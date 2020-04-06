 Врачи получили возможность консультировать онлайн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Запись на онлайн-прием происходит обычным для пациентов способом через сайт. Выбрав нужного врача и удобное время, человек имеет возможность провести телеконсультацию с врачом непосредственно из своего кабинета пациента.

Создание эффективного решения для медицинских онлайн-консультаций стало возможным благодаря интеграции системы "Поликлиники без очередей" с другими программными решениями группы компаний IT4Medicine. В частности, с телемедицинской платформой MEDINET, которая обеспечивает современную связь между врачами первичной медицинской помощи и специалистами вторичного и третичного звеньев в различных уголках страны.

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Медицинская информационная система "Поликлиника без очередей" была внедрена в рамках медицинской реформы, и сейчас работает в 18 областях Украины, в сервиса подключилось более чем 8 800 врачей.