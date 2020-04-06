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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Жестокий карантин: полиция VS люди. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает по косточкам карантин от Авакова. Жорсткий карантин: поліція люди

Как карантин по-украински выродился в позорный спектакль, где бороться решили не с вирусом, а с собственными гражданами, которые не хотят тихо спиваться в четырех стенах?

Почему активного молодого человека, который решил прогуляться пустым парком, ждет гораздо больше проблем, чем пьяниц, которые сдают награбленное в ломбарды?

Как получилось, что пробежки и спорт - вне закона? И почему украинская власть экспортирует из-за рубежа только опыт запретов, а не поддержки и без того постадавших граждан?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Источник: https://censor.net.ua/n3187167
 
   
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Уже по тексту вижу что манипуляция. Сидеть дома - не означает обязательно спиваться, это всего лишь повод для латентных алкашей. Прогуляться - не означает обязательно в парк, вместе с такой же сотней дуболомов с собачками, детьми и парочками.
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Действительно. Спортсмен, привыкший заниматься в Гидропарке, по паре часов в день, может купить штангу и заниматься дома. Соседи снизу, сидящие целый день дома, будут просто счастливы.

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тем что, этот придурошный плавун, целый... а не избит
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Прогулки, пробежки...
А давайте дотянем как в Испании?
Там тоже во время карантина были и прогулки и пробежки.
Это первое.
Второе: а почему одни должны сидеть дома, а другие, считающие себя более умными, должны "прогуливаться" по пустым паркам?
А парки потому пустые, что НОРМАЛЬНЫЕ карантин соблюдают!!!
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що з "бомжами" - "синькою" , "наріками" різними - їх лазить сотнями та тисячами по- містам (ключове) - де "хаваков, де "держава"...- чи вони менші "переносники" - агов
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Катерина Венжик
До речі, карантинні вісті з полів, цього разу - німецьких (ну наш дорогий уряд же любить посилатися на досвід європейських країн. Ну так я теж пошлюся на особистий досвід моїх брата з сестрою там).
Так ось, як виглядає карантин в Бремені та Гановері:- ніяких жорстких зобов'язань по носінню масок (якщо ти здоровий - навіщо тобі?).
- ніяких заборон на прогулянки - навпаки. Ніяких закритих парків та ін.
Так, компаніями не можна, родинами - велкам, більше того, оскільки шанси заразитися гуляючи десь на вулиці мізерні - всіх закликають якраз БІЛЬШЕ ГУЛЯТИ!
Так, саме гуляти, не швендяти ТРЦ чи ресторанами (вони здебільного закриті, хоча каву take away, як і їжу - без проблем);
- тестування за перших же ознак ГРВІ мобільною бригадою вдома;
- ніякого залякування поліцією - вона слідкує хіба за тим, щоб не збиралося великих компаній. Ніяких перевірок документів.
Це якось трохи більше нагадує карантин здорової людини (сорі за каламбур), ні?
І так, в Німеччині смертність від covid-2019 одна з найнижчих (12 людей на мільйон), а ось кількість тестувань - одна з найвищих - близько 500 тисяч на тиждень.


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Мизерные шансы заразиться в Киеве? Если ВСЕ выйдут гулять?
Вы Киев на картинке видели???
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Все НЕ вьійдут. И места хватит для желающих гулять на дистанции большей, чем 1,5 метра в закрьітом пространстве аптек и магазинов.
Прогулки на свежем воздухе как ничто другое укрепляют иммунитет, проветривают бронхи и легкие.
Статистика с заболевшими и умершими от короновируса в Германии это подтверждает.
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посмотрел сюжет и только два вопроса...
Неужели мусорне не противно лизать волосатую задницу Авакяна прессуя своих соотечественников украинцев...?
Неужели мусора не понимают что они выглядят конченными *********...?
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почему выглядят? мусорва такая и есть. очьень важьно.
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Этот дебил в трусах даже не умеет плавать. Мог утонуть.
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Высокая вероятность того, что ограничения свободы передвижения граждан, в связи с профилактированием распространения коранавируса "кто-то кое-где у нас порой" использует для настоящей охоты за пожилыми людьми - пенсионерами -очень простой способ приварка вечно нуждающихся, как ранее доблестные ГАИшники, полицейских. Жертвы Второй мировой, дети войны, - вспомнят сцены из своего детства. а мирное поколение кадры из кинофильмов - Ausweis!

Такой себе "гоп-стоп" в законе.

Это еще будет один способ напомнить старшему поколению о СССР, о КПСС - когда много чего было плохого, но охоты за пожилыми людьми не было.

Коронавирус забудется, но ОХОТА полиции за пожилыми людьми, которая была при президенте Владимире Зеленском, запомнится.

Еще необходимо иметь ввиду, что пожилые люди все еще влияют на формирование общественного мнения. А если будут обижены старшие, то это передастся их детям и внукам - вот такая цепная реакция от глупости.

Эти чрезмерные глупости относительно пожилых людей необходимо отменить.

опубликовано

ФБ Николай Нестор Нагорняк

Вчера 05.04 в 10:13 ·
Доступно всем
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Панове , декілька хвилин тому спостерігав погоню більшого їжака - йожика за трохи меншим за розмірами . І це під моєю лоджиєй !! .... . Меншому ( меншій ) я трохи присвітив фонариком , але це мабуть не допомогло . ))
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И КУДА ПОБЕЖИТ СОБАКОВ СО СВОИМ ВЫРОДКОМ? В ИТАЛИЮ? НЕТ! В РОСТОВ - НА ДОНУ !
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