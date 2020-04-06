 МИД создал единый механизм координации международной помощи Украине для борьбы с COVID-19, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом вице-премьер-министр Украины Вадим Пристайко написал в Twitter.
"Собираем и обобщаем потребности центральных и местных органов власти, чтобы быстро и эффективно направлять необходимые ресурсы туда, где они наиболее необходимы", - сообщил Пристайко.
Он уточнил, что дефицит необходимых национальных ресурсов планируется покрывать за счет взносов международных партнеров.
do not resuscitate@Nat_anest 21 ч
Уже нашлись желающие предъявить Китаю иск на 6.5 триллиона USD за сокрытие эпидемии, которые страны "большой семерки "потратили на поддержку своих экономик - типа если бы Китай предоставил точную информацию на раннем этапе, «инфекция не покинула бы Китай».
Наступним має бути (і буде!) кримінальна відповідальність існуючого в Україні політичного режиму, за завіз зарази в Україну. Котрий доречі, триває і нині...
https://www.youtube.com/watch?v=LR1Hd2KJgGQ