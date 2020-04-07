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 За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция

В Нацполиции отчитались об итогах работы в первый день ужесточенных условий карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, за сутки полиция составила 192 протокола по статье 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф в 17-34 тысяч гривен.

В полиции говорят, что 6 апреля на службу привлекли около 22 тысяч правоохранителей (из полиции и Нацгвардии), из них 7 тысяч патрулировали парки, скверы и тому подобное.

"В основном правонарушения касались посещения гражданами парков и скверов, а также нарушений условий самоизоляции", - рассказали в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил, - советник главы МВД Варченко

Также есть первые протоколы, составленные из-за появления людей в общественных местах без масок. Больше всего протоколов составили в Днепропетровской, Львовской, Одесской областях и в Киеве.

"Кроме того, с введением временных ограничений в полицию ежедневно поступают сообщения от граждан о нарушениях, связанных с правилами карантина. С начала карантинных мероприятий по спецлинии 102 поступило более 26 000 сообщений. За сегодня поступило более 1200 сообщений ", - рассказали в ведомстве.

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич уверяет, что правоохранители сначала проводят "профилактическую работу", а если это не помогает - выписывают штрафы.

"Мы еще раз подчеркиваем: наша задача - не наказать, а предупредить правонарушение. Полицейские объясняют положения постановления и проводят профилактическую работу. Конечно, на правонарушителей, которые не прислушиваются к полицейским, составляются административные протоколы", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За время карантина полицейские составили почти 4 тысячи админпротоколов на нарушителей ограничительных мер, - НПУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3187197
 
