 Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Отмечается, что Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его "там, где это необходимо".
Напомним, в конце марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он самоизолировался, но продолжал работу. Накануне его доставили в больницу.
Тогда Джонсон шел на поправку...
И скромненькая трудяга не в пример национальному лидеру украинского народа
Совсем петьки ополоумели.
Рашка на Скрипалях не зупинилась...
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине.
"Обращаем внимание, что обнародование данных относительно заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - говорится в сообщении ЦОЗ в Facebook.
Ранее статистические данные по заболеванию коронавирусной инфекцией в стране обнародовались два раза в сутки - утром и вечером.
Cтатья помещена 13 часов назад. Таки в больнице, в какой именно, не пишут. Говорят, больше из предосторожности - 10 дней температуры.
(с) Сунь (по самые гланды) Цзы "Искусство войны"
Официальный представитель премьера сообщил, что Джонсон остается в больнице "под наблюдением". Он также охарактеризовал распространяемые в российских СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, как дезинформацию.