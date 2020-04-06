 Жестокий карантин: полиция VS люди. ВИДЕО

Как карантин по-украински выродился в позорный спектакль, где бороться решили не с вирусом, а с собственными гражданами, которые не хотят тихо спиваться в четырех стенах?
Почему активного молодого человека, который решил прогуляться пустым парком, ждет гораздо больше проблем, чем пьяниц, которые сдают награбленное в ломбарды?
Как получилось, что пробежки и спорт - вне закона? И почему украинская власть экспортирует из-за рубежа только опыт запретов, а не поддержки и без того постадавших граждан?
Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.
А давайте дотянем как в Испании?
Там тоже во время карантина были и прогулки и пробежки.
Это первое.
Второе: а почему одни должны сидеть дома, а другие, считающие себя более умными, должны "прогуливаться" по пустым паркам?
А парки потому пустые, что НОРМАЛЬНЫЕ карантин соблюдают!!!
До речі, карантинні вісті з полів, цього разу - німецьких (ну наш дорогий уряд же любить посилатися на досвід європейських країн. Ну так я теж пошлюся на особистий досвід моїх брата з сестрою там).
Так ось, як виглядає карантин в Бремені та Гановері:- ніяких жорстких зобов'язань по носінню масок (якщо ти здоровий - навіщо тобі?).
- ніяких заборон на прогулянки - навпаки. Ніяких закритих парків та ін.
Так, компаніями не можна, родинами - велкам, більше того, оскільки шанси заразитися гуляючи десь на вулиці мізерні - всіх закликають якраз БІЛЬШЕ ГУЛЯТИ!
Так, саме гуляти, не швендяти ТРЦ чи ресторанами (вони здебільного закриті, хоча каву take away, як і їжу - без проблем);
- тестування за перших же ознак ГРВІ мобільною бригадою вдома;
- ніякого залякування поліцією - вона слідкує хіба за тим, щоб не збиралося великих компаній. Ніяких перевірок документів.
Це якось трохи більше нагадує карантин здорової людини (сорі за каламбур), ні?
І так, в Німеччині смертність від covid-2019 одна з найнижчих (12 людей на мільйон), а ось кількість тестувань - одна з найвищих - близько 500 тисяч на тиждень.
Вы Киев на картинке видели???
Прогулки на свежем воздухе как ничто другое укрепляют иммунитет, проветривают бронхи и легкие.
Статистика с заболевшими и умершими от короновируса в Германии это подтверждает.
Неужели мусорне не противно лизать волосатую задницу Авакяна прессуя своих соотечественников украинцев...?
Неужели мусора не понимают что они выглядят конченными *********...?
Присоединяйтесь к петиции, адресованой Кабинету Министров против запрета на посещение Парковых и Лесопарковых Зон.https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/3426?fbclid=IwAR3evdppLpuUkKzjpxvDfAE1Y6mt5IPg2bA-1BlsiJJjqICKerHjFPGqAS4
Такой себе "гоп-стоп" в законе.
Это еще будет один способ напомнить старшему поколению о СССР, о КПСС - когда много чего было плохого, но охоты за пожилыми людьми не было.
Коронавирус забудется, но ОХОТА полиции за пожилыми людьми, которая была при президенте Владимире Зеленском, запомнится.
Еще необходимо иметь ввиду, что пожилые люди все еще влияют на формирование общественного мнения. А если будут обижены старшие, то это передастся их детям и внукам - вот такая цепная реакция от глупости.
Эти чрезмерные глупости относительно пожилых людей необходимо отменить.
опубликовано
ФБ Николай Нестор Нагорняк
Вчера 05.04 в 10:13 ·
Доступно всем