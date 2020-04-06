 Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно пятница", сказал Разумков.

Он добавил, что проведение внеочередного заседания Рады во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.

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