 Мэр Днепра Филатов отказался участвовать в совещании с президентом, если там будет "человек Коломойского Олийнык". ДОКУМЕНТ

Соответствующий документ есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
В тексте отмечается: "Днепровский городской голова будет иметь возможность принять участие в соответствующем селекторном совещании только при условии отсутствия на нем председателя Днепропетровского областного совета Олийныка Святослава Васильевича - человека Игоря Коломойского".
ну редакция, ну сколько можно?
Нє благодарі.
24 годика отрок!
Интересно, а эту должность т.ж. продал недавно воскресший, после убиения Порохом, брательник Ермака?!
Через 4 часа после атаки на Ирак, из аэропорта Имама Хомейни вылетел рейс PS752 Тегеран-Киев. Он вылетел с небольшой задержкой, которая была связана с выгрузкой лишнего груза. Он взлетел без отклонений от обычного курса.За первые три минуты он набрал высоту в 2,4 км и все это время самолет отражался на радарах. Через несколько минут перестали работать электронные системы, а через несколько секунд в самолет попала ракета ПВО Ирана.
И знаете почему им ничего за это не будет ?
Потому что их Кунг-фу сильнее...
Еврейский Центр в Днепре "Минора"...
вообще то Менора, а не Минора - я ошибся немного....
Кстати таких грандиозных центров украинцев в Украине не построили еще...
Нет их...
Город за последние четыри года превратился в хрен знает что.
Такие ремонты как они сейчас делают по городу лучше б не делали вообще.
Чистая отмываловка бабла.
Дрянь он, хоть с подвешанным языком и точка.
А то что сявка пишет всякую несуразицу. Его давно пора снимать, как и с некоторыми другими мерами.