EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  558  29
Материалы по теме:
Все про:Иран (925) Кулеба Дмитрий (341)

 Украина не позволит Ирану избежать ответственности за катастрофу самолета МАУ, - глава МИД Кулеба

Украина ни в коем случае не позволит Ирану избежать ответственности за сбивание самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и ждет официальных разъяснений от Тегерана по поводу заявления члена парламента страны о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив авиалайнер "МАУ" в январе

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Во-первых, посольство направило ноту для того, чтобы официально была разъяснена позиция Ирана... Мы должны опираться на официальную информацию. Потому когда мы получим официальную информацию от Ирана, мы будем делать соответствующие выводы. Но мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась, и будем работать с ними для того, чтобы получить "черные ящики", для того, чтобы согласовать параметры юридической ответственности за то, что произошло, и в этом мы будем действовать не одни, а вместе с нашими партнерами, прежде всего с Канадой", - сказал он.

Читайте также: Украина направила Ирану ноту в связи с заявлениями депутата Норузи о сбитом самолете МАУ, - Зеленко

Как сообщалось, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи (Hassan Norouzi) заявил, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе, сообщает "Al Arabiya".

"Вооруженные силы выполнили свои обязанности хорошо... Движение самолета было очень подозрительным", - сказал он в интервью "Hamdeli daily", сообщает "Al Arabiya".

Напомним, 25 января глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что виновный в крушении самолета МАУ вблизи Тегерана находится в тюрьме.

Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3187199
 
   
 Топ комментарии
 
Это мид уже точно решил или планирует ещё извиниться перед Ираном?
 показать весь комментарий
 
А что вы сделаете?)) Аятоллы Штатов не боятся, не то что какихто зебилов
 показать весь комментарий
 
И чо вы сделаете? Всем парламентом объявите "ганьбу"?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А вже здавалось, що Кулєба від коронавірусу помер. Чи з запою виліз?
 показать весь комментарий
 
 
Это мид уже точно решил или планирует ещё извиниться перед Ираном?
 показать весь комментарий
 
 
А что вы сделаете?)) Аятоллы Штатов не боятся, не то что какихто зебилов
 показать весь комментарий
 
 
И чо вы сделаете? Всем парламентом объявите "ганьбу"?
 показать весь комментарий
 
 
Другий пост: найгидотніша, бо вже соромно за них перед іноземцями, а це прикро.
 показать весь комментарий
 
Це іранці по завданню кремля перетягли вину на себе. Дві диктаторські чумні недодержави, горіть синім Полум'ям!!!
 показать весь комментарий
 
 
Надо было комиссию отправлять по всем правилам протокола ИКАО, как часть международной, наделенной полномочиями, комиссии. А не как толпу зевак без полномочий. Тогда бы и не обкакались так.
 показать весь комментарий
 
 
"Как китайцев разбомбить,
жопой танк остановить,
учат в МИДе,учат в МИДе,учат в МИДе."/Профессор Лебединский/
 показать весь комментарий
 
непозволюны жоские какие.
Вы себя и страну уже так обосрали на международной арене, что вам только глотать остается. Украина не позволит Ирану избежать ответственности за катастрофу самолета МАУ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 4482
 показать весь комментарий
 
 
зато гнобіть свойо насєлєнійє с удовольствійєм!!! Бий своїх! Але чужі шось не бояцця
 показать весь комментарий
 
скоро и наши пиз..люлей навешают. Пианист кончит плохо и быстрее овоща Украина не позволит Ирану избежать ответственности за катастрофу самолета МАУ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 284
 показать весь комментарий
 
дай Б-г! Але шось ці підбадьорливі камлання тільки віддаляють кончіну сволоча
 показать весь комментарий
 
и так мы имеем от Ирана пощечину и оскорбление...
у нас есть какое нибудь ССО для мести...?
Ну как в той песни - "Тихо ушел, тихо пришел" и все такое....?
Когда будут выдвигаться эти ребята в красивых униформах...?

Как сообщалось, представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи (Hassan Norouzi) заявил, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе, сообщает "Al Arabiya".Источник: https://censor.net.ua/n3187199
 показать весь комментарий
 
да, оставьтє, чмошнікі, ету тєму! Нічого ви не доб'єтесь. Іран похвалив своїх військових за качєствєнно продєланную работу, а ви прєзіраєтє всьо українське - воно вам неінтірєсно, скучно, протівно. Краще гешефт якись замутити для лічного, а недострана, прєзірайєма всім міром, хай оптікає
 показать весь комментарий
 
до влади в Україні прийшли тіпи, для яких родіна - савєцкій саюз, сталіца - масква, радной йєзик, а Україна з її незалежністю - якесь неудобство, лишній забор, дополнітєльні хлопоти. Вони нудяця мовою, історією, культурою України, вони ненавидять і прєзірают українських героїв. І ото воно хіба буде відстоювати інтереси України??? Та воно ради загранічних командіровок за щот государства там формально шось виконує, а душа йому не болить за Україну і її честь
 показать весь комментарий
 
Не буде. Ось хто буде, або ти, або я, або такий сами, як ми:
Украина не позволит Ирану избежать ответственности за катастрофу самолета МАУ, - глава МИД Кулеба - Цензор.НЕТ 247
 показать весь комментарий
 
А воно в Дещиці спитало, яким саме чином "Украина не позволит Ирану избежать ответственности"?
 показать весь комментарий
 
да, тут облом - це тобі не плавців в гідропарку зграєю шакалів щемить, чи душити і викручувати руки власнику кофейні на одеському пляжі
 показать весь комментарий
 
оте "дякую" звучить вкрай непристойно. І ше багато часу пройде поки те слово очистиця від брудної Зє!лупиної пельки
 показать весь комментарий
 
Пусть клоун прекратит стрелять и пошлет Сивуху в Иран извиняться за внутриукраинский конфликт, из-за которого украинский самолет нагло протаранил две иранских ракеты.
 показать весь комментарий
 
Можете відсмоктати аби полизати, на Ваш вибір, у всіх патріотів нашої держави. Пишіть.
 показать весь комментарий
 
Прямо как на церемонии награждения : иранские военные хорошо выполнили свои обязанности,Источник: https://censor.net.ua/n3187199
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх