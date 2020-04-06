 В США количество умерших от COVID-19 превысило отметку в 10 тыс.

Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

С показателем в 10 389 смертей Соединенные Штаты занимают третье место в мире и уступают только Италии, где зафиксировано 16 523 летальных случая, и Испании с 13 169 случаями.

По данным университета, сегодня в США зафиксировано по меньшей мере 352 546 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. В последние несколько дней в США ежесуточно фиксировали более тысячи смертей, вызванных осложнениями от коронавруса.

Эпицентром вспышки является штат Нью-Йорк, на который приходится почти половина всех смертей и треть инфицированных в стране.

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На прошлой неделе медицинские эксперты Белого дома прогнозировали, что в результате вспышки коронавирусной инфекции могут умереть от 100 до 200 тыс. американцев.

Американские власти предупреждала, что самый сложный период борьбы страны с пандемией коронавируса еще впереди. "Мы приближаемся к тому периоду, который будет очень ужасным", - заявил президент США Дональд Трамп. "Будет много жертв, - подчеркнул он. - Таких цифр мы еще никогда не видели. Может, во время Первой и Второй мировых войн". По его словам, наиболее ужасными будут следующие две недели.

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