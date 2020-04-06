 Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук 93-й ОМБр.
"К обычному китайскому квадрокоптеру DJI Mavic Pro террористы добавили механизм сброса самодельной взрывчатки. Кустарный снаряд был небольшим, начиненный мелкими обломками, способными наносить тяжелые ранения.
Когда вечером этот квадрокоптер на малой высоте завис над нашим ВОПом, холодноярцы быстро заметили и подбили его автоматной очередью", - говорится в сообщении.
По данным, которые удалось считать с дрона, он использовался российскими оккупантами с декабря 2017 года. Но в связи его моральным старением террористы, очевидно, решили переоборудовать его из разведывательного дрона на "ударный".
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не такий і вже звичайний..норм баблосів коштує. А що "форпости" та "застави" вже закінчилися чи сцикотно запускати? Ех..розфігачити б пару РЕБ кацапських з Байрактарів... Щоб знали.
Чуть крупнее - это Форпост или Орлан. Ударные - Орионы - но они летают высоко и далеко
Відео їх зашкварів регулярно видаляють з ютуба...
https://www.youtube.com/watch?v=boUaHTI6JxE
Це як із Су-57 який так і залишився на папері.
кітайці забруднюють екологію дешевою пластмасою
https://www.aliexpress.com/item/4000843611855.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20f1791dbwNQ4C&algo_pvid=96a9b19d-6995-48f2-8301-ecf9619bcd6b&algo_expid=96a9b19d-6995-48f2-8301-ecf9619bcd6b-11&btsid=0b0a01f815862050561756267e54b2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Вопрос.
Как может территория, не имеющая ни денежной единицы, ни банковской системы, ни поездов, ни даже почты купить (ага ) хоть ржавый гвоздь за рубежом?
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
вроди все целенькое
подмастырить
прошиву поменять и вернуть