 
 Топ комментарии
 
192 злочина - перевищень владних повноважень
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Так, за сутки полиция составила 192 протокола по статье 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф в 17-34 тысяч гривен Источник: https://censor.net.ua/n3187197
Бухой за кермом- 10 тисяч. Клоуни. За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9418
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Посевная в условиях пандемии в России может не начаться. Производители в южных регионах не могут получить разрешение и заняться работой в поле, заявил Business FM представитель предприятия «Русское зерно» Павел Филатов.
Сельское хозяйство будет простаивать из-за COVID-19?А КАК У НАС С ПОСЕВНОЙ ?
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Куйня якась, бо влада не знає, що таке праця.
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Так, за сутки полиция составила 192 протокола по статье 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф в 17-34 тысяч гривен Источник: https://censor.net.ua/n3187197
Бухой за кермом- 10 тисяч. Клоуни. За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9418
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17 000 грн це рівно 10 мінімальних пенсій....
Такий стьоб, чи шо?
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Не поможет, берите с нарушителей бумагу с подписью-отказываюсь от лечения если что, и пусть на улице валяются. Я может лопатой добью из жалости.
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Де ж ти такий розумний був коли понад 200 тисяч мандрівників завезли без усілякого контролю?
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Я что-то решал или решаю? Вас жеж петух у власти.
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Так якого ти дідька тоді мусарам *********?
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Я считаю, сейчас они правы. Кому не нравится-бумага с подписью об отмене лечения, и жарь шашлыки сколько хошь.
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Хто правий, масора? Невже ти не розумієш що все це протизаконо?
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то у вас в воронеже мусора, у нас полиция.
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Питаннь немає більше. Ходи здоровий.
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Адмін правопорушення? Пох, можна не платити, тебе не посадять. Але на карантині треба сидіти вдома, від початку карантину 3 рази з дому виходив. Майже кинув курити...
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Поздравляю, теперь у вас ослабленный иммунитет...
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З якого дива? В мене приватний будинок і подвір'я, на якому я кожен день.
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Сами себя отправим под домашний арест,типа самоизоляция....
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Маска не спасет,она быстро становится влажной и ею можно посуду мыть через 20 минут... За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3492
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ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника. Просто чтоб содрать с вас 17 тыс., им нужно составить протокол. Чтоб составить протокол, им нужно установить вашу личность. Упросите им задачу!!!
Иначе им нужно будет либо отпустить вас, либо тянуть в участок на 3 часа, но там куча разных условий, которые они должны выполнить, но не выполняют, а значит и протокол потом их до 5-й точки в суде.
А один из обязательных пунктов они физически выполнить не могут, ибо… карантин (но подсказывать не буду)… судьи знают о чем я За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5111 За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5111 и это поможет вам в суде.
И помните, согласно ст.60 КУ никто не обязан (ни полицейский милиционер, ни вы) исполнять заведомо незаконные требования…
Карантин может ввести только СЭС, а СЭС нет. Как нет и санэпид норм… с 2017-го. Как нет и санэпидврача - есть замминистра МОЗа.
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет.
Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!(с)
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Вопрос первый : С какого потолка такие суммы штрафов ?
Вопрос второй: Это таким способом решили довыполнить наполнение бюджета ?
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дрессировка малороссов началась.... + обогащение мусорни...
два в одном...
и похер на то, что отписались уже почти все юристы Украины, что это все противозаконно..
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это какой то многослойный конфликт.
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Согласно Конституции Украины именно вы и есть правонарушители, потому что нарушаете ст. 64 КУ.
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Закон об массовой Эпидемии есть?Нет.Военное положение ЕСТЬ? НЕт.А что есть? Страх и реклама этого дерьма по ящику. За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5439
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А що буде,якщо народ почне з поліцаїв робити інвалідів?Як думаєте,штрафи прекратяться? За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9946 За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 608
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я думаю что прекратятся. и очень быстро.
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А я думал как зеля и Ко собирался пополнит бюджет?!!!!
Эвоно как Михалыч......
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Поліція не тим займається...! Поліція ,Гестапо відпочиває!!! Це Зондер команда Зе(с)-Зе(с) За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2490 Злочинна антилюдська діяльність За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5884 За первые сутки усиленного карантина составлено 192 адиинпротокола, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5884 Забрати кошти в лягавих й витратити на спасіння людей
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Интересно какой идиот ходит по улице к примеру с температурой 38,7
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Совсем охренели мрази. Одни 3***** из Кабмина принимают не законные постановы превышая свои полномочия и нарушая конституционные права граждан, другие берут под козырек и выписывают не законные штрафы. На их месте я бы сильно подумал куда они будут бежать через неделю такого карантина, когда голод начнет побеждать страшилки по телевизору..
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А СОБАКОВСКИЕ ЩЕНКИ ЗНАЮТ, ЧТО ТАКОЕ КОНСТИТУЦИЯ И ЗАКОН ? НА КАКОЙ ПОМОЙКЕ ИХ НАШЛИ ?
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о сколько козломордых вылезло! шо там, в новосибе совсем жопа?
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А сколько вылечено ?....е@аная страна, люди похер, мы админпротоколы считаем...мы не заслуживаем быть.....Майдан нас изменил говорите ?
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лечение людей не предусмотрено потужной мыролюбной реформой №144 от винницкого кагала.
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влада встановлює поліцейський режим повного беззаконня
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ви помітили скільки злоби визивають акти ідейної непокори (соціально безпечні) і як толерантно поліція ставиця до кримінальних розборок зі стріляниною, вбивствами, терором?
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недолугість написати мудрі закони, неспроможність розумного управління державою, суспільством та економікою викликають бажання управляти забаганками: забажав миру - перестав стріляти - і ву-а-ля! Задумав 40% економічного зростання - і ось тобі пабєда! Захотів грошей - а-ену-мо, МВФ, давая сюди лярди мені харошому, бо я хочу! Тільки от люди якісь непослушні! Тра їх видресірувати.
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це - перемога! сегодня наблюдал картину в парке - на давках сидят мусора без масок и курят сигареты в ожидании мамаш с детьми в масках дабы их оштрафовать... за наши кстати налоги целый день КУРЯТ на лавке...
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я вже не бачу різниці між Україною і мордором - всі тут і там пісдят йєзиком, права чєлавєка і свабода попрани. Разніца тільки в тому, шо в московії свій націоналізм прівєцтвуйєца, а у нас свій прєзірайєца. То за шо нам воювати? Давайте вже совокупляйтесь в єдіний савєцкій саюз, в імпєрію зла с шансоном в маршрутках і гамном в подйєздах
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