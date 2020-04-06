 "Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом киевский городской голова заявил в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.
"Приближается большой праздник Пасхи, и многие люди собираются пойти в церковь. Мы не можем запретить, это желание каждого. Я встречался с представителями всех конфессий, я обратился к ним максимум, если возможно, ограничить присутствие людей в эти дни, и обращаюсь ко всем: если у вас есть возможность, пожалуйста, попразднуйте этот день дома. Это крайне важно", - сказал Кличко.
Багато.
Вывод сам сделаешь?
Чолов'яга недурний, але безмірна Амбіційність застить йому очі...
полиция, которая вас бережет
напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
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ХОДОМ... И ВЫМЕРЛО "ХОДОКОВ" ДО 90% В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ-ДВУХ
Пускай каждый день в крупных городах проводят!
У меня нет слов...
Или для тебя настоящая Библия, это слова кацапских попов?