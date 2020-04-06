 МИД Украины выразил протест в связи с осуществлением Россией призыва на военную службу в оккупированном Крыму

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
"Такие действия Российской Федерации является грубым нарушением международного гуманитарного права, которое запрещает России, как государству-оккупанту, заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Так же запрещено оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию, а также перемещать лиц, находящихся под защитой, за пределы оккупированной территории", - говорится в комментарии МИД.
В МИД Украины подчеркнули, что призыв на военную службу в условиях пандемии коронавируса является особенно циничным.
"МИД Украины требует от РФ отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь и обеспечить безусловное выполнение своих международных обязательств как государства-оккупанта", - подытожили в украинском внешнеполитическом ведомстве..
«6 квітня 2020. На Філіппінах застрелили літнього порушника карантину.
Літній філіппінець порушив умови карантину і погрожував поліцейським, в результаті ті його застрелили, передає The Star. Інцидент стався 4 квітня, в суботу. Повідомляється, що 63-річний чоловік погрожував серпом поліцейським та іншим представникам влади на перевірочному пункті, встановленому для перевірки жителів села на коронавірус. Чоловіка зупинили через те, що він був без маски. У відповідь він перейшов на образи, а потім напав на перевіряючих з серпом в руці. Обороняючись, один з поліцейських застрелив його з табельної зброї.»
Впрочєм, а какая разніца дєду? Єслі, нє от пулі, то от коронавіруса.
Крайній фініш.
Різниця, да?
P.S. Де Ви бачили слово "да" в нашій мові, шановний?
В Україні, християнська.
Бо Україна, то Європа.
Между адом и раем зависший.
Крым.
Зона действий из свастик и звёздочек.
Крым.
В человечьем ничтожестве - высший.
Крым. Просто масса из мяса и косточек.
(по С. Яцуненко)
свободе - смерть в России. Есть хорошая притча на этот счёт.
Один
человек посмел сказать правду о правителе, его поймали и привели на суд и
приговорили к смертной казни, но король предложил ему самому выбрать свою
судьбу: либо быть повешенным, либо попасть за большую черную, страшную стальную
дверь. Приговорённый подумал и выбрал виселицу. Когда на шею ему накинули
петлю, он вдруг сказал: - Мне стало любопытно: что там, за той дверью? Король
рассмеялся: - Да вот, понимаешь ли, странная штука получается. Я всем предлагаю
этот выбор, и все выбирают виселицу. - А за дверью-то что? - допытывался
преступник. - Я все равно никому не скажу, - добавил он, указывая на петлю.
Помолчав, король ответил: - Там свобода. Но люди так боятся неизвестности, что
предпочитают ей смерть!
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Кто ещё сомневался что Зеленский ватник?