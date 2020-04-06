 Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".
"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно пятница", сказал Разумков.
Он добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.
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Деньги из резервного фонда обещаны накануне ужесточения карантина после значительного роста числа заболевших, сообщает CNBC.
В соответствии с решением правительства каждый житель старше 21 года получит сумму, эквивалентную примерно 400 американским долларам.
Ими можно будет воспользоваться в самое ближайшее время. Бизнесу власти пообещали компенсировать апрельские траты на зарплату. По различным оценкам, на все это понадобится около 3 миллиардов американских долларов, которые будут взяты из резервного фонда.