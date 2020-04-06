 Состояние заболевшего коронавирусом премьера Британии Джонсона ухудшилось, его перевели в реанимацию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что Джонсон попросил министра иностранных дел Доминика Рааба заменить его "там, где это необходимо".

Напомним, в конце марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Он самоизолировался, но продолжал работу. Накануне его доставили в больницу.

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