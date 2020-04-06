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 Торговавшего шашлыком мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение карантина на Донетчине

6 апреля Красноармейский районный суд Донецкой области привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина мужчину, торговавшего шашлыком.

Мужчине придется заплатить штраф в размере 17000 грн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти Украины.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении, днем ​​21 марта гражданин А. осуществлял торговлю шашлыком с обслуживанием из магазина, чем нарушил пункты 2 и 3 Постановления КМУ №211 от 11 марта 2020 года, а также распоряжения Покровского городского совета №160 от 11 марта 2020 года.

В судебном заседании мужчина обстоятельства административного правонарушения не признал, пояснил, что не знал о запрете.

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Однако факт совершения правонарушения гражданином А. подтверждается собранными материалами дела, видеозаписью, фотоиллюстрациями, отмечается в сообщении.

Оценивая в совокупности собранные и исследованные доказательства, суд пришел к выводу, что гражданин А. совершил административное правонарушение, предусмотренное статьей 44-3 КУоАП, которое заключается в нарушении правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", другими актами законодательства, а также решений органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями.

Учитывая обстоятельства дела и лицо, привлекаемое к административной ответственности, суд признал виновным гражданина А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 КУоАП, и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 000 гривен.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187156
 
 
 Топ комментарии
 
Торговал бы священной шаурмой и горя не знал бы.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1298668967008914&id=100005974690927

полиция, которая вас бережет

напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
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Какие-то драконовские штрафы! Насколько я помню, в первой редакции законопроекта об этих штрафах шла речь о том, что на 17 тысяч грн. надо штрафовать только в том случае, если конкретный человек заразил конкретно другого человека или других. Разгулялась репрессивная машина.
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все делается для того, чтобы запугать, и у них пока что получается
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Торговал бы священной шаурмой и горя не знал бы.
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Шашлык теперь приравнен к оружию и наркотикам - мы здобули це разом
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***
воскликнул павлов - вот собаки !
слюну салфеткой подобрав
переключив ТВ-рекламу
где было пиво и шашлык


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Не, ладно этот придурок жарил те шашлыки. Какой йододефицитный их покупал?
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Лучше не жаренные шашлыки не ешьте. Мясо сырое нужно обязательно подвергать термической обработке независимо от того куплено оно или вы сами кабана завалили.
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нашел чем торговать - самса, хычины и вареники пошли бы влет
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"днем ​​21 марта гражданин А. осуществлял торговлю шашлыком с обслуживанием из магазина"

Что означает сия фраза??? Торговавшего шашлыком мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение карантина на Донетчине - Цензор.НЕТ 6485
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Опасний тіп.Скільки людей могло з'їсти шашлика зі свині,не перевіреної на корону !
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Ну, нашли наконец-то способ, Торговавшего шашлыком мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн за нарушение карантина на Донетчине - Цензор.НЕТ 8370 как бюджет пополнить за счет карантина.
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Я вибачаюсь, а шашлики забрали в райвідділ як речові докази? )))
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