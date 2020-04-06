 Во Франции за сутки от коронавируса умерли 833 человека

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса выросло во Франции до 8,9 тыс. человек.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в понедельник вечером сообщил, что на данный момент в больницах находятся около 29,7 тыс. человек, заболевших коронавирусом.

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