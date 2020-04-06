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 В Одессе подтверждены 3 новых случая COVID-19, никто из заболевших за границей не был, - ОГА

Лабораторным центром Министерства здравоохранения в Одессе подтверждены еще 3 случая заболевания COVID-19.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

"Диагноз подтвержден у жителей Одессы: женщины 1985 г.р. и двух мужчин 1941 г.р. и 1959 г.р. По словам пациентов, ни один из них за пределы страны не выезжал. Сейчас они получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц", - написал чиновник.

На данный момент, в Одесской области лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания COVID-19.

Также читайте: Новый случай COVID-19 подтвержден у жителя Одессы, всего в области выявлено 27 инфицированных, - глава Одесской ОГА Куцый

В Одессе подтверждены 3 новых случая COVID-19, никто из заболевших за границей не был, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187169
 
 
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То им еще Румыны завезли во время окупации в42-43г.И еще Ювентус и Лечче з Италии приезжали.
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6 квітня 2020. В Туреччині заборонили продаж медичних масок громадянам за гроші.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ввів заборону на продаж медичних масок в країні.
Громадяни зможуть отримати засоби захисту, не сплачуючи за них. «Місцева влада почала безкоштовно висилати медичні маски нашим громадянамПродаж масок заборонена », - сказав турецький лідер.»
Влада України, беріть приклад з союзника України, Ердогана, а не з *****.
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так потому турки и могут обеспечивать своих граждан,что в некоторых странах продажные дельцы у власти
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Продаж масок заборонена », - сказав турецький лідер.»

Свят,свят,свят, сказал Зеленский...
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сейчас это уже не важно был ты за границей.. не был ты за границей.. заграница нам уже помогла... а может и правильно что в Днепре могилы наперёд нарыли
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