 На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего выявлено 168 случаев, - ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской ОГА.

"Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 6 апреля на Тернопольщине 168 случаев COVID-19, 3 - летальных", - говорится в сообщении.

Наибольшое количество случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Монастыриском районе (112, 1 летальный).

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