 Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) находится на самоизоляции

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Климент.
Также он рассказал о самочувствии митрополита Лавры Павла (Лебедя), который сдал тесты на коронавирус.
"Я с ним сегодня общался по телефону, он чувствует себя прекрасно, хорошее настроение, хорошее здоровье у него. У него есть хронические заболевания разные. Относительно этой болезни, которая сегодня интересует всех больше, он консультировался со специалистами, с врачами и врачи сказали, что ему нужно быть дома, нет необходимости находиться в больнице ... Анализы и все исследования проводятся", - рассказал Климент.
По его словам, несколько монахов с симптомами простуды обратились к врачу, который обслуживает Киево-Печерскую лавру.
Накануне стало известно, что братию Киево-Печерской лавры протестировали на наличие COVID-19. В частности, тест сделали и наместнику лавры митрополиту Павлу. У четырех служителей диагностировали коронавирус.
полиция, которая вас бережет
напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
или это Аллах наслал?
У підсумку Київська Лавра на карантині, московські попи у паніці
А тепер дивись, бач як воно, айяйяй... Не вберегли.
Родина тебя ждёт сынок!
метров на 2....в глубину
Филарет озвучил причину появления коронавируса: виноваты геи
Золоті пластини, секс-іграшки та колекція годинників: СБУ оцінила немонашу розкіш настоятеля Лаври "...Проте предмети розкоші - не єдине, що вдалося виявити у владики. Так, в спальні у Павла знайшли жіночий одяг різних розмірів, а також секс-іграшки. Зокрема, два фалоімітатори і чоловічий мастурбатор...."
https://bykvu.com/ua/bukvy/nastojatel-lavry-pasha-mersedes-prizyvavshij-ignorirovat-karantin-bolen-covid-19-smi/
Молится Исаак:
- Господи! Смерти прошу у тебя! Не откажи мне, Господи! Ведь не для себя прошу...
- Не знаю?
- Ну, скоро сами узнаете.
А де хоть дещиця доброго слова про тебе?
Чому ж тебе так клянуть і "добра" бажають?
Що ти ще не встиг зробити, кого облюбити і одарити?
ПАША!
МЕРСЕДЕС НЕ *********!
ПО РЕШТУ ПИТАННЯХ ЗАГИБАЙ ПАЛЬЦІ!