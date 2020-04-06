 Украина готова увеличить тестирование на COVID-19 и проводить 30 тысяч тестов в неделю, затем и 80 тысяч, - Ляшко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
"Украина готова проводить 30 тыс. тестирований в неделю, в дальнейшем есть стратегия развития тестирований, которая позволит проводить 80 тыс. тестирований в неделю", - сказал он.
Ляшко отметил, что в настоящее время в Украине проводится около 1 тыс. тестов в день.
"Больше нет потребности, лаборатории недогружены образцами", - сказал он.
Ляшко отметил, что в настоящее время Украина изменила алгоритм направления на тестирование и теперь на COVID-19 будут тестироваться все пациенты с пневмонией.
"Сегодня мы имеем сигнал из областей, что у всех, у кого есть подозрения с пневмонией, забираются образцы и передаются в лабораторию Центра общественного здоровья. Возможно, были проблемы с реагированием и невыездом, люди не сообщают о заболевании, не отбираются образцы", - сказал он.
Ляшко также сообщил, что Украина планирует запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования и мобильных пунктов тестирования.
"У нас также будут места для мобильного тестирования, куда можно приехать на автомобиле, сдать тесты и в течение 30 минут получить результат", - сказал он.
Ляшко уточнил, что такие пункты будут создаваться во вторую очередь тестирования, "когда первую загрузят на 30 тыс исследований".
создавать таёженный саюс...с мохнатыми медведями
Это про Бабкину.
«Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», - сообщили источники.
По их словам, два анализа на коронавирус дали отрицательный результат, однако клиническая картина болезни при этом «абсолютно коронавирусная». Медики пока сами в недоумении и высказывают опасение о мутации вируса, поскольку уже нашли порядка 900 различных цепочек COVID-19, победоносно шествующего по миру и так же успешно мутирующего. Существующие же тест-системы, к сожалению, работают пока на определение РНК вируса, а не антител в организме, поэтому, если вирус поменял штамм, то тесты, по словам медиков, могут пока не распознавать новую разновидность.
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Я прочитати заголовок енд здивуватися сурпрайз вері мач. Хто так писати?
А до этого можно было сделать тест в любой больнице!!!!
Теперь типа он готов увеличить количество ПЦР тестов...
А раньше, когда его не вздрючили, ему было нормально, что Украина находилась на последнем месте в Европе по количеству ПЦР тестов на 1 млн. населения.
И вообще согласно международной статистике по количеству тестов на 1 млн. населения Украина находится между Марокко и Намибией, именно благодаря в том числе и этому Ляшко.
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
это надо было делать 2 недели назад.
и всех проверять, кто из-за границы приехал.
Это у них такая п..па из-за Трампа,который поздно ввёл карантин....
Постыдились бы на 4-й неделе пандемии хвалиться несостоятельностью власти !
Ввели идиотскую сумме штрафа! 17000гр .!!!! Я тащусь...
Какой дебил это придумал?
Сейчас они для Словакии собирают 300 аппаратов вентиляции легких
Об этом отчитывается премьер
А что собирают и сколько в Украине ?
То чого не робите ?
Робіть.
Нікого нема з симптомами ?
Знакомые врачи рассказывают, что тесты, которые развезли по рай центрам, лежат по сейфам. Местные лекарки их просто бояться проводить и пытаются вернуть
"проводится около 1 тыс. тестов в день"
"Украина готова проводить 30 тыс."
"в дальнейшем есть стратегия развития"
Ну никуя себе ***********!
Україна й так у числі найбільш відсталих у плані тестування країн.