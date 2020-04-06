 В Одессе подтверждены 3 новых случая COVID-19, никто из заболевших за границей не был, - ОГА

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.
"Диагноз подтвержден у жителей Одессы: женщины 1985 г.р. и двух мужчин 1941 г.р. и 1959 г.р. По словам пациентов, ни один из них за пределы страны не выезжал. Сейчас они получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц", - написал чиновник.
На данный момент, в Одесской области лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания COVID-19.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ввів заборону на продаж медичних масок в країні.
Громадяни зможуть отримати засоби захисту, не сплачуючи за них. «Місцева влада почала безкоштовно висилати медичні маски нашим громадянамПродаж масок заборонена », - сказав турецький лідер.»
Влада України, беріть приклад з союзника України, Ердогана, а не з *****.
Свят,свят,свят, сказал Зеленский...