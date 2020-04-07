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 "К сожалению, мы потеряли пациента", - главврач Александровской больницы Антоненко заявила, что в медучреждении зафиксирована первая смерть от коронавируса

Главный врач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко обнародовала информацию, что в реанимации медучреждения скончался первый пациент с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Антоненко отметила: "К сожалению... Сегодня мы потеряли пациента.

За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО.

Я и команда врачей Александровской клинической больницы Киева, приносим соболезнования родным и знакомым.

Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента. Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас в Александровской больнице Киева двое тяжелых пациентов, которым проводится оксигенация, - главврач Антоненко. ФОТОрепортаж

Она продолжила: "О судьбе второго пациента, находившегося на ЭКМО - его состояние нестабильное, тяжелое. Сейчас продолжается ЭКМО. Надеемся на лучшее и выполняем свою работу.

По состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больнице г. Киева находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным коронавируса, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пациентов с COVID-19 38, с подозрением - 14, в реанимации - 4, из них 2 на кислородном обеспечении, - главврач Александровской больницы Антоненко. ФОТО

"В последние дни распространяется много фейковых мыслей псевдоэкспертов о том, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19. Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе действительно ли "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно ли  "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет", и еще много замечательных мыслей.
Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие легкомысленные мысли вас бы не посещали" - резюмировала Антоненко.

Также она опубликовала фото с подписью: "Фото сделано прямо сейчас у постели больного"

К сожалению, мы потеряли пациента, - главврач Александровской больницы Антоненко заявила, что в медучреждении зафиксирована первая смерть от коронавируса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187198
 
 
 Топ комментарии
 
Есть статистика, и есть игра на эмоциях. Эта статья - чистейшая пропаганда, известный прием взять частный случай и выдать его за общую картину. Да, от коронавируса умирают. Да, от гриппа тоже умирают, причем одни и те же категории граждан. Но почему-то при гриппе никому не приходило в голову нарушать конституционные права граждан и устанавливать диктатуру.
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Как там дела у Хорошковского?
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Красиво сказал. Реанимация полный пипец...
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Это пипец на камеру. В живую видел какие сейчас на Медгородке- мелицина на дне. Нет на днище.
Мать у меня медиком была, видел воочию при совке и сейчас.
Оборудование современее- а вокруг все совок-совок-совок...
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Судя по фотке,они его придушили.
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Тут один комментатор писал что ему было 30 лет...
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Да не в возрасте дело. Совсем. Дело в иммунитете человека. Можно и в 20 загнать свой организм в никуда. Вон где-то дедуля на 101 годку сказал:"хрен тебе, а не корона".
Европейские страны, Америка, итд... Смертность по итогам всеравно будет больше. Догадайтесь почему ?
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вроде ему 16 лет, говорили бабки... Не верите?
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в районних лікарнях буде набагато складніше
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это и козе понятно...
Александровская больница считается лучшей по этому профилю...

