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 Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский

Народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский считает, что власть введением жесткого карантина для борьбы с коронавирусом "обрекает население на голодную смерть".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dubinsky.pro

"Вместо того, чтобы создать людям условия для работы, им закрывают все возможности. Не дают выходить на улицу, полностью останавливают малый бизнес. 17 тыс. штрафа для малого бизнеса — это конец. Никто не будет работать. Не будет платежей в бюджет. Люди будут сидеть на голодном пайке и нести последнее в ломбард. Сделайте так, чтобы граждане, которые лишись своего дохода — получили его, а потом отправляйте их домой! Ведь иначе вы обрекаете население на голодную смерть", — прокомментировал ситуацию народный депутат Дубинский.

Он назвал действия украинских властей настоящим преступлением и геноцидом против украинского народа. Депутат уверен, что ответственные лица должны понести за них ответственность. В частности, он будет инициировать уголовные расследования в отношении премьер-министра Дениса Шмыгаля и мэра Киева Виталия Кличко за незаконный карантин. Дубинский пообещал сделать все для отмены постановлений, которые запрещают работать и ограничивают передвижение людей без предоставления им средств индивидуальной защиты.

Читайте: "Слуга народа" Дубинский подает в ГБР заявление на премьера Шмыгаля за необеспечение граждан масками

В качестве примеров он привел опыт двух стран — Швеции и Белоруссии, которые не хотят останавливать свои экономики.

"Они признают проблему, но не хотят останавливать свои экономики. Понимают, что у людей не будет денег, чтобы покупать себе лекарства и защищаться. В Австрии людям на входе в магазины бесплатно раздают маски (расходы им компенсируют власти). А у нас же население ограничивают в передвижении без масок. При этом не обеспечивают ими бесплатно, не антисептиками, ничем. Хотя на это должны выделяться средства из бюджета, если вводится запрет на посещение публичных мест. Государство не обеспечивает выполнение карантинных требований, хотя обязано по действующему законодательству. Потому, считаю, нужно привлекать к ответственности лиц, которые принимают такие решения. Решение о карантине — это преступление", — подчеркнул  Дубинский.

Читайте также: Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский

Источник: https://censor.net.ua/n3187162
 
   
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нынешняя власть зеленского и Ко проводит геноцид украинского народа в турборежиме Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5444

