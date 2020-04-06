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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (5093) кредит (2166) малый бизнес (26) Шмыгаль Денис (203)

 Зеленский инициировал создание кредитных программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса. ФОТО

Помочь сохранить малый и средний бизнес во время и после эпидемии коронавируса - одна из ключевых задач власти. Об этом шла речь на совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, на которой присутствовали представители правительства и банковского сектора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский инициировал создание кредитных программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса 01

"Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес - это рабочие места и налоги", - подчеркнул Зеленский.

На совещании обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что "белыми" быть выгодно.

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Зеленский инициировал создание кредитных программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса 02

"Мир изменился. Работать "в тени" сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию", - сказала советник руководителя Офиса Президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас - это как позволить стране дышать и жить в будущем ", - резюмировал Зеленский.

Отмечается, что участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187155
 
 
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опять "кредиты под 3 % для бизнеса и персональную няню"? спасибо - уже было. шутка озвученная второй раз перестает быть смешной
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А чего, ведь ломбарды снова открыл. Значится поддержал людей

Зеленский инициировал создание кредитных программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 3555
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Осел все шо он просрал хочет на вирус спихнуть.
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Смешной какой, в своем мире живет каком-то, где что-то изменилось у них в "тени" невыгодно работать.
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1298668967008914&id=100005974690927

полиция, которая вас бережет

напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
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Здається мені , що поки цей поц-бідоносець, це рішало планетарного масштабу не піде куди подалі , то все на планеті закінчиться грибом. Я про Ваву.
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а шо, дадут им коронавирус в кредит, да еще и без процентов
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Да Вы шо а кредиты у бени брать это себя не уважать
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Поздно многие уже закрылись, или сократили штат максимально.
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аренду вы уже типа отменили - а по факту - нет - подлецы и мошенники
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других не держим - еще не научились...- желудок это особый "орган"
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Очередная болтовня для пиара и удержания падающего рейтинга. Не более того. Потому что это не функции призедента беспокоиться о малом и среднем бизнесе. Скорее шмыгаля.
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с того года Солнце в Украину "заходит " и "уходит" согласовав все с зЭлей...- вот так , и "Шарик" крутится...
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Какую класную траву они все там курят! Вы бы выкинули эту траву людям глядишь людей бы тоже торкнуло от ваших идей!!
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опять все глаголы в будущем времени.
одно блаблабла
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видите - он додумался!!!! и инициирует...- а тут многие на зЭлу наговаривают , а если бы его не было - и его ИНИЦИАТИВ !!!! ( "вспоминается" как при Сталине - все исходило от того....) - вот что бы было с Украиной, не будь зЭли ....- возможно только мЭндель бы и спасла ...- я серьйозно
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А я то думаю с какой такой радости мне кредитный лимит на карточке привата с 50000 до 2000 увеличили Зеленский инициировал создание кредитных программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 1263
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после преступного слияния со свыномародером. зе свободен
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он уже дал кредит 5-7-9 %. лижат деньги в банках. никто не берет. реально выходит 19+5 налог+1пенсионный+1 за обналичку итого 26 и еще 20% от суммы нужно иметь свои . деньги нужно возвращать раньше чем они дадут прибыль. проверил лично сам. думаю на этот раз чегото лучшего не дадут.
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Да пошли вы найух со своими кредитами Те кто грёб бабло и не платил налогов так и работают сегодня получая тройную сверхприбыль. И теперь хотят забрать последнее у закрывшихся бизнесменов ТВАРИ!!!
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