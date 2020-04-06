EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  3866  29
Все про:Днепр_город (2984) Днепропетровщина (1497) Олийнык Святослав (47) Филатов (416)

 Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык". ДОКУМЕНТ

Мэр Днепра Борис Филатов официально заявил, что не будет участвовать в селекторном совещании с участием президента Украины если там будет присутствовать "чкловек Коломойского" Святослав Олийнык.

Соответствующий документ есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

В тексте отмечается: "Днепровский городской голова будет иметь возможность принять участие в соответствующем селекторном совещании только при условии отсутствия на нем председателя Днепропетровского областного совета Олийныка Святослава Васильевича - человека Игоря Коломойского". 

Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет человек Коломойского Олийнык 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187193
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"чкловек Коломойского" )))
ну редакция, ну сколько можно? Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык" - Цензор.НЕТ 6468
 показать весь комментарий
 
чкловєк ≡ чєловєк, - то, очєпятка.
Нє благодарі.
 показать весь комментарий
 
Украинские врачи хотят спасать больных COVID-19 пакетом на голове27923:34, 6.04.2020Обновлено: 23:34, 6.04.2020Читать материал на украинскомВ Украине нашли альтернативу аппаратам ИВЛ для больных с тяжелой формой коронавируса. Речь идет о технологии Bubble-CPAP (пациент дышит в пакете, а выдох идет через шланг в отдельную емкость).ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕОб этом на своей странице в Facebook написала врач Елизавета Шилова, отметив, что этот метод широко использовался еще 20 лет назад, поскольку тогда в стране был еще более острый дефицит приборов ИВЛ, чем сейчас (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык" - Цензор.НЕТ 8908
 показать весь комментарий
 
 
Правильно. Звоните в студию прямо сейчас и вы получите пакет АТБ с логотипом нашей фирмы, который, надетый на голову и туго завязанный, всего за 5 минут исцелит вас от любой болезни.
 показать весь комментарий
 
 
Неправильные слова . Надо писать член И.Коломойского
 показать весь комментарий
 
 
зеня-зеня- на фиг-на фиг. Пошла на фиг вместе бабломойским отсюда! Смотри, дефолтом от бениного йуха не подавись.
 показать весь комментарий
 
 
В Укрзализныце появился новый член наблюдательного совета, с зарплатой 160 000 грн.... Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык" - Цензор.НЕТ 656

24 годика отрок!

Интересно, а эту должность т.ж. продал недавно воскресший, после убиения Порохом, брательник Ермака?! Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык" - Цензор.НЕТ 656
 показать весь комментарий
 
 
Зарплата 160 000 - это значит, что уже оштрафовали примерно 10 пересичных украинцев, чтобы оплатить расходы этому вылупку.
 показать весь комментарий
 
 
за яку проголосували 73,22% : «Только нє Порошенко !!!»
 показать весь комментарий
 
Иран заявил, что сбитый самолет МАУ - хороший результат для военных
 показать весь комментарий
 
Ну хоть куда срасийским гавном попали....
 показать весь комментарий
 
В Иране заявили, что украинским самолетом управляли из СШАКрушение украинского самолета авиакомпании МАУ произошло 8 января возле Тегерана, Иран. Все 167 пассажиров, а также 9 членов экипажа, погибли. Позже, стало известно, что самолет потерпел крушение, поскольку был сбит силами противовоздушной обороны Ирана.В Иране завили, что не будут арестовывать военных сбивших украинский пассажирский самолет, по причине того, что авиасудно не контролировалось диспетчерами и двигалось странно. Об этом сообщил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.По его словам, борт был в Израиле за неделю до атаки и там его систему взломали американцы, перехватив управление. Он также отметил, что на самолете были установлены специальные цели в Иране. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас"."Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", - добавил иранский парламентарий.Напомним, что ночью 8 января Иран выпустил несколько баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке. Силы ПВО Ирана были в полной боевой готовности, и они готовились к возможному ответу со стороны США.КоронавирусКоронавирус можно победить за 48 часов: новое заявление ученых
Через 4 часа после атаки на Ирак, из аэропорта Имама Хомейни вылетел рейс PS752 Тегеран-Киев. Он вылетел с небольшой задержкой, которая была связана с выгрузкой лишнего груза. Он взлетел без отклонений от обычного курса.За первые три минуты он набрал высоту в 2,4 км и все это время самолет отражался на радарах. Через несколько минут перестали работать электронные системы, а через несколько секунд в самолет попала ракета ПВО Ирана.
 показать весь комментарий
 
Вот Иран на фоне цен нефти такое выплетает ...они мне похожи на рф ********* только в европе у нас
 показать весь комментарий
 
 
Филатов с Корбаном откровенно посылают Зелю нах вместе с его бабушкой Беней..

И знаете почему им ничего за это не будет ?
Потому что их Кунг-фу сильнее...

Еврейский Центр в Днепре "Минора"...

Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник" - Цензор.НЕТ 6756
 показать весь комментарий
 
еще напишите Трезуб... Мер Дніпра Філатов відмовився брати участь у нараді з президентом, якщо там буде "людина Коломойського Олійник" - Цензор.НЕТ 1576
вообще то Менора, а не Минора - я ошибся немного....
Кстати таких грандиозных центров украинцев в Украине не построили еще...
Нет их...
 показать весь комментарий
 
Знатный авторитет у земли, если мэр города позволяет себе откровенно послать президента)))
 показать весь комментарий
 
еще существуют телефонограммы??? или это бодин ПР?
 показать весь комментарий
 
Филатов только красиво трепится в фейсбуке и даёт интервью.
Город за последние четыри года превратился в хрен знает что.
Такие ремонты как они сейчас делают по городу лучше б не делали вообще.
Чистая отмываловка бабла.
Дрянь он, хоть с подвешанным языком и точка.

А то что сявка пишет всякую несуразицу. Его давно пора снимать, как и с некоторыми другими мерами.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх