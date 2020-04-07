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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Минздрав может в среду 8 апреля запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина, - Ляшко

Министерство здравоохранения может в среду запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, при соблюдении каких условий органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам. Сейчас мы с Нацполицией анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения. Первых два дня полиция попробует реагировать, но, если не будет никакого эффекта за понедельник–вторник, в среду мы отменим это постановление и рынки будут закрыты", - сказал он.

"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова увеличить тестирование на коронавирусную инфекцию и проводить 30 тысяч тестов в неделю, затем и 80 тысяч, - Ляшко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3187200
 
 
 Топ комментарии
 
давайте, закрывайте...
дополнительные десятки тысяч голодных безработных будут грабить ваши особняки...
и охрана хрен их остановит...
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С собаками можно там гулять, а с детьми нельзя.
Чиновники и мозги - понятия несовместимые
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"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками" - трудно жить без мозгов
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Американские аналитики предсказали, когда закончится карантин в разных странах

https://charter97.org/ru/news/2020/4/6/372144/
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значит победобесие 9-го мая навернулось....?
или Хан всея Московии все таки погонит рабов своих на парад...?

Россия
Карантинные меры в России начали принимать довольно поздно. Реальный карантин в Москве начался с «недели выходных», объявленной Владимиром Путиным.
Лишь в начале апреля речь пошла о действительно жестких мерах, но они пока не развернуты по всей стране.
Эксперты Boston Consulting Group ожидают пик заболеваемости в России в первую неделю мая.
А окончание карантина аналитики обещают для России не ранее конца июня - начала июля.
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"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками" - трудно жить без мозгов
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С собаками можно там гулять, а с детьми нельзя.
Чиновники и мозги - понятия несовместимые
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давайте, закрывайте...
дополнительные десятки тысяч голодных безработных будут грабить ваши особняки...
и охрана хрен их остановит...
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Та вводьте вже розстріли.Бобіки цього хочуть.
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Опять двадцать пять. Не минздрав, а гармошка. Когда уже двери будете заваривать в подъездах и окна кирпичами замуровывать ?
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Нащо ти це пишеш? Яко написав, то в тебе, дебіла, є руки. Нащо тобі цегла?
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чо возбудились? написано: при условии несоблюдения всех установленных правил карантинаИсточник: https://censor.net.ua/n3187200
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Кто оценивать будеть это "соблюдение"?
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Какой выход? я тоже в *опе, аренду+ЕСВ надо платить, пенсии ещё нет, здание где я сижу опечатано, что мне делать? Слава Богу пока не заболел.
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Называется, Боже, дай мені работу. Вводят карантин, ослабляют, ужесточают, отменяют. Зато все при деле
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всё думал, кого же мне эта рожа напоминает...
и вспомнил!
Онищенко, тоже главного санврача только кацапии Минздрав может в среду 8 апреля запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3253
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