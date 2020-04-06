 У Меркель не подтвердился коронавирус, она вышла из карантина

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, ее тест дал отрицательный результат на коронавирус несколько раз.

Меркель продолжит соблюдать правила социального дистанцирования и будет пользоваться видео- и аудиоконференциями.

Напомним, 22 марта стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель будет находиться на самоизоляции, так как общалась с врачом, у которого впоследствии подтвердили коронавирус. Находясь в изоляции, Меркель продолжала работать и проводила правительственные встречи по видеосвязи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель о Пасхе: "Пандемия не признает праздников. Думать об ослаблении мер рано"