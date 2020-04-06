 МИД создал единый механизм координации международной помощи Украине для борьбы с COVID-19, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом вице-премьер-министр Украины Вадим Пристайко написал в Twitter.

"Собираем и обобщаем потребности центральных и местных органов власти, чтобы быстро и эффективно направлять необходимые ресурсы туда, где они наиболее необходимы", - сообщил Пристайко.

Он уточнил, что дефицит необходимых национальных ресурсов планируется покрывать за счет взносов международных партнеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 167 украинцев заболели и лечатся от COVID-19 за рубежом, 15 уже выздоровели, - МИД