п.с. представьте, НАСКОЛЬКО фиговы дела у шмаркли+шмыгля - если дубинский начал орать про геноцид))
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Сепар Дубинський відволікає увагу від замовника скандалу.
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Дубинский говорит правду про нынешнюю власть, только недоговаривает, что и Коломойский виноват в этом геноциде и у него рыльце в пушку, а Дубинский представляет Коломойского. Так что зеленые уже как крысы в бочке, поедают друг друга.
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Само собой, но эти суки используют правильные слова
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Правильно, скоро Дубинский будет говорить Зелю нах А если ещё Беня снимет новый сериальный с Дубиной то 73% дебилов вполне могут его выбрать новым президентом Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5628
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24 квартиры-20 автомобилей.. конечно не будет красть больше-ведь у него все уже есть! можно избирать Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 1764
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да нет, всё равно это будет для него маловато, от воровства он ни за что и никогда не откажется.
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еще немного и дубинский начнет орать что "не голосовал за зеленского и всегда был против него" Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 668... Но - за беню (пока тот платит))
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п.с. кстати.. по г+г еще не расказывают о бАрыге-зеленском и шмыгле..?))
Будут!(с) Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 979
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Хе-хе. Прохрел козломордый. А как с ********* за зэбилов топил... как топил... Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 2144
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Я не згоден сплачувати рахунки за газ! Ідіть нах
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ну вот лес заговорил, неужто дубы собираются корчевать??
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разволался....кто его спрашивал вообще)
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как то це все пошло и мелковато для грандиозного балагана в наикрутейшем шапито
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Таки да, мелковато... Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8139 Ну просто *уйло немножко недофинансировал тамбовского волка.. Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 2409
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а само зе-дубинское что, уже не власть - спрыгнуть захотел? слуга бабломойского...
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Пиночет таких деятелей на стадионе пострелял, я бы на мосту повесил.
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Думаю, что они таки дождутся и мостов и фонарей
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Этому придурку нужно брать фамилию "жириновский", такое же гавнище тупое
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Что бородатая Няня любит не только скорость , а и Поговорить.
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каким боком дубина к Украине? ближе к Израилю - точно
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Жесть .... Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 2589- что , вУйко Сэм зовет...- пора тикать в Израэль
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Ватнік Дубинський написав заяву на свою маму,котра любить скорость, про незаконне збагачення
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Викличте лікаря Дубінському-він бредить.Температура в башку вдарила,може корона ріжеться
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Сегодня в аптеке № 235 г. Сумы обычная медицинская маска, которую нужно менять каждые два часа стоит 30 грн.
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Уж лучше с чумаданами и на вокзале в ожидании поезда на Ростов
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А метро остановил ещё кто-нибудь в мире? (просто интересно)
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Бене сейчас епидемия позарез нужна. тогда уже никому до приватбанка дела не будет
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Вот как о народе и людях думает, аж до слез, какой честный человек. Хотя односторонний, гонит только ту сторону, которая выгодна, но есть еще вторая сторона, что опасность есть в этом вирусе, а когда больной лежишь и ели живой, то не до бизнеса совсем.
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Та мабудь повсералися... Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 1439 Портки мабудь стирают1 Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 1528
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Не поняв.Жопакаломойского-вже не влада ?
"Влада"-це хто ?
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Дубинский, от слова ДУБИНА...
даже нет желания отелем говорить...
А вообще,продай квартиры, землю и машины, дашь людям денег и вме проживут еще лет 5
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А в Италии, Франции, Германии, Испании не раздают маски. В Европе везде карантин. Каб. мин. решил, значит закон. Зависит от сознательности граждан. Иначе и у вас будет, как здесь!
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Та этого же и добиваются...сознательные граждане.
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Закон - це коли вирішила Верховна Рада. А коли вирішив кабмін - це постанова, підзаконний акт.
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Це щось нове, напевне зебобіки побилися біля корита?
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Ну... с голодной смертью вы перегнули, а похудеть не мешало бы....
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В травні, через цю істоту, мадам, колоборантів і їх хазяїна може статися дефолт. А воно все про нарід "турбується". Про який ви нарід турбуєтесь, національкість? Назвіть когось з відомих представників цього народу. Щоб бути впевниними, що ви не узагальнюєте. Конкретно
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Якщо кожний ,,Дубінський,, допоможе своєму народу то і лихо таким страшним не буде.
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С каких пор ето дерьмо сепарское стало в стране командовать. Даже не хочется ету шавку Портнова и Шария коментировать
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За граты брехливого негодяя Дубинского, в Беларуси более 700 за сутки заболевших.
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Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский

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Дубинский, так ты же и есть власть!!!
У нас 1.Парламентско- 2.Президенская республика
Парламент - первый и главный орган власти, членом которого ты и являешься! А правительство - это ваши и вами выбранные "руки", которыми вы управляете государством.
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так и у презиеднта и у парламента массовый паралич - так заворовались, что остальное из рук валится.
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"вы не понимаете это во всем сорос и порох виноват, а зе подменили или запугали"
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Согласен.Наличие во власти Дубинского и Зеленского со товарищи - яркое тому подтверждение.
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да не не может быть....геноцид вроде при порохе был дубиский сам ведь это говорил
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защитник украинского народа с друзьями.... Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 5689
мама дарагая....
цадик Нахман в Умане перевернулся в гробу ...и заплакал...

Нынешняя власть проводит геноцид украинского народа, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 7479
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"Мама любит скорость" обозвалось из под завалов зеленой команды))))
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Он вполне может сам, продать пару авто и раздать маски, человек не бедный, но критиковать легче, чем что-то сделать.
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Критиканство. Власти оценили ситуацию и сделали выбор. А это просто пустой треп.
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Влада проводить геноцид? А хто її привів? Чи не Бєня?
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Угу.
Только звонили из райцентра.
Никто на огороде ничего не делает, рынки закрыты.
Менты всех ганяют.
Эти люди раньше сами кормились с огорода и еще и детей в больших городах консервацией обеспечивали...
Зимой помрем все здоровенькие.
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Дубинский, есть случаи, когда коронавирус поражал головной мозг. Проверься.
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Ви золотишко в ломбарди-то несите, і мовчки...
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Эта бенина мразь не брезгует ничем, профессинальный провокатор, неужели чернев надеется на его совесть,безнадежно циничное двуногое животное.
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