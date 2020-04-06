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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Во Франции за сутки от коронавируса умерли 833 человека

Во Франции за прошедшие сутки в больницах и домах престарелых зарегистрировано 833 случая смерти пациентов, заражённых коронавирусом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса выросло во Франции до 8,9 тыс. человек.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в понедельник вечером сообщил, что на данный момент в больницах находятся около 29,7 тыс. человек, заболевших коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Франции от коронавируса умер украинец, - посольство

Источник: https://censor.net.ua/n3187173
 
 
 Топ комментарии
 
Что вы мелете? Люди мрут как мухи, именно от вируса, а дебилы талдычат, что это ложь.
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у нас большая проблемма с людьми, недалекого ума и по..уистами. вчера встречаю знакомого. я в маске и перчатках, он без ничего. из далека здороваюсь. в ответ слышу: сними эту ....уйню, не позорься. это сказал отец двух маленьких девочек. ВОПРОСЫ ЕСТЬ????????
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че-то у нас все так медленно...тут нужна чистка и не такая...
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Когда провели 6 тысяч тестов за всё время, что-то реальное сказать сложно. В отсталой Рашке столько тестов делают каждые 2 часа.
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А сколько умерло в Африке людей от змей за это время?
Но в Африке же карантин не вводят...

Буржуи устроили мировой карантин! Заговор! Заговор! Считают умерших не так как положено! Буржуи! Буржуи! Примус! Швеция! Слезай с подножки подлец, я тебе покажу твою мать!
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Что вы мелете? Люди мрут как мухи, именно от вируса, а дебилы талдычат, что это ложь.
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Каждый день писали за Китай, сколько заболело, выздоровело или умерло людей, а сейчас тишина - все больные выздоровели?
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Много не выздоровело - но вирус взят под контроль, хотя и случаются утечки - но опять будут взять под жесткий контроль.
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Если бы все следовлали примеру Китая, Ребята - вирусом во все мире умерло бы меньше в 2 раза чем Китае. Запомните это и раз и навсегда.
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Это ваши проблемы, если вы отнеслись к такому вирусу легкомысленно, он мог бы унести жизней в 2-3 раза больше чем испанка и все еще уносит.
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Было сделано - но сделано не достаточно. Судля по смертям в США и Европе - было сделанно как Слону - Дробинка.
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Как это не выздоровели? Они с декабря болеют,. По вашему простудой пол года болеть надо
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После выздоровления - заразить еще можно, сколько - вопрос реторический.
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Не все так просто как кажется. Тест не определил, а заразить способен - вот с каким вирусом вы столкнулись ребята.
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Кстати, у нас передали, что в Италии некоторая китайка была больна в конце февраля, выздоровела (был отр. анализ) и теперь имеет реинфекцию. Так что повторное заражение всё же возможно, оказывается.
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вот это результат !а ну давайте отменим и у нас карантин пусть люди в парках гуляют и в барах сидят и получим такой же выдающийся результат -как многое здесь быдло хочет
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Да, в данном случае одним быдлом отделаться не получится, нормальные люди будут болеть....
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у нас большая проблемма с людьми, недалекого ума и по..уистами. вчера встречаю знакомого. я в маске и перчатках, он без ничего. из далека здороваюсь. в ответ слышу: сними эту ....уйню, не позорься. это сказал отец двух маленьких девочек. ВОПРОСЫ ЕСТЬ????????
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Проблема с людьми недалекого ума проявилась аккурат год назад на выборах ...
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А во Франции за вирусников" платят страховку?В Италии ,один тут писал,шо да.За взятку можно оыормить Корону и получить бабло.Даже один суицидник попал в список Короновирусников.
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Кожен день фотографую дані з офіційного сайту. У мене інші підрахунки - 518 померлих за останні сутки. Не розумію для чого прибільшувати. Вчора - 7560, сьогодні - 8078...
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