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 Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в реанимацию, так как его состояние ухудшилось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его "там, где это необходимо".

Напомним, в конце марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он самоизолировался, но продолжал работу. Накануне его доставили в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вместе мы это преодолеем!" - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Источник: https://censor.net.ua/n3187186
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский еще утром пожелал ему скорого выздоровления (на Цензоре было)... Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию - Цензор.НЕТ 7867
Тогда Джонсон шел на поправку...
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Почему молчит депутат Шахов, который говорил , что коронавируса не существует, потом поехал в Куршавель, привёз оттуда вирус, заразил коллег, заразился сам, получил осложнения мозга и обвинил большую семёрку, в том числе Джонсона, в распространении коронавируса? Хотелось бы узнать, как Джонсон , заражая Шаховать, заразился сам? Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию - Цензор.НЕТ 7422
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Один комик довыпендривался, когда уже черёд второго?
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Ему только в игре на фортепиано подтянуть знания
Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию - Цензор.НЕТ 5531
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А еще он отличный политик и человек с чисто британским чувством юмора, который вывел страну из тупика. Популизм...... то такое. Придя на пост мэра на волне популизма, он тем не менее показал себя прекрасным руководителем.
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Та справа не в тому коли він був мером. Справа в Брексіт. Він приймав у цьому активну участь.
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А он не мог поступить иначе. Это был выбор британцев. Его заслуга в том, что он нашел решение и вывел страну из политического кризиса.
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"Популизм...... то такое. " (с) Ты ли это, Ирада? Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію - Цензор.НЕТ 6579 Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію - Цензор.НЕТ 6415 А кто тут годами верещал про "Юльку- популистку"? Переобуваешься в воздухе. Вот так и шефа своего когда-нибудь сдашь с потрохами. Ему стоило бы задуматься..... Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію - Цензор.НЕТ 906
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Заблуждаешься, популизм Джонсона и Юли лежат в разных плоскостях. Все политики популисты в той или иной степени, важно - как они поступают и что лежит в основе их заявлений. То ли просто желание понравится публике, то ли откровенная ложь.
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Зеленский еще утром пожелал ему скорого выздоровления (на Цензоре было)... Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию - Цензор.НЕТ 7867
Тогда Джонсон шел на поправку...
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С языка сняли. Только об этом подумала.
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Ишачок - животинка полезная
И скромненькая трудяга не в пример национальному лидеру украинского народа
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Докривлявся в своїх шоу "розсміши коміка", що його сатана тепер використовує як лиховісника... Спаси Господи..(...
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А не попрись Зе в Оман, может, и Султан бы ещё пожил...
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Ему и Трамп пожелал. Что дальше? И мародёр наверняка пожелал- в ПРИВАТНОМ разговоре, как он это любит (быть в каждой дырке.....).
Совсем петьки ополоумели. Стан хворого на коронавірус прем'єра Британії Джонсона погіршився, його перевели в реанімацію - Цензор.НЕТ 9934
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Он у Паши Мерседеса паски святил ? Или в кофейне чашку кофе выпил ?
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Да.
Рашка на Скрипалях не зупинилась...
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Почему молчит депутат Шахов, который говорил , что коронавируса не существует, потом поехал в Куршавель, привёз оттуда вирус, заразил коллег, заразился сам, получил осложнения мозга и обвинил большую семёрку, в том числе Джонсона, в распространении коронавируса? Хотелось бы узнать, как Джонсон , заражая Шаховать, заразился сам?
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Почему молчит? Он не молчит. "Семерку" же обвинил. А с Джонсоном всё понятно - "мировой закулисе очень не нравится то что Британия становится самостоятельной и вырывается из под ярма финансовых кругов". Короче - Британия становится лучше когда англо-саксы не вмешиваются в её дела.
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А робити то щось треба. Збрехати не вийде.
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Министерство здравоохранения решило изменить время и частоту обнародования данных по заболеваемости COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине.
"Обращаем внимание, что обнародование данных относительно заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30", - говорится в сообщении ЦОЗ в Facebook.
Ранее статистические данные по заболеванию коронавирусной инфекцией в стране обнародовались два раза в сутки - утром и вечером.
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Эх Боря,Боря.На101% уверен,шо выздоровеет.Поставил бы даже ставку:1.0к1.1.
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https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2020/04/06/regno-unito-coronavirus-johnson-ricoverato-ospedale/

Cтатья помещена 13 часов назад. Таки в больнице, в какой именно, не пишут. Говорят, больше из предосторожности - 10 дней температуры.
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Только что всплыла новость на ВВС, его перевели в интенсивную терапию https://www.bbc.com/news/uk-52192604
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Та Цензор тут не винен.Глянула на сайт МОЗ,там теж дані лише на сьогодні на ранок
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Нє єл... Люди із гівна ракети будують, а Ви про якихось кажанів...
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В войне самое главное - быстрота: надо овладевать тем, до чего он успел дойти; идти по тому пути, о котором он и не помышляет; нападать там, где он не остерегается; а непрожаренная летучая мышь - это тупо п*здец всем.

(с) Сунь (по самые гланды) Цзы "Искусство войны"
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БиБиСи говорит что не так уж всё печально. Цензор соловьиный помёт в информпространство тащит.
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Зараза к заразе не пристает, файлов надо принудительно заражать. Лучше всего полонием
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Деякі файли теж треба. Особливо у кацапських стратегічних системах...
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Зебил ты не президент а ходячий человек-катастрофа зачем ему писал звонил желал выздоровления знаеш что где бы не побывал ты там то землетресение то пожары то люди гибнут с султаном Омана встретился или рядом побывал даже в одном городе тот скончался вот это сила даже боинг наш задел в соседнем Иране Меркель чуть не загнулась рядом стояла трясло так что думал коньки отбросит Трамп чуть не сделали импичмент Нотр Дам спалил не дай бог с Борисом что нибудь случится на твоей совести
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Держим кулаки за Джонсона, норм пацан.
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У себя в "Твиттере" 55-летний Джонсон написал, что поддерживает связь со своей командой, продолжая совместную работу по борьбе с вирусом и заботясь о том, чтобы все были в безопасности.

Официальный представитель премьера сообщил, что Джонсон остается в больнице "под наблюдением". Он также охарактеризовал распространяемые в российских СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, как дезинформацию.
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Это рашкинский фейк подхватили -у нас только что передали по телевизору об этом. На самом деле он готовится к выписке.
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