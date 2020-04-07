 За первые сутки усиленного карантина составлено 192 админпротокола, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции.
Так, за сутки полиция составила 192 протокола по статье 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф в 17-34 тысяч гривен.
В полиции говорят, что 6 апреля на службу привлекли около 22 тысяч правоохранителей (из полиции и Нацгвардии), из них 7 тысяч патрулировали парки, скверы и тому подобное.
"В основном правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции", - рассказали в ведомстве.
Также есть первые протоколы, составленные из-за появления людей в общественных местах без масок. Больше всего протоколов составили в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве.
"Кроме того, с введением временных ограничений в полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушениях, связанных с правилами карантина. С начала карантинных мероприятий по спецлинии 102 поступило более 26 000 сообщений. За сегодня поступило более 1200 сообщений ", - рассказали в ведомстве.
Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич уверяет, что правоохранители сначала проводят "профилактическую работу", а если это не помогает - выписывают штрафы.
"Мы еще раз подчеркиваем: наша задача - не наказать, а предупредить правонарушение. Полицейские объясняют положения постановления и проводят профилактическую работу. Конечно, на правонарушителей, которые не прислушиваются к полицейским, составляются административные протоколы", - сказал он.
Сельское хозяйство будет простаивать из-за COVID-19?А КАК У НАС С ПОСЕВНОЙ ?
Бухой за кермом- 10 тисяч. Клоуни.
Такий стьоб, чи шо?
В одній із областей Західної України через значний штраф у час карантину померла пенсіонерка. Про це інформує газета "Закарпатські оголошення" з посиланням на джерело.
Старенька продавала молоко у час карантину і поплатилася. Її оштрафували на 17 тисяч грн.
Вона не змогла пережити такого удару, ледь не зійшла з розуму. Приїхала додому і померла від серцевого нападу.
Иначе им нужно будет либо отпустить вас, либо тянуть в участок на 3 часа, но там куча разных условий, которые они должны выполнить, но не выполняют, а значит и протокол потом их до 5-й точки в суде.
А один из обязательных пунктов они физически выполнить не могут, ибо… карантин (но подсказывать не буду)… судьи знают о чем я и это поможет вам в суде.
И помните, согласно ст.60 КУ никто не обязан (ни полицейский милиционер, ни вы) исполнять заведомо незаконные требования…
Карантин может ввести только СЭС, а СЭС нет. Как нет и санэпид норм… с 2017-го. Как нет и санэпидврача - есть замминистра МОЗа.
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет.
Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!(с)
Вопрос второй: Это таким способом решили довыполнить наполнение бюджета ?
два в одном...
и похер на то, что отписались уже почти все юристы Украины, что это все противозаконно..
Эвоно как Михалыч......
Не думайте про власті звисока,
Не згадуйте ви всує про Авакова -
Бо пусто у Арсена в рюкзаках
І час набить їх дєнєжними знаками!
В міністєра Арсена свій резон,
Свої закони й бізнеси ігорниє -
Шо з лотерейок - сльози да позор,
А вілла італьянська - нєдостроєна!!!
А тут січас со штрафов піде дощ -
Сімнаццать тисяч с морди нарушітєля !
А єслі завтра знов в "Сільпо" пайдьош -
Двойной таріф за новоє собитіє!
Цей карантін - як воздуха глоток,
Прєступніков полно до спеки літньої -
Арсен Барісич чьотко помнить борг
І договір з ЗЄльоною "елітою"...
Шо дальше - карантіни на года?
А повєзьот - так даже на столєтія?...
От я не понімаю іногда -
Він шо, плять, вірить у своє бєзсмертіє???
Не думай-ТЕ про шини звисока,
Бо час настане - і тоді, навєрноє,
Не встигнеш навіть взяти рюкзака...
Залишилось вже лиш одно мгновєніє.
Мгновеніє...
06.04.2020
Это нужно обязательно прочитать каждому…
Что точно известно о коронавирусе.
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.
2. Маски то помогают, то не помогают, их обязательно носить.
3. Магазины закрыты, но их открывают если нужно.
4. В больницы бесполезно с этим идти, но идти обязательно.
5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.
6. Перчатки не помогут, но они нужны., 7. Все остаются дома, но все гуляют.
8. Еды в супермаркетах полно, но её кому-то не хватает.
9. Вирус на детей не действует, но дети в зоне опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
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12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.
13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.
14. Полные в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.
15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.
16. Больным коронавирусом нельзя выходить, но можно ходить в аптеку и магазин - разъяснил кабинет министров.
17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.
18. Каждый разжигающий панику начинает свое сообщение словами «не хочу разжигать панику, но».
19. Штрафы никак законно не обоснованы, но их выписывают.
20. Штрафы придуманы для нарушающих карантин, но можно штрафовать и тех, кто просто один вышел в парк.
21. Чрезвычайное положение не объявлено, но власти ведут себя так, будто оно есть.
22. На своей машине передвигаться можно, но ее увезут на штрафстоянку.
23. Вирус живёт на разных поверхностях два часа, нет, четыре, нет, шесть, нет, семнадцать дней. Но ему нужна влажная среда. А, нет, уже не нужна.
24. Те, кто уже переболел, больше не будет болеть, но заразиться снова может.
25. Передвижение на автомобиле могут запретить, чтобы не стало плохо, но волноваться не нужно, потому что запретят только тогда, когда будет совсем плохо.
Этот перечень из 25 пунктов опубликовал сегодня политолог Юрий Романенко.