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Все про:Днепр_город (2984) животные (736) Филатов (416) Дубинский (99)

 Мэр Днепра Филатов пообещал "набить е##ло" "слуге народа" Дубинскому

В сети возник конфликт с угрозами между мэром Днепра Борисом Филатовым и народным депутатом из "Слуги народа" Александром Дубинским.

Как передает Цензор.НЕТ конфликт возник в Фейсбуке.

Нардеп Дубинский опубликовал якобы скрин поста Бориса Филатова о том, что городская власть Днепра будет отстреливать животных, не имеющих соответсвующей регистрации в "КП Зооконтоль".

Мэр Днепра Филатов пообещал набить е##ло слуге народа Дубинскому 01

Позже Дубинский заявил, что Филатов удалил этот пост со своей страницы и оскорбил Филатова

Мэр Днепра Филатов пообещал набить е##ло слуге народа Дубинскому 02

В свою очередь Филатов назвал опубликованное от его имени распоряжение "фейком"


Мэр Днепра Филатов пообещал набить е##ло слуге народа Дубинскому 03

И позже пообещал Дубинскому "набить е##ло"


Мэр Днепра Филатов пообещал набить е##ло слуге народа Дубинскому 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3187189
 
 
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Филатов вызывает все больше и больше уважения.
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Я буду держать дубинского.
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Який "народ" -- такі й "слуги", на жаль... Цих "слуг" не завозять з іншої планети або країни, не дай Боже, вони серед нас, ми їх робимо самі... За гречку.
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Филатов вызывает все больше и больше уважения.
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Чем? Тем что редкостный долбооб?
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Я буду держать дубинского.
Ещё желающие есть?
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присоединяюсь к Филатову.. я бы еще поломал коленные чашечки..
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Филатов конечно тот еще деятель, но дубинский явно звездюлину заслуживает.
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Лучше вырви ему бороду, или засунь ее ему же взад, чашечки ему врачам ремонтировать придётся, а они заняты сейчас
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та Дубинизма устраивает свистешь на голубой воде! а сам свою линию гнет!
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Жду с нетерпением поединка двух балаболов))
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Дык - какбы вот..
Это он и есть - состоялся уже.
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Политическое поколение фейсбучных нинзей
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Что я с ним сделаю! Это море крови! Сейчас будет убийство!
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При всем моем предвзятом отношении к Филатову, здесь он 100% прав!
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Прєдвзятоє?
А шотакоє? Нє отвєтіл Вам на приглашеніє на чай?

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Поговорили два интеллигентных человека.

А шо там Боря, накопал 600 ям, купил 1000 мешков, короче, подготовился, ждёт-ждёт, а они, суки, не умирают?
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припугнуть любителей "конституционных свобод" иногда необходимо.
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Боря вощєто, с 2014спец по сєпарам, і шестьоркам *****...
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больше всего кайфа словлю, когда будут бить портнова, дубинского и бужанского
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Согласен даже отправить денег организаторам и исполнителям.
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Тогда ты - заказчик. Пойдешь паровозом!😅😅😅
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Фламинго.
Теперь у тебя указание не просто рассказывать про "люлю", но и про хорошего дубинского?
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Бонифаций озадачился ! Бородатая бабушка вытирает сопли пуделю .
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аплодирую Филатову!
хотя смотреть на разборки между 2мя евреями, где 3-й - в уме, одно удовольствие ))
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Наконец то нашёлся один нормальный мужик, у меня давно руки чешутся на этого бородатого Питера расы такого же бородатого хитрозада ,просто не дотянуться из за океана Мэр Днепра Филатов пообещал "набить е##ло" "слуге народа" Дубинскому - Цензор.НЕТ 1220
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Женя, меня нет в соцсетях, и то что я бы ему написал, он ни в жизнь читать не будет!
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Борюсік! Стріляй! Всіх не перестріляіш!
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Обещания надо выполнять, особенно кастетом.
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Давно пора! Борис, борисЬ с бениными *******!
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Смешно. Это типа как Порошенку сказать - Петя, борись с этими рыгами
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Эти с собаками позасирали все дворы и у дома у них в большинстве вонище.
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Ну вот, прямо в тексте новости можно увидеть нецензурную лексику. А если я напишу в комментариях пару матюков, то меня забанят. Где справедливость?!! Мэр Днепра Филатов пообещал "набить е##ло" "слуге народа" Дубинскому - Цензор.НЕТ 6174
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Филя!, - вреж этому бениному подонку....

поставь его раком, заставь жрать собачье дерьмо, а потом обоссы его небритую харю...

