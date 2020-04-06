 Мэр Днепра Филатов пообещал "набить е##ло" "слуге народа" Дубинскому

Как передает Цензор.НЕТ конфликт возник в Фейсбуке.

Нардеп Дубинский опубликовал якобы скрин поста Бориса Филатова о том, что городская власть Днепра будет отстреливать животных, не имеющих соответсвующей регистрации в "КП Зооконтоль".







Позже Дубинский заявил, что Филатов удалил этот пост со своей страницы и оскорбил Филатова

В свою очередь Филатов назвал опубликованное от его имени распоряжение "фейком"





И позже пообещал Дубинскому "набить е##ло"





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