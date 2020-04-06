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 В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил, - советник главы МВД Варченко

В первый день действия усиленных мер карантина в Украине вся правоохранительная система была сориентирована на то, чтобы максимально заниматься предупреждением людей о соблюдении новых правил.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24" в сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"На сегодняшний день вся правоохранительная система была сориентирована на то, чтобы максимально заниматься превенцией, предупреждением людей. И этим преимущественно занимались сотрудники правоохранительной системы, такие как полицейские и нацгвардейцы. Реакция была только к тем людям, которые особенно дерзко вели себя, которые не придерживались правил", - сказал Варченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы можете отойти, а то я маску собираюсь снять?", - в Киеве полиция задержала мужчину, пытавшегося вплавь добраться в закрытый на карантин Гидропарк. ВИДЕО

Советник главы МВД также пояснил, каким образом составляются протоколы об оплате штрафов за несоблюдение условий карантина, добавив, что по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях было составлено уже около четырех тысяч протоколов.

"Каждый такой протокол направляется в суд, и суд принимает решение. По состоянию на сегодняшний день по статье 44-3 было составлено около 4 тыс. протоколов, это в течение марта месяца, с тех пор, как начала действовать эта норма. И уже значительную часть рассмотрел суд, вынесены штрафы гражданам, и только после решения суда гражданин обязан оплатить штраф", - пояснил Варченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жестокий карантин: полиция VS люди. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3187171
 
 
 Топ комментарии
 
А 4 тысячи протоколов откуда?
Не хило предупреждали)
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до фильма "Чужой" я думал, что инопланетян нет В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил, - советник главы МВД Варченко - Цензор.НЕТ 8458
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Нашли ментам подходящее занятие, прессовать людей вместо борьбьі с преступниками.
Єпическое видео о героических аваковцах:

https://www.facebook.com/azotsky/videos/2686354251486570/
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А 4 тысячи протоколов откуда?
Не хило предупреждали)
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так це і є попередження
далі - розстріл і спалювання тіла (не обов'язково в такому порядку)
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Посмотрите фильм Заражение 2011.
И ваше отношение к карантину изменится.
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до фильма "Чужой" я думал, что инопланетян нет В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил, - советник главы МВД Варченко - Цензор.НЕТ 8458
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Мой знакомый второй раз пересмотрел сериал " Слуга народа " но отношение к Зеленскому у него не поменялось .
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06.04.20 19:39 За время карантина полицейские составили почти 4 тысячи админпротоколов на нарушителей ограничительных мер, - НПУ.

Нестыковочка В первый день усиленного карантина правоохранители занимались предупреждением людей о соблюдении правил, - советник главы МВД Варченко - Цензор.НЕТ 7394
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натягивайте их сразу, нефиг попусту языком трепать....все равно наш народ туго всасывает...только через бабло дойдет..
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"...которые особенно дерзко вели себя..." уже сказал бы - не по понятиям себя вели.
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"вести себе дерзко" не є юридичним терміном і не підпадає під жоден закон.
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Так і я про це. Схоже в мєнтів почалось запаморочення від безкарності, повного юридичного трешу від постанов влади і від відчуття живих грошей.
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"Новые правила" дискриминируют людей старше 60 . Это как минимум . А вообще то у зебильной власти и правила зебильные .
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Ну да,ну да,предупреждение пловца в Киеве зрим во всей красе! Правильно гласит пословица:заставь дурака Богу молиться,он и лоб расшибет,и Господа разгневает! Какую спрашивается угрозу для окружающих представлял пловец-экстремал?Может мозги у пловца несколько иначе устроены?Очень даже может быть! Так это что,повод опозорить Украину на весь мир такими действиями "правоохранителей"?! Подонки даже куртку трясущемуся от холода дать не догадались.Истиные мусора!
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Пловец был без маски - а вдруг ему навстречу еще кто-то плыл бы ?
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Реакция была только к тем людям, которые особенно дерзко вели себя, которые не придерживались правил", - сказал Варченко. Источник: https://censor.net.ua/n3187171
Столичные власти отнесли к "общественным местам" улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, подземные переходы, рекреационные зоны, сады, пляжи и кладбища.
Киевские власти составили перечень объектов, которые отнесены к общественным местам и где запрещено находиться без защитной маски, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

