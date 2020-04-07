 Минздрав может в среду 8 апреля запретить работу рынков при условии несоблюдения правил карантина, - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV. заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Я лично выдал постановление главного государственного санврача, которое четко регламентировало, при соблюдении каких условий органы местного самоуправления могут позволить открыться рынкам. Сейчас мы с Нацполицией анализируем ситуацию и видим, что происходят системные нарушения. Первых два дня полиция попробует реагировать, но, если не будет никакого эффекта за понедельник–вторник, в среду мы отменим это постановление и рынки будут закрыты", - сказал он.
"Прогулки детей c родителями в парках, это тоже самое, что с рынками", - добавил он.
https://charter97.org/ru/news/2020/4/6/372144/
или Хан всея Московии все таки погонит рабов своих на парад...?
Россия
Карантинные меры в России начали принимать довольно поздно. Реальный карантин в Москве начался с «недели выходных», объявленной Владимиром Путиным.
Лишь в начале апреля речь пошла о действительно жестких мерах, но они пока не развернуты по всей стране.
Эксперты Boston Consulting Group ожидают пик заболеваемости в России в первую неделю мая.
А окончание карантина аналитики обещают для России не ранее конца июня - начала июля.
Чиновники и мозги - понятия несовместимые
дополнительные десятки тысяч голодных безработных будут грабить ваши особняки...
и охрана хрен их остановит...
и вспомнил!
Онищенко, тоже главного санврача только кацапии