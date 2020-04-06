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 Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП. ФОТОрепортаж

Пехотинцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр обезвредили дрон противника, который пытался сбросить боеприпас на взводный опорный пункт.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук 93-й ОМБр.

Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 01

"К обычному китайскому квадрокоптеру DJI Mavic Pro террористы добавили механизм сброса самодельной взрывчатки. Кустарный снаряд был небольшим, начиненный мелкими обломками, способными наносить тяжелые ранения.

Когда вечером этот квадрокоптер на малой высоте завис над нашим ВОПом, холодноярцы быстро заметили и подбили его автоматной очередью", - говорится в сообщении.

Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 03

По данным, которые удалось считать с дрона, он использовался российскими оккупантами с декабря 2017 года. Но в связи его моральным старением террористы, очевидно, решили переоборудовать его из разведывательного дрона на "ударный".

Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 04

Смотрите: Наемники РФ сбросили 2 гранаты на санитарный автомобиль украинских воинов на Донбассе, никто не пострадал. ФОТОрепортаж

Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП 05

Источник: https://censor.net.ua/n3187176
 
   
 Топ комментарии
 
пора ебашить русню нашими дронами
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Россия вовсе не причем.
Вопрос.
Как может территория, не имеющая ни денежной единицы, ни банковской системы, ни поездов, ни даже почты купить (ага Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП - Цензор.НЕТ 3405 ) хоть ржавый гвоздь за рубежом?
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і "молотами" Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП - Цензор.НЕТ 1291
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Два дні - два збиті ворожі дрони!.. Учора була велика кацапська "Застава", а сьогодні оцей трохи перероблений "китаєць". Молодці, українські вояки!
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К обычному китайскому квадрокоптеру DJI Mavic Pro

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не такий і вже звичайний..норм баблосів коштує. А що "форпости" та "застави" вже закінчилися чи сцикотно запускати? Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП - Цензор.НЕТ 5286 Ех..розфігачити б пару РЕБ кацапських з Байрактарів... Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП - Цензор.НЕТ 7865 Щоб знали.
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Застава почти такая же мелкая и одноразовая. Правда летит чуть дальше и держится в воздухе больше часа.
Чуть крупнее - это Форпост или Орлан. Ударные - Орионы - но они летают высоко и далеко
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Ударних в РФ немає. Пробували зробити на вони тяжкіше повітря.
Відео їх зашкварів регулярно видаляють з ютуба...
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Гугли С-70 Охотник. Дрон вагою в 20 тонн
https://www.youtube.com/watch?v=boUaHTI6JxE
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Не ранее 2024 годаЕдиниц произведено1 лётный прототипМультик.
Це як із Су-57 який так і залишився на папері.
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Все знают где граница, но лозунги раскидывать безопаснее
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До приходу Зе наші війська це регулярно робили. Майже кожен день відео типу цього виходило. А що саме головне завдяки таким діям у нас майже не було загиблих, а не те що зараз.https://www.youtube.com/watch?v=-a4GXV1Y0MQ
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Все может быть.Артсклады ж там НЛО(в Калиновке-не помню)разбомбили,как говорил Матиос.Марсеане ответят-падлюки.
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Джек Ма Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП - Цензор.НЕТ 1591

кітайці забруднюють екологію дешевою пластмасою
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Mavic PRO стоит на порядок дороже чем эта игрушка..
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Россия вовсе не причем.
Вопрос.
Как может территория, не имеющая ни денежной единицы, ни банковской системы, ни поездов, ни даже почты купить (ага Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП - Цензор.НЕТ 3405 ) хоть ржавый гвоздь за рубежом?
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ну, типа того. Или вопрос по политэкономии и экономической географии.
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Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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Насмотрелись турецкого видео про Сирию. Решили из игрушки собрать. ))
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ничего смешного. Хоть на воздушном шарике - когда тебе на бОшку свалится хотя бы заряд от АГСа или "зажигалка", мало не покажется.
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Можно их вылавливать и перепрограммировать для полётов над керченским мостом Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП - Цензор.НЕТ 4540 для корректировки украинских ракет "Земля - Мост"
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Мавики летают и держат связь всего на пару км. Игрушки.
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Так зепришиблинный сказал нужно перестать стрелять
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Вот и перестали.А как это Гиркин,при "сывочолым" приперся в Донецк?Как во Вьетнаме,по подземному ходу?Загадка для всех историй о войнах.
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обратно полетит
вроди все целенькое
подмастырить
прошиву поменять и вернуть
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сейчас его спасать приедет тот уродец на квадре))))))
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