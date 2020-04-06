 В первый день усиленного карантина правоохранители предупреждали людей о соблюдении правил, - советник главы МВД Варченко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24" в сообщил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.
"На сегодняшний день вся правоохранительная система была сориентирована на то, чтобы максимально заниматься превенцией, предупреждением людей. И этим преимущественно занимались сотрудники правоохранительной системы, такие как полицейские и нацгвардейцы. Реакция была только к тем людям, которые особенно дерзко вели себя, которые не придерживались правил", - сказал Варченко.
Советник главы МВД также пояснил, каким образом составляются протоколы об оплате штрафов за несоблюдение условий карантина, добавив, что по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях было составлено уже около четырех тысяч протоколов.
"Каждый такой протокол направляется в суд, и суд принимает решение. По состоянию на сегодняшний день по статье 44-3 было составлено около 4 тыс. протоколов, это в течение марта месяца, с тех пор, как начала действовать эта норма. И уже значительную часть рассмотрел суд, вынесены штрафы гражданам, и только после решения суда гражданин обязан оплатить штраф", - пояснил Варченко.
ДНО...!
Єпическое видео о героических аваковцах:
https://www.facebook.com/azotsky/videos/2686354251486570/
Не хило предупреждали)
далі - розстріл і спалювання тіла (не обов'язково в такому порядку)
Любителям читать только заголовки
Так, за сутки полиция составила 192 протокола по статье 44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает штраф в 17-34 тысяч гривенИсточник: https://censor.net.ua/n3187197
И ваше отношение к карантину изменится.
Удачи.
Нестыковочка
Столичные власти отнесли к "общественным местам" улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, подземные переходы, рекреационные зоны, сады, пляжи и кладбища.
Киевские власти составили перечень объектов, которые отнесены к общественным местам и где запрещено находиться без защитной маски, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
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В парках Киева люди гуляют, несмотря на карантин
В парках Киева люди гуляют, несмотря на карантин
16:17
Так, в столице под термином "общественное место" понимаются: территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования); помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, учреждения торговли, предоставления услуг и т.п.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов; транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта; придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.
Запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус; самовольно покидать места обсервации (изоляции) нарушать условия самоизоляции (самоизоляции, кроме больных и лиц, контактировавших с ними, подлежат люди старше 60 лет); находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски, в том числе изготовленной самостоятельно); перемещаться группой более 2-х человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет); находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка; проводить все массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие).
В Киеве запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.
"Также напоминаем, что запрещено пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях, а также пользования мусоропроводами в жилых домах", - подчеркнули в КГГА
Ось ці правила! Всі люди, яким 60 років, які йдуть у магазин стали злочинцями!
Черти рогатые!!! Реально марсиане!!!
Стали с утра 5 человек толпой, останавливают всех подряд, собирая толпу - документы проверяют. Разносчики инфекции!!!
Очень много врачей заболело, полицаи на очереди! " -Они на передовой борьбы...!!! Герои!!!"
Цель проверки документов осталась не раскрыта.
Пы.Сы. Позже уже с балкона наблюдал: бабка топала без маски - на 34 тыщи минимум.
Пы.Сы.2. А шо за фотка в новости??? Это полицейские Одессы "предупреждают" гражданина, пока их начальники самоотверженно борются с кофейнями?
И шо они будут делать с теми, кому есть 60 лет???
Попадут как всегда самые ответственные и честные, в общем те, кто уже посчитал, что ""белыми" быть выгодно". Вернее - уже попали.
Мабуть з юристів, які деякий час пожили в цивілізованому світі і заразилися пошестю ПРАВА ЛЮДИНИ.
Тепер їх буде лікувати поліція, національна гвардія, а доліковувати доХтора в суді і прокуратурі.
Це все в правовій державі, а не в поліцейскій, в якій "конституція" ще залишається сталінською ширмою для цивілізованого світу. Закон як дишло.
Одно может спасти "Фактическая, настоящая бумажка.
«Но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни
кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная
бумажка. Фактическая! Настоящая!! Броня!!!»
Высокая вероятность того, что ограничения свободы передвижения граждан, в связи с профилактированием распространения коранавируса "кто-то кое-где у нас порой" использует для настоящей охоты за пожилыми людьми - пенсионерами -очень простой способ приварка вечно нуждающихся, как ранее доблестные ГАИшники, полицейских. Жертвы Второй мировой, дети войны, - вспомнят сцены из своего детства. а мирное поколение кадры из кинофильмов - Ausweis!
Такой себе "гоп-стоп" в законе.
Это еще будет один способ напомнить старшему поколению о СССР, о КПСС - когда много чего было плохого, но охоты за пожилыми людьми не было.
Коронавирус забудется, но ОХОТА полиции за пожилыми людьми, которая была при президенте Владимире Зеленском, запомнится.
Еще необходимо иметь ввиду, что пожилые люди все еще влияют на формирование общественного мнения. А если будут обижены старшие, то это передастся их детям и внукам - вот такая цепная реакция от глупости.
Эти чрезмерные глупости относительно пожилых людей необходимо отменить. Опубліковано на ФБ Николай Нестор.
5 апреля в 10:13 · Доступно всемhttps://www.ukraine-storis.pro/2020/04/15.html?fbclid=IwAR3kUmGd1QwMKGjYFP4Q-i49hbCTPsIltGUeZIyd6nuKZcPfcGYUjogxMmA#ixzz6IlT3GYSx