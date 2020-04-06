 Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык". ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

В тексте отмечается: "Днепровский городской голова будет иметь возможность принять участие в соответствующем селекторном совещании только при условии отсутствия на нем председателя Днепропетровского областного совета Олийныка Святослава Васильевича - человека Игоря Коломойского".