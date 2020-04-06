 Вице-президентом "Энергоатома" хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.
По его данным, Хартмут - член Наблюдательного совета, председатель правления холдинговой компании "Делфи Капитал Групп". Имеет высшее образование и 16 лет стажа работы. Занимает должность с 2007 года.
Является соучредителем компании Delphi Worldwide llp.
В 1995-2004 годах мужчина работал в РФ, возглавлял аналитическое управление ЗАО "Ренессанс Капитал".
В 2008 году назначен на должность члена набсовета "Украинский профессиональный банк".
Позже Кучеренко обнародовал историю, рассказанную ему одноклассником: "Якоб Хартмунд был председателем осбб в доме на Саксаганского 121. Мы там живем с женой. До тех пор пока жильцы его не захотели сместить с позором, тк он воровал с завышенного тарифа и создал задолженность перед Киевэнерго и Киевводоканалом. После его увольнения тариф снизили в 2 раза. Склочный, занудный, мелкий аферист. Жена когда услышала - поперхнулась. Дом новый, обеспеченные люди. Но даже они взбунтовались".
Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
Позже Лерос заявил, что братья Андрей и Денис Ермаки за деньги способствовали назначению руководства НАК "Энергоатом".
3 апреля временный и.о. президента госпредприятия "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что уже направил в Министерство энергетики представление на назначение двух своих заместителей. Он уверяет, что среди них нет Владимира Купчака, о возможном назначении которого за взятку заявлял нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.
но уже пугает...
господа малороссы!, - нам совсем скоро по ходу капут...
быстрее даже чем я думал...
Если Юльке хочется поставить на потоки своего человека - может обосрать даже Папу Римского.
а фоточки нет ?
Уйди подальше!
Очень далеко, так чтоб не видно не слышно.
Зебилы, кто нибудь из вас, тварей, может пояснить эту фуету?
Про останню серію «Сватов»?
ЗЕкоманду висунули олігархи , коли зрозуміли , що свого брата олігарха Петю може усунути некерованна їми Юля . З Петєю в них були дріни образи , він їх ніколи не чепав .
А "Кріворіжсталь", газ Фірташа , шельф у Чорному морі --- ось що вони будуть завжди пом"ятати !
Зато всё в смартфоне ЗИЦпредседателя! Земля, откаты, схемы, молодая команда боевых пидо...сов, старших пи....сов наставников и даже маска на морде зицпредседателя перед камерой.
Жрите, что выбрали, сцу..о давитесь и жрите, жрите, пока не сдохните приколисты!