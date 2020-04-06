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 Политика Украины
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Все про:ВР (24744) внеочередное заседание (103) Разумков (1)

 Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу, - Разумков

Внеочередное пленарное заседание парламента может состояться в четверг или пятницу 9или 10 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно пятница", сказал Разумков.

Он добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внеочередное заседание Рады планируем на эту неделю, рассмотрим изменения в бюджет и законопроект о банках, - "слуга народа" Потураев

Источник: https://censor.net.ua/n3187178
 
 
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и проголосовали же за этого психа-недоумка..
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едьте в италию, помогите в больницах, мы вас отпускаем... навсегда
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АнтиКоломойський закон до 2 читання завалили тисячами правок. А була домовленість як казав Порох відразу в 1 і 2 голосувати, але Слуги Коломойського спеціально проголосували тільки в 1.Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 5426
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так зеля еврей. что ему стоит, пороха обмануть?
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вже 16тисяч. 6000 - подав виключений з слуг уродів Поляков. Під яку політсилу він лягає - можна лише здогадуватись. Можливо, під жульчину...
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NEWSUA Ми ж Вас попереджали!



Вот єти два ублюдочньіх коломойских организма Антон Поляков і Ольга Василевська-Смаглюк завалили правками (7500) к "антиколомойскому" закону. Гореть вам в аду твари

Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 6207
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ще дві тварі подали по півтори тисячі...
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А что это меняет?
Все уже или банкроты или с мая банкроты. К чему ваши поправки? Денег то вы людям не дали? Помощи ноль. Ломбард открыли и все.
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Власти Сингапура объявили о третьем пакете помощи бизнесу и гражданам в связи с эпидемией коронавируса
Деньги из резервного фонда обещаны накануне ужесточения карантина после значительного роста числа заболевших, сообщает CNBC.
В соответствии с решением правительства каждый житель старше 21 года получит сумму, эквивалентную примерно 400 американским долларам.
Ими можно будет воспользоваться в самое ближайшее время. Бизнесу власти пообещали компенсировать апрельские траты на зарплату. По различным оценкам, на все это понадобится около 3 миллиардов американских долларов, которые будут взяты из резервного фонда.
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8 из 440 зараженных это каждый 50тый + тесты врут 30 из 100 + показывают после 7 суток от дня заражения а есть которые после 15 дней, тоесть когда уже жопа. итого если прикинуть что у этого сброда было хотябы 20-30 носителей то после закона о земле почти все, но пока еще не знают. а за чашку кипятка, ****** в асфальт. ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ РАВНЫ.
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