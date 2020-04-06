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Все про:банки (1700) МВФ (2872) Зинкевич (46) Европейская Солидарность (342)

 "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич

В закон о банках подано уже более 13 тысяч поправок, причем более 6 тысяч - одним депутатом.

Об этом пишет в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

Более 6000 правок подал один депутат - Антон Поляков. Он был мажоритарщиком по округу 206 от фракции "слуг народа", теперь - внефракционный.

Зинкевич напомнила, что принятие "антиКоломойского" закона необходимо для получения кредита МВФ, "чтобы удержать страну на плаву в условиях кризиса и пандемии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторым нардепам присылали СМСки с московского номера: "Зеленский - временный, а Коломойский - навсегда", - "слуга народа" Чернев

Слуги народа внесли 13 тысяч поправок в антиКоломойский закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от ЕС Зинкевич 01

Напомим, Верховная Рада 30 марта поддержала в первом чтении законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

В то же время в законопроект о банках нардепы уже подали 5 тыс. поправок ко второму чтению, что может существенно затянуть его рассмотрение. Последний день подачи поправок - 6 апреля.

Также читайте: МВФ ожидает принятия в целом закона о банках и изменений в госбюджет-2020

6 апреля член профильного комитета ВР, депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что депутаты Верховной Рады предложили 6 тысяч поправок к законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3187161
 
 
 Топ комментарии
 
Пойти по стопам Порошенко этот осел не может в силу свой врожденной тупости...
Порошенко государственник...а это зеленое чмо...
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Як може одна людина дати 6000 правок до невеликого закону? Там що до кожної букви поправка?
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Долбодятлов вносивших эти поправки просто нужно ловить и бить пока не заберут поправки--ТВАРИ ПРОДАЖНЫЕ "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 5180
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1298668967008914&id=100005974690927

полиция, которая вас бережет

напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
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@sanische

Військовим
медичні маски шиють волонтери, а поліція ходить в БРЕНДОВАНИХ.Щось я вже
ніфіга не розумію.
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у меня пока что нашелся только такой эпитет: выродки в погонах
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У кого какой папа. У полиции папа - Аваков.
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Вас возмущает, что слуги одеваются лучше хозяина?
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Меня возмущает, что о ментах власть заботиться лучше, чем о ВОИНАХ.
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Ссылочку в студию на закон о карантине можно ? "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 5299 Ну очень интересно почитать.
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Как ты предлагаешь найти в гугле то, чего не существует?
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А он даже понятия не имеет о чем пишет. "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 5903 Да и иронию похоже не воспринимает.
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Долго мне его искать придется, если даже завтра кто-то сподобится проект такого Закона подать в Раду.
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зеленский, не будь тряпкой, не иди по стопам порошенка
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ты же даже не олигарх, так не будь как они............
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Да. Не будь тряпкой. Ступай на маршрут Януковича.
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Пойти по стопам Порошенко этот осел не может в силу свой врожденной тупости...
Порошенко государственник...а это зеленое чмо...
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Порошенко государственник...а это зеленое чмо...

Государственный барыга, а не государственник... Этакая Йуля в мужской личине.. Или там Гепа.Имеют сходные черты и свойства...
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Уж кто-кто, а Порох далеко не тряпка. Как бы кому это не хотелось, и как бы кто к нему не относился. Даже в таком простом предложении явно наблюдается нежелание или неумение думать. Что свойственно тем, кто голосовал за скомороха.
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Продажные ублюдки. Понятно же он не сам составлял эти правки.
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Кто-то исходил истерией, что чуть ли ни все поправки это от Тимошенко. Оказывается от "родимых" слуг Зели. И кто приспешник Коломойского?
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ты не переживай так. 7000 остаются на косатую и рыгов. это не первое место но тоже немало
в законе про рынок земли было 4500 поправок которые рассматривали 2,5 месяца. 13000 будут рассматривать 7,5 месяцев (если будут работать с такой же скоростью). Без закона не будет денег от мвф, а будет дефолт который так нравится бене и его крысам. с чем я вас зебараны и поздравляю.
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Не нужно только снова петин миф про дефолт впаривать.
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так если нет угрозы дефолта то зачем вазелин общается с мвф? послал бы нахер и все. твоя версия землеед?
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А с МВФ только при угрозе дефолта общаются? Логика однако!
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а для чего брать деньги в кредит если своих хватает? поясни свою логику
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Я уже замахиваюсь объяснять что-либо таким как Вы крикунам.
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да ничего ты обьяснить не можешь как и косатая ***** не может внятно пояснить почему она против этого закона.
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Так лучше же дефолт чем евробляхеры. Верно я говорю, ******? Зато Ахметка закроет АЕС и будет продавать тебе електроенергию по *зеленым тарифам*. Вы же о таком только мечтали 5 лет
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нет. лучше без дефолта и евробляхеров
а что такое "аес"? и почему ахметка их должен закрыть?
и еще, тебе для саморазвития, "зеленый тариф" используется при покупке государством э/э у тех у кого она есть в результате использования солнечной энергии. еще раз - ПОКУПКА ГОСУДАРСТВОМ у тех у кого стоят СОЛНЕЧНЫЕ электростанции.
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слышь зебаран топящий за евробляхеров - кинул тебя вазелин, да? А ха ха ха лошара ты педальный.... а ты за него голосовал.... дебил
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Очевидно, что поправки от "группы Коломойского" в СН. Хорошо, что вкинули хотя бы этого Полякова из фракции. Плохо, что не выкинули Дубинского-Бужанского и др.
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Прочитайте внимательно этот якобы антиколомойский закон. Вы поймете, что Коломойский от него только выигрывает. Как и Петро Ляксеич.
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Как все сплотились , - схватка Мертва в своем Начале , - Справедливость должна Восторжествовать , Или парламент в Мусорную Свалку.
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я так понял к закону о земле вопросов нет.
вернем деньги Бене, а потом на них купим землю.
Кто кого там сделал еще раз?
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Не правильно понял - к закону о земле было тоже несколько тысяч поправок - но их рассмотрели ужн, как я понял - закон о продаже земли принят уже во втором чтении.
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Як може одна людина дати 6000 правок до невеликого закону? Там що до кожної букви поправка?
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Юристи Коломойші генерують всім підрозділом ідеї, а Поляков, як вірша шавка - вносить.
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Ничего личного, чисто бизнес, Коломойский вложился в выборы, теперь это ему должно окупаться. Власть - это большой бизнес.
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Країна повинна знати своїх «героїв»:
Антон Поляков - вніс 6 тисяч правок.
Ольга Василевська-Смаглюк - 1500 правок.

"Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 5612


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не надо выставлять сюда такие вещи, что за парад "красавиц"
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Какие дебильные тупорылые хари -- там даже мозгов нет на поправки. просто продажные проститутки "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 9014
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Ну подстилка коломойши смаглюк а точнее в переводе на нормальный язык или мову а вдруг не даст Смаглюк это диагноз который не подлежит лечению только на столб через повешение не дай Бог что она хочет "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 9748
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не надо писеть, там много "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 1790 падлюк отличилось!!!! независимо от от места в креслах
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Чим далі, тим... Слуги народу пропонують перенести Конституційний Суд до Харкова. В столицю ватників України. Поближче до Гепи. Треба подати альтернативний закон про переведення цього суду до Львова - столиці Української Незалежності. А не до Харкова, який воював на боці більшовиків проти української держави.
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Взагалі ідеально було б,я кби у владі переважали представники Західної України! Це я пишу, як киянин...
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а шо тут такого - тринадцать счастливое число, да и благодарность валерьича не будет знать границ бассейна с крокодилами
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Тут пишут про Слуг, а Вам все Юлька чудится.
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Юлька не лучше, Юлька - хуже, в том числе и по отношению к дефолту Украины.
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Законьі не пишут с конкретньіми фамилиями, в закон закладьівают принципьі.

Какие именно пунктьі закона направленьі на уничтожение банковской системьі?
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Мьі с ней не друзья в фейсбуке "Слуги народу" внесли 13 тисяч поправок в "антиКоломойський" закон, щоб зірвати його ухвалення, - нардеп від "ЄС" Зінкевич - Цензор.НЕТ 78
Может кто-то из ее сторонников, присутствующих здесь, нам пояснит...
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Вот это сброс галимый, капец, ааааааааа.))))))
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Вот так вот выглядит скотство и не надуманное, а настоящее предательство Украины.
Если дефолт-таки случиться, куда будут бежать эти "слуги народа"? Их, ведь, обнищавший и голодающий народ реально перевешает, Ростовом не отделаются.
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Що це за країна така,що не може на олігархів управу знайти?
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і головне, влада прийшла антиолігархічна. НІБИ "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич - Цензор.НЕТ 8618
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Для взрослого человек верить в сказки - грех. 73% поверили.
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13 тисяч ???
оце працюють..
беня щедро платить
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Оформляли же не они, а клерки, они максимум - свои подписи поставили. Но предатели Украины именно они.
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уявіть, скільки лайна при владі присмокталось.
Зеля їх не помічає ?
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Не факт, что Зеленский лучше. Могли бы принять "антиколомойский" закон сразу в первом чтении и в целом, но не приняли. Для чего? А вот для этого. Опять всё повисло в воздухе.
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Закон принят в первом чтении...а ко второму внесены 13 тысяч правок...вот об этом она и говорит..
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мрази зелеНЫе.сразу после карантина всю эту падаль будем гнать на ростов!
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Гуманисты мля...их вешать надо а не гнать куда то...
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І після цього це шобло із своїм турборежимом має право на існування? Щоб розглядати півроку фейкові правки, транжирити цілком реальні державні кошти не цураючись продажами посад від міністрів до голів РДА. Пік ценізму і знущання над здоровим глуздом
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Да успокойтесь, оно Вам надо? Чи вам что то перепадет? При любом раскладе мы будем в накладе.То паны скубутся...
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Хто може мені пояснити, чому цей закон так сформулювали. А саме: колишнім власникам банки не повертати. В такому формулюванні є великий підводний камінь: якщо хтось захоче забрати у когось банк, досить зібрати на власника якийсь фейковий компромат для суду, і ніяка апеляція власнику не допоможе. Питання: чому закон не сформулювали так: конкретно Коломойський не може більше стати власником банку. Бо на нього є справжній компромат.
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Нормально этот закон сформулирован, аналогичное законодательство действует в развитых странах. Дело в том, что денежно-кредитный и банковский регулятор с стране должен быть один - Центральный (Национальны) банк, а никак не суды, которые в этих вопросах вообще не компетентны, а в Украине еще и коррумпированы. Закон предусматривает, что в случае недовольства владельцев ликвидированных/национализированных банков они имеют право обратиться в одну из ОБЩЕПРИЗНАННЫХ УВАЖАЕМЫХ АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЙ, которая по их просьбе проведёт аудит деятельности их банков и, в случае, если Национальный банк окажется неправ, этим владельцам будет выплачена соответствующая денежная компенсация. Понятно, что Коломойский на такое пойти не может, ибо в случае независимого аудита просто подтвердится то, что Коломойский ещё должен $5,5 млрд долларов Украине, которые он вывел из "Приватбанка".
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Я ж говорю, проще удавить, чем прокормить...
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Если допустить дефолт то многие уважаемые граждане потеряют деньги на заграничных счетах.
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