там депутаты лечатся и им подобные...
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Богу молиться надо, вон и медики в скафандрах заражаются
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Стандартное запугивание...
Почему не сказано - кто этот пациент, сколько ему лет, какие имел хронические болезни, как и чем его лечили, сколько находился в больнице, итд,?
Главное ляпнуть - сидите дома, и ни слова об умершем.
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Этого человека от заражения могла спасти проданная маска, но мародер Зеленский больше переживает о здоровье испанцев.
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В Испании кстати четвертый день идет снижение смертельных случаев. На пике было под 1000, сегодня 637.
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Нет, но есть тенденция к уменьшению, 4 дня - это уже показатель.
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Умер мужчина, 36 лет, не пил и не курил, занимался спортом.
Александровская больница, одна из самых лучших и оснащены больниц в Украине для людей с коронавирусом нового типа, недостатка в оборудовании и лекарствах там нет.
Можно только подумать, что в районных больницах... наверное, даже не всегда парацетамол есть, все за свой счет.
Если заболеет много людей в регионах, то в больницы "для депутатов" их не повезут... будет жесть...
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Умер мужчина, 67 лет, пил и курил
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3 недели назад выхватил бронхит, после бани и купания в реке. На больничке за палату отдельная тема, коммерческая, 65 м кв, 2 комн, тренаж зал, и т.д. Но лекарства я аж ухуел, 1500 в день. 10 дней гульнул на 30 тыс.
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Это дебильное выражение - "Мы его потеряли"
Человек умер, а они его искали, но не нашли. А в лифте не пробовали посмотреть?
Вот это выражение точно в картинке
"К сожалению, мы потеряли пациента", - главврач Александровской больницы Антоненко заявила, что в медучреждении зафиксирована первая смерть от коронавируса - Цензор.НЕТ 9260
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Сорри, а как вы хотите? "Ваш папа сдох"?
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да как угодно...
Умер, скончался, ушел Ваш папа.
Вам не известно, видимо, но практикующие врачи так никогда не говорят. Это в сериалах и от администраторов, которые пациентов в глаза не видели можно услышать.
Я анестезиолог, если шо "К сожалению, мы потеряли пациента", - главврач Александровской больницы Антоненко заявила, что в медучреждении зафиксирована первая смерть от коронавируса - Цензор.НЕТ 1183
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Есть статистика, и есть игра на эмоциях. Эта статья - чистейшая пропаганда, известный прием взять частный случай и выдать его за общую картину. Да, от коронавируса умирают. Да, от гриппа тоже умирают, причем одни и те же категории граждан. Но почему-то при гриппе никому не приходило в голову нарушать конституционные права граждан и устанавливать диктатуру.
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Скажу больше
Вся эта паника и нагнетание устроена мировой закулисой, чтобы установить новый мировой порядок.
Сорос с масонами, якобы для борьбы с пандемией, хотят вживить каждому в попу электронный чип и отслеживать местоположение через 5G.
Мы находимся на пороге нового мирового порядка, где нами править будет Сорос, масоны, Рокфеллер и Обама.
Мы, здравомыслящие люди, те кто действительно понимает, что на самом деле происходит, должны объединятся в группы и принимать галоперидол.
Так советуют врачи-психиатры.
Это спасет нас от мирового заговора.
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гастрабайтер
вернись в палату
тебе плохо
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Смертность увеличивается на порядок, когда вибрации вирусов попадают в резонанс. Возникает ощущение, что страна кипит вирусом. Вирус в этом *резонансном * состоянии передавливает действие любых лекарств, и становится крайне заразным. Вот потому заражаются доктора в супер защитных костюмах.
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Человек в состоянии паники и страха, попадает в резонанс с вибрациями вируса. В таком состоянии он становится уязвимым для заражения. Поэтому старайтесь выполнять предписания Минздрава по предупреждению заражения, но не паникуйте и не ужасайтесь. Не дайте вирусу шанса заразить вас.
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Уявляєтє, який дикий тваринний жах у атеїстів?
Що знають, що вони зникають назавжди.
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У нас сьогодні теж писали, що дівчина померла 20+, чоловіки 34 і 40.
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...ля! Вот так бы несколько лет и просидел бы на карантине. Если б кто ещё продукты каждый день под дверью оставлял...
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А сколько ему было лет? Мне кажется, в Александровке в реанимации молодые лежали... Не?
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36 лет
1 марта еще играл в волейбол
Это для все упоротых свидетелей мирового заговора
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Я так відчуваю, що в Україні і лікувати поки не можуть та й скоро не буде кому. Ще нічого нема (про пік не говоримо навіть), а вже скільки медиків заразилися.

Це не про цього чоловіка писали, що й діаліз робили ?
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Жесть...... "К сожалению, мы потеряли пациента", - главврач Александровской больницы Антоненко заявила, что в медучреждении зафиксирована первая смерть от коронавируса - Цензор.НЕТ 6573 И уберечься он не мог, т.к карантина тогда ещё не было..... Или он вернулся из-за бугра?
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для "любознательных"- 36 лет, 6 дней врачи боролись,к сожалению.. он ушел
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Жаль чоловіка.
Що ж з ним такого важкого було, що не врятували ?
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Всего- навсего короновирусная инфекция.
По последним данным ВОЗ в Мире наибольшая смертность в возрастной группе
35-59лет!
Потому что эта возр.группа работает и не может сидеть дома на карантине...
Вот такая печальная картина везде....
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Почему сразу "любознательных"? Есть сообщение о смертельном исходе в лучшей больнице (!!!) Украины. Тема короновируса для всех актуальная, болезненная и топовая. Тем более, куча идиотов распространяет мантры, что "умирают только старики". А посему- информация очень важная. Человек был молодой и, как писали выше, здоровый, спортивный, без вредных привычек..... Может, хоть кто-то сделает для себя выводы и вразумится..... "К сожалению, мы потеряли пациента", - главврач Александровской больницы Антоненко заявила, что в медучреждении зафиксирована первая смерть от коронавируса - Цензор.НЕТ 5488
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24.02.20 16:40 Система здравоохранения готова к возможному проникновению коронавирусной инфекции в Украину, - Минздрав
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Ні.Той чоловік помер не в Олександрівській лікарні.В Олександрівській-36років,пишуть що з Дніпра
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Врачам надо памятник при жизни поставить. Смотрю я на эту фотку..... Почти в скафандрах трудятся и днём и ночью.... Даже на диване в таком сидеть- долго не выдержишь. А если напряженно работать, спасать.... Плюс нервное напряжение- ответственность за чужую жизнь и постоянная угроза заражения смертельной заразой.... ЖЕСТЬ....
Спасибо вам, родные. Вы для нас сегодня- ангелы Хранители и БОГИ....... "К сожалению, мы потеряли пациента", - главврач Александровской больницы Антоненко заявила, что в медучреждении зафиксирована первая смерть от коронавируса - Цензор.НЕТ 5502
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