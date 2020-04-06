 В Одессе подтверждены 3 новых случая COVID-19, никто из заболевших за границей не был, - ОГА

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

"Диагноз подтвержден у жителей Одессы: женщины 1985 г.р. и двух мужчин 1941 г.р. и 1959 г.р. По словам пациентов, ни один из них за пределы страны не выезжал. Сейчас они получают медицинскую помощь и предоставляют данные о круге контактных лиц", - написал чиновник.

На данный момент, в Одесской области лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания COVID-19.

Также читайте: Новый случай COVID-19 подтвержден у жителя Одессы, всего в области выявлено 27 инфицированных, - глава Одесской ОГА Куцый