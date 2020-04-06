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 Политика Украины, Общество
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 МИД создал единый механизм координации международной помощи Украине для борьбы с COVID-19, - Пристайко

Министерство иностранных дел Украины запустило единый механизм координации предоставления Украине международной помощи для противодействия распространению коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом вице-премьер-министр Украины Вадим Пристайко написал в  Twitter.

"Собираем и обобщаем потребности центральных и местных органов власти, чтобы быстро и эффективно направлять необходимые ресурсы туда, где они наиболее необходимы", - сообщил Пристайко.

Он уточнил, что дефицит необходимых национальных ресурсов планируется покрывать за счет взносов международных партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 167 украинцев заболели и лечатся от COVID-19 за рубежом, 15 уже выздоровели, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3187165
 
 
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do not resuscitate@Nat_anest 21 ч

Уже нашлись желающие предъявить Китаю иск на 6.5 триллиона USD за сокрытие эпидемии, которые страны "большой семерки "потратили на поддержку своих экономик - типа если бы Китай предоставил точную информацию на раннем этапе, «инфекция не покинула бы Китай».
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Ці дебіли з "цивілізованих демократій" САМІ СОБІ ЗАРАЗУ З КИТАЮ І ПОПРИВОЗИЛИ. Під масками "захисту співвітчизників" із зони карантину з Уханю (в порушення всіх відомих протиепідемічних і карантинних норм, написаних віками і кров"ю мільонів !)спец. рейсами, бортами, кораблями порозвозили заразу по усьому світу, а зараз смакують власне гівно і обурюються...
Наступним має бути (і буде!) кримінальна відповідальність існуючого в Україні політичного режиму, за завіз зарази в Україну. Котрий доречі, триває і нині...
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В Пакистане бесплатно раздают маски населению:
https://www.youtube.com/watch?v=LR1Hd2KJgGQ
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Дружный хор всех стран о "пандемии" говорит не о ее опасности, а о кризисе во всем мире.
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А что столько людей умирает,о чем это говорит?
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