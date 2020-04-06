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Все про:Киев (18877) Кучеренко (46) Энергоатом (132)

 Вице-президентом "Энергоатома" хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

В Кабмин подано представление на назначение вице-президентом "Энергоатома" гражданина Германии Якоба Хартмута.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает Цензор.НЕТ.

По его данным, Хартмут - член Наблюдательного совета, председатель правления холдинговой компании "Делфи Капитал Групп". Имеет высшее образование и 16 лет стажа работы. Занимает должность с 2007 года.

Является соучредителем компании Delphi Worldwide llp.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ермак, ты п@здун!" - Лерос обнародовал документы, в которых брат главы ОП рекомендует назначить Купчака в "Энергоатом". ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

В 1995-2004 годах мужчина работал в РФ, возглавлял аналитическое управление ЗАО "Ренессанс Капитал".

В 2008 году назначен на должность члена набсовета "Украинский профессиональный банк".

Вице-президентом Энергоатома хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп Батькивщины Кучеренко 01
Вице-президентом Энергоатома хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп Батькивщины Кучеренко 02

Позже Кучеренко обнародовал историю, рассказанную ему одноклассником: "Якоб Хартмунд был председателем осбб в доме на Саксаганского 121. Мы там живем с женой. До тех пор пока жильцы его не захотели сместить с позором, тк он воровал с завышенного тарифа и создал задолженность перед Киевэнерго и Киевводоканалом. После его увольнения тариф снизили в 2 раза. Склочный, занудный, мелкий аферист. Жена когда услышала - поперхнулась. Дом новый, обеспеченные люди. Но даже они взбунтовались".

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Вице-президентом Энергоатома хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп Батькивщины Кучеренко 03

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

Позже Лерос заявил, что братья Андрей и Денис Ермаки за деньги способствовали назначению руководства НАК "Энергоатом".

Смотрите: Нардеп от "Батькивщины" Кучеренко подал заявление в полицию на "слугу народа" Максима Ткаченко за оскорбления в Раде. ДОКУМЕНТ

3 апреля временный и.о. президента госпредприятия "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что уже направил в Министерство энергетики представление на назначение двух своих заместителей. Он уверяет, что среди них нет Владимира Купчака, о возможном назначении которого за взятку заявлял нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

Источник: https://censor.net.ua/n3187180
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский не мучай страну и себя, и свою семью!
Уйди подальше!
Очень далеко, так чтоб не видно не слышно.
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Есть такая возможность. Но чтобы это пришло от председателя ОСББ? Это перебор даже для отъявленных зебилов.
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Новые лица - старые кадры. Это всплыли огрызки Фирташа.
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это все еще смешно...
но уже пугает...
господа малороссы!, - нам совсем скоро по ходу капут...
быстрее даже чем я думал...
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Представителям БЮТ как раз можно верить.
Если Юльке хочется поставить на потоки своего человека - может обосрать даже Папу Римского.
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И ведь что интересно: как Юльку обсирали читал, кого Юлька обосрала - пример в студию, пожалуйста!
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Нашли должность вице-президента в энергоатоме , обратился бы к Денису д 'ермаку можно было и вице премьера просить Хотя может работая в осбб только на должность вице-президента и наскреб ?
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Німець-злодій... Тобто красти буде, але робитиме це по-німецьки педантично, дисципліновано унд міт орднунг? Вице-президентом "Энергоатома" хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп от "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 487
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я чото не уверен насчёт его немецкости..
а фоточки нет ?
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биография у этого немца, типичная для ГДРовского стукача, сотрудничающего с ФСБ..
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Да норм они же Слуги все не без греха реабилитировался
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Да , решили Нас Доделать Вместе, - Присутствует и Тупость и Хамство . С каждым назначением выступлением на шоу , заганяют прежде себя в Минуса , а вместе с собой тянут все Украину с бедным народом. Прав был Тарас Шевченкои с тех пор ничего не изменилось , а как все хотели Перемен , а получили , - Маємо шо Маємо.
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только расстрелы. возможно "случайные". или хрен с ним - коронавирус.
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Зеленский не мучай страну и себя, и свою семью!
Уйди подальше!
Очень далеко, так чтоб не видно не слышно.
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Деня порешал, - контора проплатила..
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Блдь, эта зелёная власть таки добьёт Украину.
Зебилы, кто нибудь из вас, тварей, может пояснить эту фуету?
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Ви це про шо їх питаєте ?
Про останню серію «Сватов»?
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У них язики затягло в сраку і мовчать як риба ап льод.
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кстати "руководители" осбб, изначально - как правило - таки да, можно сразу в тюрьму. вообще то и в осбб надо "выборы" ежегодные прописывать, а то некоторых так и "не уходят", со всеми "законами".
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Крітєрій одін, главноє, шоб нє Порошенко.
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Залиште - з Бобочкой , чи без його Порошенко ніколи б не виграв ті вибори .
ЗЕкоманду висунули олігархи , коли зрозуміли , що свого брата олігарха Петю може усунути некерованна їми Юля . З Петєю в них були дріни образи , він їх ніколи не чепав .
А "Кріворіжсталь", газ Фірташа , шельф у Чорному морі --- ось що вони будуть завжди пом"ятати !
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а шо тут удивительного? Подтягивают своих по понятиям
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Добрий кадр для зекоманди.Красти вміє,наглючий.А що впіймався,так хто там з зюзіків ще не впіймався?І нічого,обтрусилися і далі ллють в очі "божу росу" своєму лохторату.
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Очередная Ху*ловско-Ермаковская консерва. Программа-минимум: отказ от сотрудничества с США в ядерной энергетике и возврат её на 100% парашное сырьё. Программа-максимум: "лёгонькие" диверсии на АЭС и "братская помощь" Ху*ла в их устранении. Вице-президентом "Энергоатома" хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп от "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 5542
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Черговий "лижник" для Зекоманди? Жити по-новому говорили будем...
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чЛенин спас пРуссию в 1918 заключив Брестский мир,пРуссия спасла СССр заключив Пакт Молотов-Риббентроп.Но тут есть НЮАНС...в 1935 году Джугашвили разрешил Гитлеру денонсировать кабальные выплаты по итогам Первой Мировой,где они были предусмотрены до 1966 года.Братство этих двух Уродов Сралин-Гитлер на этом не закончилось....
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зрадою не тільки пахне. зрадою вже аж смердить. але дбр за маскою не чує
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А что? Как для зеленого стада то нормальный чувак...вор...в зеленом стаде все такие...
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Гитлер нацарапал Майн Кампф,Путлеру пора писать Майн Крах...Время тяжелое... Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 6826
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О такой фигуре Машка может только помечтать, после аргентинской дорожки кокса... Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 184
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Всё путем, каждая зеленая какашка, тянет за собой очередной кусок де..ма.
Зато всё в смартфоне ЗИЦпредседателя! Земля, откаты, схемы, молодая команда боевых пидо...сов, старших пи....сов наставников и даже маска на морде зицпредседателя перед камерой.
Жрите, что выбрали, сцу..о давитесь и жрите, жрите, пока не сдохните приколисты!
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Да он полжизни в Московии работал, спасибо, но нам таких не нужно.
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73% это Диктатура ПРОЕТАЙрята.... Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко - Цензор.НЕТ 4833Шариков и Швондер пытаются дискредитировать профессора Преображенского...
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