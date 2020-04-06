 Офис Зеленского поздравил с днем рождения поп-артистку Ирину Билык

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Офиса президента.
В сообщении отмечается: "Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык.
Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви.
Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений!"
Что, соя, к выборам готовитесь? Уже агитки наклепали "Или Пеця, или пуця"? Не рано ли? Продолжайте в том же духе. Обделаетесь, как в апреле 2019.
ждем поздравления Монатику и Аленке
Слушал как-то её , она о себе рассказывала - лучше бы молчала ...
Вся нечисть, пресмыкающаяся перед кацапами это лучшие друзья!