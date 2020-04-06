 Зеленский инициировал создание кредитных программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Малый и средний бизнес сегодня страдает больше всего, ведь не может работать и не имеет большой финансовой "подушки". А именно бизнес - это рабочие места и налоги", - подчеркнул Зеленский.

На совещании обсудили создание инструментов для кредитования новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным каникулам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество просроченных займов.

Президент также отметил, что новые инструменты должны показать предпринимателям, что "белыми" быть выгодно.

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"Мир изменился. Работать "в тени" сегодня невыгодно. Надо стимулировать занятость, предотвращая неконтролируемую инфляцию", - сказала советник руководителя Офиса Президента Украины по банковским вопросам Виктория Страхова.

"Нужно создать новые и переосмыслить имеющиеся программы поддержки, то есть расширить поддержку тех, кто уже работает в различных сферах. Сохранить бизнес сейчас - это как позволить стране дышать и жить в будущем ", - резюмировал Зеленский.

Отмечается, что участники совещания уже в ближайшие дни представят действенные программы для поддержки украинского предпринимательства.

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