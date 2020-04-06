 "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич

Об этом пишет в Facebook народный депутат от "Европейской Солидарности" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.
Более 6000 правок подал один депутат - Антон Поляков. Он был мажоритарщиком по округу 206 от фракции "слуг народа", теперь - внефракционный.
Зинкевич напомнила, что принятие "антиКоломойского" закона необходимо для получения кредита МВФ, "чтобы удержать страну на плаву в условиях кризиса и пандемии".
Напомим, Верховная Рада 30 марта поддержала в первом чтении законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.
В то же время в законопроект о банках нардепы уже подали 5 тыс. поправок ко второму чтению, что может существенно затянуть его рассмотрение. Последний день подачи поправок - 6 апреля.
6 апреля член профильного комитета ВР, депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что депутаты Верховной Рады предложили 6 тысяч поправок к законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
полиция, которая вас бережет
напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
Військовим
медичні маски шиють волонтери, а поліція ходить в БРЕНДОВАНИХ.Щось я вже
ніфіга не розумію.
Порошенко государственник...а это зеленое чмо...
Государственный барыга, а не государственник... Этакая Йуля в мужской личине.. Или там Гепа.Имеют сходные черты и свойства...
в законе про рынок земли было 4500 поправок которые рассматривали 2,5 месяца. 13000 будут рассматривать 7,5 месяцев (если будут работать с такой же скоростью). Без закона не будет денег от мвф, а будет дефолт который так нравится бене и его крысам. с чем я вас зебараны и поздравляю.
а что такое "аес"? и почему ахметка их должен закрыть?
и еще, тебе для саморазвития, "зеленый тариф" используется при покупке государством э/э у тех у кого она есть в результате использования солнечной энергии. еще раз - ПОКУПКА ГОСУДАРСТВОМ у тех у кого стоят СОЛНЕЧНЫЕ электростанции.
вернем деньги Бене, а потом на них купим землю.
Кто кого там сделал еще раз?
Антон Поляков - вніс 6 тисяч правок.
Ольга Василевська-Смаглюк - 1500 правок.
Какие именно пунктьі закона направленьі на уничтожение банковской системьі?
Может кто-то из ее сторонников, присутствующих здесь, нам пояснит...
Если дефолт-таки случиться, куда будут бежать эти "слуги народа"? Их, ведь, обнищавший и голодающий народ реально перевешает, Ростовом не отделаются.
оце працюють..
беня щедро платить
Зеля їх не помічає ?