 "К сожалению, мы потеряли пациента", - главврач Александровской больницы Антоненко заявила, что в медучреждении зафиксирована первая смерть от коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Антоненко отметила: "К сожалению... Сегодня мы потеряли пациента.

За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО.

Я и команда врачей Александровской клинической больницы Киева, приносим соболезнования родным и знакомым.

Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента. Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас в Александровской больнице Киева двое тяжелых пациентов, которым проводится оксигенация, - главврач Антоненко. ФОТОрепортаж

Она продолжила: "О судьбе второго пациента, находившегося на ЭКМО - его состояние нестабильное, тяжелое. Сейчас продолжается ЭКМО. Надеемся на лучшее и выполняем свою работу.

По состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больнице г. Киева находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным коронавируса, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пациентов с COVID-19 38, с подозрением - 14, в реанимации - 4, из них 2 на кислородном обеспечении, - главврач Александровской больницы Антоненко. ФОТО

"В последние дни распространяется много фейковых мыслей псевдоэкспертов о том, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19. Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе действительно ли "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно ли "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет", и еще много замечательных мыслей.

Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие легкомысленные мысли вас бы не посещали" - резюмировала Антоненко.

Также она опубликовала фото с подписью: "Фото сделано прямо сейчас у постели больного"