Держим за тебя кулаки....!
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И подпись, Котик, - коллектив института культуры
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Усе це бидло типу Філатова і Дубинського має бути депортовано за поялрне коло, а їх місце у владі повинні зайняти освічені, нормальні та інтелігентні люди зі здоровою психікою.
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Робіть ставки! Хто переможе невідомо, але обидва тупі!
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Какой хуртульный порохосос пошел. Куда там тому Шапкотыру
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Ставлю на Борю. У Шуріка зрештою вуха будуть ще більшими, ніж вони є. Радив би йому зіслатись на якусь травму і відмінити поєдинок
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Звиздаболы они все. Потом скажет, что Дубинского не было дома.
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ДАВНО ПОРА!
РЕСПЕКТ ФИЛАТОВУ!ВСЯ УКРАИНА ХОЧЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ!
ЭТОЙ МРАЗЕ УКРАНОФОБСКОЙ дубинскому!давно набить нужно!скоро его вместе с портновым будем ловить
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интересно бить будет с прыжка, с разворота, с ноги Мэр Днепра Филатов пообещал "набить е##ло" "слуге народа" Дубинскому - Цензор.НЕТ 71 Мэр Днепра Филатов пообещал "набить е##ло" "слуге народа" Дубинскому - Цензор.НЕТ 1316 Мэр Днепра Филатов пообещал "набить е##ло" "слуге народа" Дубинскому - Цензор.НЕТ 8693
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"Зеленым" халявщикам посвящается...
Мнения / Общество 06-апр, 17:369 3 105 0

Пользователи.

Про волонтерский сайт "Шоколадной Солидарности".

И это не я его так называю. Это зеленые халявщики, регистрирующиеся в очередь за продуктовыми наборами.

И я ведь понимаю, что просеять всех невозможно, а на благое дело сбрасываются со всех уголков страны.

Но эти люди, ржущие над ПАП и тем не менее получающие свою коробку с продуктами, абсолютно уверены - деньги в фонде исключительно из бюджета Украины. А значит - он им должен. И они совершенно не унижаются.

Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос: а что нам хорошего сделал ПАП?

- тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам.

Я не знаю, где грань между совестью и наглостью. С одной стороны, это граждане с таким же паспортом, как у меня. С другой стороны - годы (лет 10 уже есть?) воспитания на Квартале 95.

Ведь это исконно кварталовские ценности - обесцененная культура, совковость как она есть, шагание по головам и лозунг "я пользуюсь".

Как есть поколение совка - так есть поколение Квартала. И то, и другое - в одной категории.

И в принципе, несложно ведь проверить, что "ЕС" бросает клич с указанием расчетного счета, что сбрасываются на такие продуктовые наборы рядовые граждане, может, сосед зеленого избирателя. Может, его начальник. Может, волонтер, который так же в 2014-м сбрасывался на оборону. И насколько же все повторяется!

Ты эту "Шоколадную солидарность" свято ненавидишь, и тем не менее уровень твоей сознательности так низок, а уровень наглости и цинизма так высок, что ты берешь и не краснеешь. Зная, что за это платят работающие люди. За тебя, зеленую беспринципную амебу.

Точно так же за тебя воевали.

Точно так же для тебя строили и точно так же тебя будут лечить, "если что".

Да, да. Я знаю. Ты живешь с девизом "я пользуюсь". Вполне в духе времени.

Елена Кудренко
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Дубинский трус.Он смел только в словесном поносе Мэр Днепра Филатов пообещал "набить е##ло" "слуге народа" Дубинскому - Цензор.НЕТ 9743
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Боря, помогу от трупа избавиться, есть вариант.
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После взрыва на "Векторе" Кремль запаниковал. Решили занести вирус в Ухань и перевести стрелки на китайцев
Мнения / Общество 06-апр, 18:349 4 028 0

После взрыва, произошедшего в сентябре 2019 года в российском центре вирусологии "Вектор" (Новосибирск), российские спецслужбы якобы решили скрыть утечку коронавируса и "занести" инфекцию в китайский город Ухань. Такую теорию в интервью изданию "ГОРДОН" озвучил бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"После взрыва на "Векторе" Кремль, как водится, запаниковал. Предпринимать широкомасштабные меры по локализации аварии - значит признать, что стали потенциальной угрозой всему человечеству. Ведь утечка COVID-19 - это более масштабная и страшная катастрофа, чем Чернобыль. Поэтому ответственность придется нести перед всем миром. А этого, как известно, Кремль очень не любит. Вот и решили занести вирус в Ухань и перевести стрелки на китайцев", - утверждает он.

К выводу об искусственной природе COVID-19 Швеца подтолкнула информация о том, что в январе 2020 года "Вектор" сообщил о разработке двух вакцин против коронавируса. До марта этот центр оставался единственным в России, который мог официально проводить тесты на коронавирус.

Слухи о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 и основанные на этом теории заговора возникли в самом начале пандемии.

По данным Госдепартамента США, в социальных сетях тысяч связанных с Россией аккаунтов публиковались "практически идентичные сообщения" о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем.

В середине марта международная группа ученых на основании сравнения генома коронавируса SARS-CoV-2 и других шести известных науке коронавирусов, поражающих человека, пришла к однозначному выводу, что SARS-CoV-2 "не является лабораторной конструкцией или целенаправленно выращенным вирусом".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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Два дебіла,котрі заслуговують гиляку.
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