ПО ТЕМЕ
В парках Киева люди гуляют, несмотря на карантин
В парках Киева люди гуляют, несмотря на карантин
16:17
Так, в столице под термином "общественное место" понимаются: территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования); помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, учреждения торговли, предоставления услуг и т.п.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов; транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта; придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

Запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус; самовольно покидать места обсервации (изоляции) нарушать условия самоизоляции (самоизоляции, кроме больных и лиц, контактировавших с ними, подлежат люди старше 60 лет); находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски, в том числе изготовленной самостоятельно); перемещаться группой более 2-х человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет); находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка; проводить все массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие).

В Киеве запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

"Также напоминаем, что запрещено пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях, а также пользования мусоропроводами в жилых домах", - подчеркнули в КГГА
Ось ці правила! Всі люди, яким 60 років, які йдуть у магазин стали злочинцями!
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Це поки. А якщо підійдуть та складуть порушення, потім суд і штраф?
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Если и будут случаи, то единичные. У них нет столько людей, чтобы контролировать город-миллионник.
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До мене у Києві вже сьогодні підходили та попереджали, що потім штраф 17000 грн.
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Зебилы забыли еще людям запретить на балконы выходить .
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А вот как зеленский на улицу выйдет ? Однозначно зассыт с одним охранником передвигаться .
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Ці "правоох.нці" продовжують займатися звичними і приємними для них справами - шманають багажники, гребуть хабарі і живуть на "відпускні"... Цей карантин їм тільки наруку.
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У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 4699

Черти рогатые!!! Реально марсиане!!!
Стали с утра 5 человек толпой, останавливают всех подряд, собирая толпу - документы проверяют. Разносчики инфекции!!!
Очень много врачей заболело, полицаи на очереди! " -Они на передовой борьбы...!!! Герои!!!"

Цель проверки документов осталась не раскрыта.
Пы.Сы. Позже уже с балкона наблюдал: бабка топала без маски - на 34 тыщи минимум. У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко - Цензор.НЕТ 979
Пы.Сы.2. А шо за фотка в новости??? Это полицейские Одессы "предупреждают" гражданина, пока их начальники самоотверженно борются с кофейнями?
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Ціль перевірки документів - знайти тих, кому є 60 років.
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Ага! Именно для этого "останавливают всех подряд"!!!
И шо они будут делать с теми, кому есть 60 лет???
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Мені сказали, що якщо ще раз зустрінуть, то піду під суд і заплачу 17 000 грн.
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Ну они много чего говорят....про какие-то налоговые, кредитные, арендные каникулы...помощь предпринимателям - ага, добить, чтобы не мучились!
Попадут как всегда самые ответственные и честные, в общем те, кто уже посчитал, что ""белыми" быть выгодно". Вернее - уже попали.
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Полицаям надо бы эсэсовскую форму выдать . И что бы обязательно с овчарками ходили . Нарукавная повязка с "Зе" что бы была . И тогда лохторату будет счастье .
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Живу в маленьком городке Харьковской обл . Людей на улицах нет . Ездил на велосипеде по работе . Немногих , которых встречал - половина в масках , - половина - нет . В аптеках масок по-прежнему - нет . ) ) .
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Антоша вчера с такой завистью вещал про какие-то штрафы на мульёны евро во Франции. ************!
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Ідіть козі в "трещіну" всі радники разом з сабаковим подонком.. заберить з собою Антоніну Геращенко тви всі банда, брехливі мразі.
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Дождемся штрафов и посадок за распространение вируса нелюбви к В.А.Зеленскому ?
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Мусора козлы и ******сы!...Просто больше нечего сказать.
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