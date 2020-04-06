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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 МИД Украины выразил протест в связи с осуществлением Россией призыва на военную службу в оккупированном Крыму

МИД Украины выразил решительный протест в связи с осуществлением Российской Федерацией очередного призыва на военную службу на временно оккупированной части территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Такие действия Российской Федерации является грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Так же запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, а также перемещать лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории", - говорится в комментарии МИД.

В МИД Украины подчеркнули, что призыв на военную службу в условиях пандемии коронавируса является особенно циничным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает кампанию по призыву жителей Крыма в свою армию, нарушая международное право, - ООН

"МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта", - подытожили в украинском внешнеполитическом ведомстве..

Источник: https://censor.net.ua/n3187181
 
   
 Топ комментарии
 
а ему пох,лишь бы бояру с селёдками выдавали..
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Якщо Ваш сусід сцить на Ваші двері, Ви в "Спортлото" напишете?
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Поліціі, на замєтку:
«6 квітня 2020. На Філіппінах застрелили літнього порушника карантину.
Літній філіппінець порушив умови карантину і погрожував поліцейським, в результаті ті його застрелили, передає The Star. Інцидент стався 4 квітня, в суботу. Повідомляється, що 63-річний чоловік погрожував серпом поліцейським та іншим представникам влади на перевірочному пункті, встановленому для перевірки жителів села на коронавірус. Чоловіка зупинили через те, що він був без маски. У відповідь він перейшов на образи, а потім напав на перевіряючих з серпом в руці. Обороняючись, один з поліцейських застрелив його з табельної зброї.»
Впрочєм, а какая разніца дєду? Єслі, нє от пулі, то от коронавіруса.
Крайній фініш.
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Літня Християнка віддала життя за молодого, а молодий азєоп, вбив дєда.
Різниця, да?
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Напевно, як на мене, бо інша країна, тому в них можна стріляти в порушників карантину.
P.S. Де Ви бачили слово "да" в нашій мові, шановний?
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Інша цивілізація.
В Україні, християнська.
Бо Україна, то Європа.
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Какой там ИВЛ.Ей доже Святой Дух не помог бы(90).
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Вона це знала, тому й відмовилася й підписала всі папіри.
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Як! в сраку Филипины?Еще б "Полицейскую Академию" привел в пример.
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Якщо Ваш сусід сцить на Ваші двері, Ви в "Спортлото" напишете?
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а ему пох,лишь бы бояру с селёдками выдавали..
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Я Вам вірю, бо пам'ятаю Вас ще з 2014, дуже радий...
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Нет конечно, я выражу ему решительный протест в письме, как наш уважаемый МИД МЗС України висловив протест у зв'язку зі здійсненням Росією призову на військову службу в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6843
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А в нас добрий МІС. Дуже жаль, що Дещиця ого не очолює...
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Та не,тут надо Обам! писать,або в ПАРЭ,или в ООН.В крайнем случае в НАТО.
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При парашенки такого небыло
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Заздриш, лахто? Сьогодні вже присідав на пляшку?
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Тобто "обеспокоеность", до сраки Путіну ваші протести..У нас свого лайна в Києві багато, Зелений, Мертвечук, Новинський, попяра Павел, Шуфрич, Бойко, аваков))) пока цю падаль не поженуть з україни нічого не буде
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З "козломордских **#ней" різко прискорився вивіз золота. За такими темпами незабаром і до алмазів дійде.


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Крым.
Между адом и раем зависший.
Крым.
Зона действий из свастик и звёздочек.
Крым.
В человечьем ничтожестве - высший.

Крым. Просто масса из мяса и косточек.
(по С. Яцуненко)
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Крысмане сами предпочли
свободе - смерть в России. Есть хорошая притча на этот счёт.

Один
человек посмел сказать правду о правителе, его поймали и привели на суд и
приговорили к смертной казни, но король предложил ему самому выбрать свою
судьбу: либо быть повешенным, либо попасть за большую черную, страшную стальную
дверь. Приговорённый подумал и выбрал виселицу. Когда на шею ему накинули
петлю, он вдруг сказал: - Мне стало любопытно: что там, за той дверью? Король
рассмеялся: - Да вот, понимаешь ли, странная штука получается. Я всем предлагаю
этот выбор, и все выбирают виселицу. - А за дверью-то что? - допытывался
преступник. - Я все равно никому не скажу, - добавил он, указывая на петлю.
Помолчав, король ответил: - Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что
предпочитают ей смерть! МЗС України висловив протест у зв'язку зі здійсненням Росією призову на військову службу в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 1448
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Президент Украины Владимир Зеленский не будет отзывать подписи Ермака и Кучмы под протоколом о создании консультативного совета с "ДНР" и "ЛНР", о чем сказано в разделе петиций на его официальном сайте.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/204708_1586197642

Кто ещё сомневался что Зеленский ватник?
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