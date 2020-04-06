 Врачи получили возможность консультировать онлайн

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Запись на онлайн-прием происходит обычным для пациентов способом через сайт. Выбрав нужного врача и удобное время, человек имеет возможность провести телеконсультацию с врачом непосредственно из своего кабинета пациента.
Создание эффективного решения для медицинских онлайн-консультаций стало возможным благодаря интеграции системы "Поликлиники без очередей" с другими программными решениями группы компаний IT4Medicine. В частности, с телемедицинской платформой MEDINET, которая обеспечивает современную связь между врачами первичной медицинской помощи и специалистами вторичного и третичного звеньев в различных уголках страны.
Медицинская информационная система "Поликлиника без очередей" была внедрена в рамках медицинской реформы, и сейчас работает в 18 областях Украины, в сервиса подключилось более чем 8 800 врачей.
они же целыми больницами уходят на само-карантин..., стоит только чихнуть кому в приемной..
Уже сразу и лечили бы. Вон Чумак и Кашпировский пол страны "вылечили".
- Все болезни от нервов!
- Нет, не все, некоторые от удовольствия.
Кстати, всегда так делаю и перед визитом к врачу...
Общаюсь потом с ним как коллега с коллегой...