 Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dubinsky.pro
"Вместо того, чтобы создать людям условия для работы, им закрывают все возможности. Не дают выходить на улицу, полностью останавливают малый бизнес. 17 тыс. штрафа для малого бизнеса — это конец. Никто не будет работать. Не будет платежей в бюджет. Люди будут сидеть на голодном пайке и нести последнее в ломбард. Сделайте так, чтобы граждане, которые лишись своего дохода — получили его, а потом отправляйте их домой! Ведь иначе вы обрекаете население на голодную смерть", — прокомментировал ситуацию народный депутат Дубинский.
Он назвал действия украинских властей настоящим преступлением и геноцидом против украинского народа. Депутат уверен, что ответственные лица должны понести за них ответственность. В частности, он будет инициировать уголовные расследования в отношении премьер-министра Дениса Шмыгаля и мэра Киева Виталия Кличко за незаконный карантин. Дубинский пообещал сделать все для отмены постановлений, которые запрещают работать и ограничивают передвижение людей без предоставления им средств индивидуальной защиты.
В качестве примеров он привел опыт двух стран — Швеции и Белоруссии, которые не хотят останавливать свои экономики.
"Они признают проблему, но не хотят останавливать свои экономики. Понимают, что у людей не будет денег, чтобы покупать себе лекарства и защищаться. В Австрии людям на входе в магазины бесплатно раздают маски (расходы им компенсируют власти). А у нас же население ограничивают в передвижении без масок. При этом не обеспечивают ими бесплатно, не антисептиками, ничем. Хотя на это должны выделяться средства из бюджета, если вводится запрет на посещение публичных мест. Государство не обеспечивает выполнение карантинных требований, хотя обязано по действующему законодательству. Потому, считаю, нужно привлекать к ответственности лиц, которые принимают такие решения. Решение о карантине — это преступление", — подчеркнул Дубинский.
п.с. представьте, НАСКОЛЬКО фиговы дела у шмаркли+шмыгля - если дубинский начал орать про геноцид))
Будут!(с)
"Влада"-це хто ?
даже нет желания отелем говорить...
А вообще,продай квартиры, землю и машины, дашь людям денег и вме проживут еще лет 5
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Дубинский, так ты же и есть власть!!!
У нас 1.Парламентско- 2.Президенская республика
Парламент - первый и главный орган власти, членом которого ты и являешься! А правительство - это ваши и вами выбранные "руки", которыми вы управляете государством.
мама дарагая....
цадик Нахман в Умане перевернулся в гробу ...и заплакал...
Только звонили из райцентра.
Никто на огороде ничего не делает, рынки закрыты.
Менты всех ганяют.
Эти люди раньше сами кормились с огорода и еще и детей в больших городах консервацией обеспечивали...
Зимой помрем все здоровенькие.