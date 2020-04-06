 Во Франции за сутки от коронавируса умерли 833 человека

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса выросло во Франции до 8,9 тыс. человек.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в понедельник вечером сообщил, что на данный момент в больницах находятся около 29,7 тыс. человек, заболевших коронавирусом.
Но в Африке же карантин не вводят...
Буржуи устроили мировой карантин! Заговор! Заговор! Считают умерших не так как положено! Буржуи! Буржуи! Примус! Швеция! Слезай с подножки подлец, я тебе покажу твою мать!