 "К сожалению, мы потеряли пациента", - главврач Александровской больницы Антоненко заявила, что в медучреждении зафиксирована первая смерть от коронавируса

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Антоненко отметила: "К сожалению... Сегодня мы потеряли пациента.
За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО.
Я и команда врачей Александровской клинической больницы Киева, приносим соболезнования родным и знакомым.
Поверьте, каждый врач очень переживает потерю пациента. Мы боролись за жизнь, применяя все современные технологии, которые сейчас используют врачи во всем мире. Однако мы не смогли ..."
Она продолжила: "О судьбе второго пациента, находившегося на ЭКМО - его состояние нестабильное, тяжелое. Сейчас продолжается ЭКМО. Надеемся на лучшее и выполняем свою работу.
По состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больнице г. Киева находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным коронавируса, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО".
"В последние дни распространяется много фейковых мыслей псевдоэкспертов о том, что статистика ежегодной смертности не превышает смертность от COVID-19. Я понимаю, что всем сильно надоело сидеть на карантине, однако советую не заигрывать с судьбой и не проверять на себе действительно ли "волну короны вы уже успели перенести в январе или в феврале", действительно ли "большинство переносит бессимптомно и уже имеет иммунитет", и еще много замечательных мыслей.
Если бы вы сейчас поработали врачом в инфекционном отделении или в лаборатории, такие легкомысленные мысли вас бы не посещали" - резюмировала Антоненко.
Также она опубликовала фото с подписью: "Фото сделано прямо сейчас у постели больного"
Мать у меня медиком была, видел воочию при совке и сейчас.
Оборудование современее- а вокруг все совок-совок-совок...
Европейские страны, Америка, итд... Смертность по итогам всеравно будет больше. Догадайтесь почему ?
Александровская больница считается лучшей по этому профилю...
там депутаты лечатся и им подобные...
Почему не сказано - кто этот пациент, сколько ему лет, какие имел хронические болезни, как и чем его лечили, сколько находился в больнице, итд,?
Главное ляпнуть - сидите дома, и ни слова об умершем.
Александровская больница, одна из самых лучших и оснащены больниц в Украине для людей с коронавирусом нового типа, недостатка в оборудовании и лекарствах там нет.
Можно только подумать, что в районных больницах... наверное, даже не всегда парацетамол есть, все за свой счет.
Если заболеет много людей в регионах, то в больницы "для депутатов" их не повезут... будет жесть...
Человек умер, а они его искали, но не нашли. А в лифте не пробовали посмотреть?
Вот это выражение точно в картинке
Умер, скончался, ушел Ваш папа.
Вам не известно, видимо, но практикующие врачи так никогда не говорят. Это в сериалах и от администраторов, которые пациентов в глаза не видели можно услышать.
Я анестезиолог, если шо
Вся эта паника и нагнетание устроена мировой закулисой, чтобы установить новый мировой порядок.
Сорос с масонами, якобы для борьбы с пандемией, хотят вживить каждому в попу электронный чип и отслеживать местоположение через 5G.
Мы находимся на пороге нового мирового порядка, где нами править будет Сорос, масоны, Рокфеллер и Обама.
Мы, здравомыслящие люди, те кто действительно понимает, что на самом деле происходит, должны объединятся в группы и принимать галоперидол.
Так советуют врачи-психиатры.
Это спасет нас от мирового заговора.
вернись в палату
тебе плохо
Що знають, що вони зникають назавжди.
1 марта еще играл в волейбол
Это для все упоротых свидетелей мирового заговора
Це не про цього чоловіка писали, що й діаліз робили ?
Що ж з ним такого важкого було, що не врятували ?
По последним данным ВОЗ в Мире наибольшая смертность в возрастной группе
35-59лет!
Потому что эта возр.группа работает и не может сидеть дома на карантине...
Вот такая печальная картина везде....
Спасибо вам, родные. Вы для нас сегодня- ангелы Хранители и БОГИ.......