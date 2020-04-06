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Все про:Билык (8) поздравление (802) Офис Президента (308)

 Офис Зеленского поздравил с днем рождения поп-артистку Ирину Билык

Известную поп-певицу Ирину Билык с днем рождения поздравил Офис президента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Офиса президента.

 В сообщении отмечается: "Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык.

Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви.

Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Билык: Порошенко и Путину нужно взяться за руки и помириться

Источник: https://censor.net.ua/n3187157
 
 
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Зеленский нашел кого поздравлять, Билычку хамелионшу, которая призывала помириться с Путиным.Тьфу! А поздравлял ли он лично с Днем Рождения, с 90 - летием гения мировой поэзии, патриотку, суперталантливейшую Лину Костенко? Сомневаюсь.
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Для Пані Ліни, поздоровлення того, хто порівняв Україну, з актрисою фільмів для «взрослих» це було б впадлу.
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а по поводу поздравления президентом этой патриотки Украины нечего сказать ?
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Певно Бубочка готується вручити нагородну зброю .
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А РЕАЛЬНЫЙ пукин говорил совсем другое... Именно Порошенко его как раз больше всех и устраивает. Ну, разве что немного меньше, чем кум мертвечук. Офіс Зеленського привітав з днем народження поп-артистку Ірину Білик - Цензор.НЕТ 9466
Что, соя, к выборам готовитесь? Уже агитки наклепали "Или Пеця, или пуця"? Не рано ли? Офіс Зеленського привітав з днем народження поп-артистку Ірину Білик - Цензор.НЕТ 9466 Продолжайте в том же духе. Обделаетесь, как в апреле 2019. Офіс Зеленського привітав з днем народження поп-артистку Ірину Білик - Цензор.НЕТ 9445
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а как попы будут поздравлять свою попадью?
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это важное событие в жизни Украины несомненно
ждем поздравления Монатику и Аленке
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вот если бы зеля поздравил с днюхой нашего черчилля - это был бы поступок с трех больших букв
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Ну шо, біличка, губи ботоксні щє шевєлюцця?! Офис Зеленского поздравил с днем рождения поп-артистку Ирину Билык - Цензор.НЕТ 2967 Ну, тоді вітаємо з полтінніком! Офис Зеленского поздравил с днем рождения поп-артистку Ирину Билык - Цензор.НЕТ 1238
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Я думав що це Зверьев з губами роздавленої будьдозером качки в валянках на лебяжьєм пуху ,а це оказується його анальна подружка
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ну так вместе же на днюхе овоща шабашили)
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Така видатна подія для всієї України що навіть Презєдент звернув увагу . Більш важливіших питань для нього не знайшлося .
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Ну и болт на нее пусть положит . С крупной резьбой . Она все равно отгулять его как хочет , как привыкла не сможет . Даже дома в своей мацкве Офис Зеленского поздравил с днем рождения поп-артистку Ирину Билык - Цензор.НЕТ 8082 иНператрица .мать ее
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Не знаю , какая она как певица , песен не слышал , но как человек - говно тупое .
Слушал как-то её , она о себе рассказывала - лучше бы молчала ...
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Не, ну в средине 90-х она пела довольно неплохо. И даже державною мовою. Это потом скурвилась и обмоскалилась
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Вибагливо знущається над старою алкоголічкою . Шкода ,що важливіших справ немає.
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Злопыхателям отвечу, Ирина-антиснайпер заслужила поздравления не только от ОП, но и от всех нас....мало кто знает, что она активно помогает нашим бойцам на самых опасных участках передовой. Уже несколько сотен сепарских снайперов получили психические расстройства увидев её хлебало в оптику....
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Я в ней (тьху, тьху, тьху) не был...информацией обделён.
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"Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви." ......А я не входжу в це "все"!
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Каждый из Нас Президент , - но тем не менее все Остальные юбиляры остались поза Бортом , - Несправедливо по отношении к Ним.
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Вата вату видит издалека. Офис Зеленского поздравил с днем рождения поп-артистку Ирину Билык - Цензор.НЕТ 1369 Действительно, та ещё ПОП. Офис Зеленского поздравил с днем рождения поп-артистку Ирину Билык - Цензор.НЕТ 4853
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вот этим пусьть и занимаются. и нехрен лезть в подписанты любых законов и договоров
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Билык на свой банкет заказала пианиста ?
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Это кого то удивило?
Вся нечисть, пресмыкающаяся перед кацапами это лучшие друзья!
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А к чему эта шайка недоделанных к Ирине Билык Офіс Зеленського привітав з днем народження поп-артистку Ірину Білик - Цензор.НЕТ 3769
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Ага, круто співає. У неї Мадонна на розігріві працює. )))
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Бо вони всі з однієї московської сраки вилізли.
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А кто это чудовище в последнее время видел? Она еще человек? Или совсем пупок на лоб себе перетинула?
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Пупок не тянут. На жепе узел с кожи просто вяжут.
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Вовик мы такую и не знаем , слышали ,что есть . но никто и песенки не вспомнит .Знаем одно что она регулярно кроит себе морду .видать вообразила себя Шер .
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Не, ну кого Осел может еще поздравить? Нормальный человек просто оскорбится и пошлет. А таких как Былык, Жопка Куриная(лобода) Марувша Павалийша - это оно. Это уровень Бубочки.
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Не удивился бы,если бы новая власть и алкоголическую лолиту поздравила с чем нибудь.какаяразница
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Кобзона не забудьте поздравить. И задорнова. Тоже попы как никак.
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