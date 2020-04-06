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 "Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху

Мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что обратился к представителям всех конфессий с призывом максимально ограничить присутствие людей в храмах на Пасху.

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом киевский городской голова заявил в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

"Приближается большой праздник Пасхи, и многие люди собираются пойти в церковь. Мы не можем запретить, это желание каждого. Я встречался с представителями всех конфессий, я обратился к ним максимум, если возможно, ограничить присутствие людей в эти дни, и обращаюсь ко всем: если у вас есть возможность, пожалуйста, попразднуйте этот день дома. Это крайне важно", - сказал Кличко.

Также читайте: На совещании у Зеленского обсудили меры по обеспечению украинцев на Пасху, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3187163
 
 
 Топ комментарии
 
Будуть такі, що попруться.
Багато.
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На жаль, Ви праві... Сподіваюсь, хоч не 73 відсотки на цей раз...
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Та ты весь паршивый, но соегрязь же тебя же воспринимает.
Вывод сам сделаешь?
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Просто полиция бездействует, вот и прутся... Пару массажей дубинками, и сразу желание отпадет
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Кличко пообіцяв кожному пенсіонерові до свята нову асігнацію. Вітаємо !

"Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху - Цензор.НЕТ 8327
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В історіі залишиться, як "міністр усіх, без виключення, справ"...
Чолов'яга недурний, але безмірна Амбіційність застить йому очі...
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1298668967008914&id=100005974690927

полиция, которая вас бережет

напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
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Сижу дома, но настроение так себе: не могу назвать праздничным.

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В СРЕДНИЕ ВЕКА СОБРАЛИ НА КРЕСТНЫЙ ХОД
"ПРОТИВ ЧУМЫ" - ДОФИГА ЛЮДЕЙ.. СОТНИ ТЫСЯЧ. ПРОШЛИСЬ КРЕСТНЫМ
ХОДОМ... И ВЫМЕРЛО "ХОДОКОВ" ДО 90% В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ-ДВУХ

"Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху - Цензор.НЕТ 2283

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Да в парашке не то что можно собираться, а нужно собираться!
Пускай каждый день в крупных городах проводят!
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09.03.2020 Коронавирус. В Виннице устроили крестный ход

"Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху - Цензор.НЕТ 7378

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Не оскудеет земля украинская дураками. "Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху - Цензор.НЕТ 5660
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Поки 10 міліцяїв ловили одного здорового хлопця що переплив Дніпро, тисячі хворих на бошку ходили разом у Винниці. Але погані все одно кияне...
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Вы шо.серьезно?Не думаю шо там дураки.Гройсман же оттуда.
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виталина мудрость не знает границ, его устами глаголет истина
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За какие деньги праздновать, работа стоит, денег нет, ты же геноцид устроил в Киеве.
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сам "празднуй" дома не твоє діло !!ясно!!!.коли чума була в давнину то всі Православні не боялись та йши в Церкву,не лізь в Віру людську !!бо буде тобі погано
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Специально ля упоротых мудаков, в Библии есть замечательная фраза, о том,, что храм у человека в душе.
Или для тебя настоящая Библия, это слова кацапских попов?
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А дома нельзя верить? Или вера заканчивается когда переступаешь порог дома? В душу Кличко не лезет, а просит не собираться, потому как это просто для многих в нынешних условиях небезопасно. Вера людская здесь явно не при чем.
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Віталька, - святкують завжди вдома, в церкві тільки освячують пасочки.
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мы не можем запретить... А ходить по улицам и аллеям можешь?
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Педаля , да все норм ! В церкви пойдут Узики и Ломики .нормальные не пойдут .Попы в шоке , бизнеса не будет , но всем тяжело .
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Попразднуйте дома и на досуге посмотрите фильм "Заражение" 2011 г.
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Правильно. А от забороняти авто - непправильно. Таке враження, що це лобіюють крупні служби таксі. Це було б скотсьтво якщо так. А от пасху - вдома - це правильно.
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Знакомый 30летний, что в Александров кой в критическом состоянии лежал, умер сегодня. Завтра, наверно новость на цензоре будет
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"Никогда не повторял, и скажу опять - карантин вам не только здесь, но и в церкви!"
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Марно, тут треба говорити з правителями культу
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Возьму в аренду прогулочную собаку на пасху...)))
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