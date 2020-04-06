 В США количество умерших от COVID-19 превысило отметку в 10 тыс.

Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
С показателем в 10 389 смертей Соединенные Штаты занимают третье место в мире и уступают только Италии, где зафиксировано 16 523 летальных случая, и Испании с 13 169 случаями.
По данным университета, сегодня в США зафиксировано по меньшей мере 352 546 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. В последние несколько дней в США ежесуточно фиксировали более тысячи смертей, вызванных осложнениями от коронавруса.
Эпицентром вспышки является штат Нью-Йорк, на который приходится почти половина всех смертей и треть инфицированных в стране.
На прошлой неделе медицинские эксперты Белого дома прогнозировали, что в результате вспышки коронавирусной инфекции могут умереть от 100 до 200 тыс. американцев.
Американские власти предупреждала, что самый сложный период борьбы страны с пандемией коронавируса еще впереди. "Мы приближаемся к тому периоду, который будет очень ужасным", - заявил президент США Дональд Трамп. "Будет много жертв, - подчеркнул он. - Таких цифр мы еще никогда не видели. Может, во время Первой и Второй мировых войн". По его словам, наиболее ужасными будут следующие две недели.
Коронавирусы - семейство РНК-содержащих вирусов,
имеющих оболочку; включает один род -Coronavirus. Из
оболочки вирусов выступают большие образования в виде
булав - так называемые пепломеры. Свое название
коронавирусы получили из-за сходства поверхности вириона с
солнечной короной. Они вызывают респираторные инфекции, в том
числе «заразный» насморк, инфекции ЖКТ и нервной системы
у человека и животных.
Структура. Коронавирусы (рис. 4.45) имеют размер
80-220 нм. Вирион имеет оболочку, в которую встроены два
гликопротеина: Е1 (трансмембранный, матриксный гликопро-
теин) и Е2 (пепломер). Матриксный гликопротеин Е1
пронизывает оболочку и взаимодействует с нуклеокапсидом
внутри аирусной частицы; он участвует в слиянии оболочки
вируса с клеточной мембраной. Некоторые штаммы имеют также
третий гликопротеин - ЕЗ (гемагглютинин-нейраминидазу).
Нуклеокапсид вируса - это протяженная, гибкая спираль,
состоящая из геномной плюс-нити РНК и большого
количества молекул нуклеокапсидного белка N. Вирусный геном -
однонитевая плюс-РНК. Вирус имеет самый большой геном
из РНК-содержащих вирусов.
Репродукция. Коронаеирусы присоединяются к клетке A)
при помощи пепломеров (гликопротеина Е2) и проникают в
клетку (рис. 4.46) - при слиянии вирусной оболочки с
плазматической мембраной или посредством эндоцитоза B).
Геномная РНК связывается с рибосомами и служит в качестве
иРНК при синтезе РНК-зависимой РНК-полимеразы C),
которая затем считывает геномную РНК, синтезируя минус-нить
полной длины D). При считывании минус-нити образуется
новая геномная плюс-РНК E) и набор из 5-7 субгеномных
иРНК F). При трансляции каждой субгеномной иРНК
образуется один белок G). Белок N связывается в цитоплазме с
геномной РНК, в результате чего образуется спиральный
нуклеокапсид (8). Гликопротеины El, E2 переносятся (9, 10) в эн-
доплазматический ретикулум (ЭР) и аппарат Гольджи (АГ).
Нуклеокапсид почкуется через мембраны внутрь
шероховатого эндоплазматического ретикулума, содержащего вирусные
гликопротеины El, E2 A0). Вирионы транспортируются в
везикулах к клеточной мембране A1) и выходят из клетки путем
экзоцитоза A2).
Микробиологическая диагностика. Вирусы индентифи-
цируют в эпителии носа и глотки с помощью РИФ.
Серологический метод: в парных сыворотках крови выявляют
антитела с помощью РСК, ИФА, РН.
РИФ - реакция иммунофлюоресценции.
РСК - реакция связывания комплемента.
ИФА - иммуноферментный анализ.
РН - реакция нейтрализации.----------------------------------------------------------------------
Малюнки віруса не пройдуть.Так як він має оболонку,то сироватка проти віруса повинна зруйнувати його оболонку по анології як діють антибіотики. .