 МИД Украины выразил протест в связи с осуществлением Россией призыва на военную службу в оккупированном Крыму

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Такие действия Российской Федерации является грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Так же запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, а также перемещать лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории", - говорится в комментарии МИД.

В МИД Украины подчеркнули, что призыв на военную службу в условиях пандемии коронавируса является особенно циничным.

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"МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта", - подытожили в украинском внешнеполитическом ведомстве..