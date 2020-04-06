 Украина готова увеличить тестирование на коронавирусную инфекцию и проводить 30 тысяч тестов в неделю, затем и 80 тысяч, - Ляшко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
"Украина готова проводить 30 тыс. тестирований в неделю, в дальнейшем есть стратегия развития тестирований, которая позволит проводить 80 тыс. тестирований в неделю", - сказал он.
Ляшко отметил, что в настоящее время в Украине проводится около 1 тыс. тестов в день.
"Больше нет потребности, лаборатории недогружены образцами", - сказал он.
Ляшко отметил, что в настоящее время Украина изменила алгоритм направления на тестирование и теперь на COVID-19 будут тестироваться все пациенты с пневмонией.
"Сегодня мы имеем сигнал из областей, что у всех, у кого есть подозрения с пневмонией, забираются образцы и передаются в лабораторию Центра общественного здоровья. Возможно, были проблемы с реагированием и невыездом, люди не сообщают о заболевании, не отбираются образцы", - сказал он.
Ляшко также сообщил, что Украина планирует запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования и мобильных пунктов тестирования.
"У нас также будут места для мобильного тестирования, куда можно приехать на автомобиле, сдать тесты и в течение 30 минут получить результат", - сказал он.
Ляшко уточнил, что такие пункты будут создаваться во вторую очередь тестирования, "когда первую загрузят на 30 тыс исследований".
создавать таёженный саюс...с мохнатыми медведями
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Я прочитати заголовок енд здивуватися сурпрайз вері мач. Хто так писати?
А до этого можно было сделать тест в любой больнице!!!!
Теперь типа он готов увеличить количество ПЦР тестов...
А раньше, когда его не вздрючили, ему было нормально, что Украина находилась на последнем месте в Европе по количеству ПЦР тестов на 1 млн. населения.
И вообще согласно международной статистике по количеству тестов на 1 млн. населения Украина находится между Марокко и Намибией, именно благодаря в том числе и этому Ляшко.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
это надо было делать 2 недели назад.
и всех проверять, кто из-за границы приехал.
Это у них такая п..па из-за Трампа,который поздно ввёл карантин....
Постыдились бы на 4-й неделе пандемии хвалиться несостоятельностью власти !
Ввели идиотскую сумме штрафа! 17000гр .!!!! Я тащусь...
Какой дебил это придумал?
Сейчас они для Словакии собирают 300 аппаратов вентиляции легких
Об этом отчитывается премьер
А что собирают и сколько в Украине ?
То чого не робите ?
Робіть.
Нікого нема з симптомами ?