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 У Меркель не подтвердился коронавирус, она вышла из карантина

Канцлер Германии Ангела Меркель вернулась к работе в офисе в Берлине после почти двухнедельного домашнего карантина из-за подозрения коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, ее тест дал отрицательный результат на коронавирус несколько раз.

Меркель продолжит соблюдать правила социального дистанцирования и будет пользоваться видео- и аудиоконференциями.

Напомним, 22 марта стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель будет находиться на самоизоляции, так как общалась с врачом, у которого впоследствии подтвердили коронавирус. Находясь в изоляции, Меркель продолжала работать и проводила правительственные встречи по видеосвязи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель о Пасхе: "Пандемия не признает праздников. Думать об ослаблении мер рано"

Источник: https://censor.net.ua/n3187177
 
 
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выпила все вино из супермаркета-отлежалась и вышла
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Да было видео , - как Меркель скуплялась в супермаркете , главное , что помогло.
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То потому шо с врачом у нее ничего не получилось.
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Та,завтра похмелится и тохе выйдет из "карантина".
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Неужели 2 недели не могли выяснить есть вирус или нет........... или просто решили скрыть и дождались пока тесты стали негативными?
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вроде брали тесты каждые 3-4 дня... этот 4 - последний (и все с самого начала - негативные)
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При Царе это называлось-"душевная болезнь".Разрешалось "царским людям" идти в запой на 2 неделли(в особых случаях-на месяц).
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Та я сразу говорил, что эта тварь просто подыгрывает своему московскому патрону...
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