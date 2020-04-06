 Мэр Днепра Филатов пообещал "набить е##ло" "слуге народа" Дубинскому

Как передает Цензор.НЕТ конфликт возник в Фейсбуке.
Нардеп Дубинский опубликовал якобы скрин поста Бориса Филатова о том, что городская власть Днепра будет отстреливать животных, не имеющих соответсвующей регистрации в "КП Зооконтоль".
Позже Дубинский заявил, что Филатов удалил этот пост со своей страницы и оскорбил Филатова
В свою очередь Филатов назвал опубликованное от его имени распоряжение "фейком"
И позже пообещал Дубинскому "набить е##ло"
Ещё желающие есть?
Это он и есть - состоялся уже.
А шотакоє? Нє отвєтіл Вам на приглашеніє на чай?
А шо там Боря, накопал 600 ям, купил 1000 мешков, короче, подготовился, ждёт-ждёт, а они, суки, не умирают?
Теперь у тебя указание не просто рассказывать про "люлю", но и про хорошего дубинского?
хотя смотреть на разборки между 2мя евреями, где 3-й - в уме, одно удовольствие ))
поставь его раком, заставь жрать собачье дерьмо, а потом обоссы его небритую харю...
Держим за тебя кулаки....!
РЕСПЕКТ ФИЛАТОВУ!ВСЯ УКРАИНА ХОЧЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ!
ЭТОЙ МРАЗЕ УКРАНОФОБСКОЙ дубинскому!давно набить нужно!скоро его вместе с портновым будем ловить
Мнения / Общество 06-апр, 17:369 3 105 0
Пользователи.
Про волонтерский сайт "Шоколадной Солидарности".
И это не я его так называю. Это зеленые халявщики, регистрирующиеся в очередь за продуктовыми наборами.
И я ведь понимаю, что просеять всех невозможно, а на благое дело сбрасываются со всех уголков страны.
Но эти люди, ржущие над ПАП и тем не менее получающие свою коробку с продуктами, абсолютно уверены - деньги в фонде исключительно из бюджета Украины. А значит - он им должен. И они совершенно не унижаются.
Очень хорошо ответил недавно студенту Портников, в ответ на его вопрос: а что нам хорошего сделал ПАП?
- тебе 18 лет, а ты уже совок. И пока ты будешь мыслить категориями, что тебе кто-то должен (в особенности - президент) - то ты будешь приговором моим детям и моим внукам.
Я не знаю, где грань между совестью и наглостью. С одной стороны, это граждане с таким же паспортом, как у меня. С другой стороны - годы (лет 10 уже есть?) воспитания на Квартале 95.
Ведь это исконно кварталовские ценности - обесцененная культура, совковость как она есть, шагание по головам и лозунг "я пользуюсь".
Как есть поколение совка - так есть поколение Квартала. И то, и другое - в одной категории.
И в принципе, несложно ведь проверить, что "ЕС" бросает клич с указанием расчетного счета, что сбрасываются на такие продуктовые наборы рядовые граждане, может, сосед зеленого избирателя. Может, его начальник. Может, волонтер, который так же в 2014-м сбрасывался на оборону. И насколько же все повторяется!
Ты эту "Шоколадную солидарность" свято ненавидишь, и тем не менее уровень твоей сознательности так низок, а уровень наглости и цинизма так высок, что ты берешь и не краснеешь. Зная, что за это платят работающие люди. За тебя, зеленую беспринципную амебу.
Точно так же за тебя воевали.
Точно так же для тебя строили и точно так же тебя будут лечить, "если что".
Да, да. Я знаю. Ты живешь с девизом "я пользуюсь". Вполне в духе времени.
Елена Кудренко
Мнения / Общество 06-апр, 18:349 4 028 0
После взрыва, произошедшего в сентябре 2019 года в российском центре вирусологии "Вектор" (Новосибирск), российские спецслужбы якобы решили скрыть утечку коронавируса и "занести" инфекцию в китайский город Ухань. Такую теорию в интервью изданию "ГОРДОН" озвучил бывший советский разведчик, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.
"После взрыва на "Векторе" Кремль, как водится, запаниковал. Предпринимать широкомасштабные меры по локализации аварии - значит признать, что стали потенциальной угрозой всему человечеству. Ведь утечка COVID-19 - это более масштабная и страшная катастрофа, чем Чернобыль. Поэтому ответственность придется нести перед всем миром. А этого, как известно, Кремль очень не любит. Вот и решили занести вирус в Ухань и перевести стрелки на китайцев", - утверждает он.
К выводу об искусственной природе COVID-19 Швеца подтолкнула информация о том, что в январе 2020 года "Вектор" сообщил о разработке двух вакцин против коронавируса. До марта этот центр оставался единственным в России, который мог официально проводить тесты на коронавирус.
Слухи о лабораторном происхождении SARS-CoV-2 и основанные на этом теории заговора возникли в самом начале пандемии.
По данным Госдепартамента США, в социальных сетях тысяч связанных с Россией аккаунтов публиковались "практически идентичные сообщения" о том, что коронавирус является биологическим оружием и был создан ЦРУ как средство ведения экономической войны с Китаем.
В середине марта международная группа ученых на основании сравнения генома коронавируса SARS-CoV-2 и других шести известных науке коронавирусов, поражающих человека, пришла к однозначному выводу, что SARS-CoV-2 "не является лабораторной конструкцией или целенаправленно выращенным вирусом".
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.