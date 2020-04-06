 Офис Зеленского поздравил с днем рождения поп-артистку Ирину Билык

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в Фейсбуке Офиса президента.

В сообщении отмечается: "Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык.

Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви.

Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений!"

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