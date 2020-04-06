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 Врачи получили возможность консультировать онлайн

Всеукраинская система "Поликлиника без очередей" внедрила функцию онлайн-консультаций. Она позволяет врачам предоставлять медуслуги дистанционно и взаимодействовать с коллегами для получения экспертного мнения в особо сложных случаях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Запись на онлайн-прием происходит обычным для пациентов способом через сайт. Выбрав нужного врача и удобное время, человек имеет возможность провести телеконсультацию с врачом непосредственно из своего кабинета пациента.

Создание эффективного решения для медицинских онлайн-консультаций стало возможным благодаря интеграции системы "Поликлиники без очередей" с другими программными решениями группы компаний IT4Medicine. В частности, с телемедицинской платформой MEDINET, которая обеспечивает современную связь между врачами первичной медицинской помощи и специалистами вторичного и третичного звеньев в различных уголках страны.

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Медицинская информационная система "Поликлиника без очередей" была внедрена в рамках медицинской реформы, и сейчас работает в 18 областях Украины, в сервиса подключилось более чем 8 800 врачей.

Источник: https://censor.net.ua/n3187179
 
 
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У них сейчас есть время на он-лайн для пациентов?...
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есть...
они же целыми больницами уходят на само-карантин..., стоит только чихнуть кому в приемной..
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Вы бы конечно отважно выполняли Гиппократа.
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К сожалению, вынужден констатировать тот факт, что институция семейных врачей абсолютно не эффективна. Об этом свидетельствует ее беспомощность в современной ситуации - полный ноль!
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Их обязанность-определить куда вас послать, к хирургу, проктолологу, или в морг, шоб не морочили голову. Есть же более важные больные.
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открою Вам страшную тайну - они и этого не могут за редким исключением Лікарі отримали можливість консультувати онлайн - Цензор.НЕТ 1255
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Консультируют, какие лекарства нужно покупать.
Уже сразу и лечили бы. Вон Чумак и Кашпировский пол страны "вылечили". Лікарі отримали можливість консультувати онлайн - Цензор.НЕТ 5920
- Все болезни от нервов!
- Нет, не все, некоторые от удовольствия.
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В оригинале-Только сифилис от удовольствия. Анеку уже лет 60, пора бы знать.
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От карантина и прочей истерики больше бед, чем от вируса
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Жители Санжар молодцы -Ещё власть не раздуплилась ,а жители Санжар уже защищались от коронавируса . Слава Умному Украинскому Народу !!!
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он-лайн я могу и в Гугле проконсультироваться....
Кстати, всегда так делаю и перед визитом к врачу...
Общаюсь потом с ним как коллега с коллегой... Лікарі отримали можливість консультувати онлайн - Цензор.НЕТ 1343
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