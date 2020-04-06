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Все про:пожар (3964) Зона отчуждения (127) ГСЧС (2564)

 Пожаром в Чернобыльской зоне охвачены еще 20 га территории, повышения радиационного фона нет, - ГСЧС

Спасатели потушили один очаг пожара в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, еще на 20 га территории продолжается пожар.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила руководитель пресс-службы Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан.

"Удалось потушить один очаг, как вы сказали, тот, что вблизи села Раговка, там где 5 га. Этот очаг пожара полностью ликвидирован. На данный момент остается очаг тот, что 20 га. Там распространения огня уже нет, пожар локализирован, но на данный момент есть очаги пожара, которые еще не удалось ликвидировать", - сказала Рубан.

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По ее словам, 20 га - это площадь не "общим фронтом", а новые отдельные очаги пожара, которые обнаруживаются спасателями, и те, которые не потушены с прошлых суток.

Рубан отметила, что на данный момент в очаге пожара, где работают спасатели, превышения радиационного фона нет. В Киеве и прилегающих регионах Киевской области также нет превышения радиационного фона.

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Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с.Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Пожар тушили более суток с привлечением спецтехники и пожарной авиации.

Источник: https://censor.net.ua/n3187175
 
 
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У Києві знову нема чим дихати, а у повітрі запах горілого.
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у неділю писали про пожежу у підземних колодязях теле і електро дротів, що наче вогонь вискакував з люків у центрі міста (і що знеструмили до 100 будинків).. ту халепу здолали?
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Це в центрі було. Думаю, що заміна кабелів не швидка справа!
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Так, з власного досвіду знаю.Довга і марудна.
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А у Києві вже погано пахне навіть у центрі, ще вранці і вдень такого не було. Хтось нехіло погрався із запальничкою.
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вы бы определились, козлы! Есть заражение или нет? Пишут есть. Через три строчки - нет! И все ссылаются на ГСЧС
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Чернобыль - идеальная зона для вечного упокоения радиоактивных и химотходов. Пусть хоть как-то умершая зона послужит народу (а может, и народам - назадаром, конечно...).
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увы. Зная наших чинуш, лишь малая толика денег, выделенных на безопасность, пойдет на дело.
Со всеми вытекающими последствиями.
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Чернобыль - идеальная зона для вечного упокоения радиоактивных и химотходов. Пусть хоть как-то умершая зона послужит народу (а может, и народам - назадаром, конечно...).
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