствующего собеседования, проведенного с кандидатами на указанную должность, предложения по которым внесены Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы", - указывается в сообщении.

Калашник стал победителем конкурса, который проводился с 15 ноября 2019 года.

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