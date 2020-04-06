 Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук 93-й ОМБр.

"К обычному китайскому квадрокоптеру DJI Mavic Pro террористы добавили механизм сброса самодельной взрывчатки. Кустарный снаряд был небольшим, начиненный мелкими обломками, способными наносить тяжелые ранения.

Когда вечером этот квадрокоптер на малой высоте завис над нашим ВОПом, холодноярцы быстро заметили и подбили его автоматной очередью", - говорится в сообщении.

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По данным, которые удалось считать с дрона, он использовался российскими оккупантами с декабря 2017 года. Но в связи его моральным старением террористы, очевидно, решили переоборудовать его из разведывательного дрона на "ударный".

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