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 На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего выявлено 168 случаев, - ОГА

В Тернопольской области выявлены 8 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской ОГА.

"Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 22:00 6 апреля на Тернопольщине 168 случаев COVID-19, 3 - летальных", - говорится в сообщении.

Наибольшое количество случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Монастыриском районе (112, 1 летальный).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44 медика заболели коронавирусом на Тернопольщине, 35 из них - в Монастырисском районе

На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего выявлено 168 случаев, - ОГА 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Священник, у которого первым на Тернопольщине подтвердили коронавирус, скончался

Источник: https://censor.net.ua/n3187187
 
 
 Топ комментарии
 
Понятно, стало быть - тесты подвезли...
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Я ПРИДУМАВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! якщо ми зовсім перестаним перевіряти хворих на ковід то показніки будуть овсім гарні.. А ТРИ НЕДІЛІ ПЕРЕВІРЕНО 6000 простих громадян. ЯКИЙ результат ви хотіли? провірте як в німечині по 30000 в тиждень, ви О,,,,УЕЕТЕ!!!!!!!!!!!!!! від результата
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З зовсім іншою думкою про владу.
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Приблизно так...
Сто років тому було простіше: "Чого сусід перекинувся?" - "Чого-чого, захворів - то й перекинувся..."
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Я ПРИДУМАВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! якщо ми зовсім перестаним перевіряти хворих на ковід то показніки будуть овсім гарні.. А ТРИ НЕДІЛІ ПЕРЕВІРЕНО 6000 простих громадян. ЯКИЙ результат ви хотіли? провірте як в німечині по 30000 в тиждень, ви О,,,,УЕЕТЕ!!!!!!!!!!!!!! від результата
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Після епідемії матимемо зовсім іншу Україну!
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я надеюсь, монастириський район перекрыли наглухо? там стоят патрули и никого не выпускают и не впускают???
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Количество жертв коронавируса, сопоставимо с количеством жертв бомбардировки Нагасаки...
73 000 - 70 000
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А ещё. количество умирающих в Украине за два месяца, превышает в 1,5 раза количество жертв бомбардировки Нагасаки.
И что из этого?
Люди как умирали так и будут умирать.
От короновируса умерло 0,1% от всех смертей в мире за два месяца.
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Включи мозги, если есть конечно и посмотри что такое естественная убыль населения и смертность в результате эпидемий.
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Западные эксперты говорят, что вирус не перестанет распространяться, пока общество не достигнет коллективного иммунитета (вакцины от коронавируса, пока еще нет). Но это должно быть сделано спокойно, медленно и под контролем, чтобы система здравоохранения могла управлять этим.
Так такими темпами распространения короновируса , нужно 100 лет, что бы хотя бы половина населения переболела этим короновирусом и выработался коллективный иммунитет.
Короче, это разводняк какой то с этим короновирусом.
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С начала слуги уродов продали ВСЕ маски и защитные средства за границу, а теперь забирают у волонтеров маски, которые волонтеры собирают для людей и от имени народного депутата от СН - Тищенко, их рассылают.... (newsua.one)

А пакуют эти маски, на Укрпочте Игоря Смелянского, который получает зарплату назначенную служками: в прошлом году это 1 млн.грн., в этом он получит свыше 22 млн.грн....

ЕСТЬ ЗА ЧТО ЖО...ПУ РВАТЬ! На Тернопольщине 8 новых случаев COVID-19, всего выявлено 168 случаев, - ОГА - Цензор.НЕТ 3128
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