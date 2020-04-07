 В Черновицкой области 28 новых случаев COVID-19, от коронавируса умер 72-летний мужчина, - ОГА

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди инфицированных - двое детей в возрасте 2 и 5 лет, а также шестеро медицинских работников.

По состоянию на вечер 6 апреля в Черновицкой области зафиксировано 248 случаев коронавируса, в т.ч. 11 людей выздоровели. К аппаратам искусственной вентиляции легких в области подключены 4 пациента.

Чиновник сообщил, что в областной клинической больнице скончался инфицированный коронавирусом 72-летний мужчина. Он неделю лечился дома, прежде чем попал в медицинское учреждение. Больной находился в реанимационном отделении, со вчерашнего дня был подключен к аппарату ИВЛ. У мужчина была вызванная коронавирусом пневмония, он также болел сахарным диабетом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области двое детей с подозрением на COVID-19 находятся в реанимации, - ОГА

Таким образом, на Буковине умерли уже 6 инфицированных COVID-19.