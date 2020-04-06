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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
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 Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) находится на самоизоляции

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) находится на самоизоляции после того, как у нескольких монахов обители был обнаружен коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии hromadske сообщил митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Климент.

Также он рассказал о самочувствии митрополита Лавры Павла (Лебедя), который сдал тесты на коронавирус.

"Я с ним сегодня общался по телефону, он чувствует себя прекрасно, хорошее настроение, хорошее здоровье у него. У него есть хронические заболевания разные. Относительно этой болезни, которая сегодня интересует всех больше, он консультировался со специалистами, с врачами и врачи сказали, что ему нужно быть дома, нет необходимости находиться в больнице ... Анализы и все исследования проводятся", - рассказал Климент.

По его словам, несколько монахов с симптомами простуды обратились к врачу, который обслуживает Киево-Печерскую лавру.

Накануне стало известно, что братию Киево-Печерской лавры протестировали на наличие COVID-19. В частности, тест сделали и наместнику лавры митрополиту Павлу. У четырех служителей диагностировали коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киево-Печерскую Лавру закрыли для посетителей, монахов тестируют на коронавирус

Источник: https://censor.net.ua/n3187154
 
   
 Топ комментарии
 
Паша-Мерседес, митрополит московського патріархату, який запевняв, що коронавірус посланий Богом, щоб карати грішників, сам захворів на коронавірус. То виходить, Паша і є тим грішником, котрого покарав Господь?
У підсумку Київська Лавра на карантині, московські попи у паніці
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Кацарылые кгбшники с МП кричали нужно слюнявить иконы и вирус не пройдет !!! Что же теперь случилось ??? Дебилы мокшанские
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1298668967008914&id=100005974690927
полиция, которая вас бережет

напомню: карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида и не имеет никакого отношения к физическим лицам (в соответствии с законом о карантине)
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АВЕ МАРИЯ! СЛАВА ВСЕВЫШНЕМУ! Бог не "сволочь"! Слава богу!
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Если б з монашками,я б тоже самоизолировался.
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ахаха, наслал вирус и ..... "слава"?
или это Аллах наслал?
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а хто такой этот павел? есть только наш петр, его мы хорошо знаем, и тока он истинно свят, как пять куличей рошен
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аа мацковского паханата, да и уй с ним, пусть изолируеться на всегда.
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Паша-Мерседес, митрополит московського патріархату, який запевняв, що коронавірус посланий Богом, щоб карати грішників, сам захворів на коронавірус. То виходить, Паша і є тим грішником, котрого покарав Господь?
У підсумку Київська Лавра на карантині, московські попи у паніці
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Та які там ікони...Руки не вимив гарно після підрахунку баксів.
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А что такое, не помогают иконки? К ВРАЧАМ приходится звонить, по МОБИЛЬНОМУ, а как же вера, там, все дела.. Или того, сдулось?
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А я з ним в ліфті їхав. Багато років тому. В лікарні Шалімова. Ось. Тоді в нього коронавіруса не було. Бо я б не входив до кабіни.
А тепер дивись, бач як воно, айяйяй... Не вберегли.
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Miko , колись було і я біля юща хвилин п"ять стояв поруч . Ніхто мене ні на шо не перевіряв ( я сам дивувався ) ... . З одного боку це говорить про якості характеру людини ( він не боягуз ) , а з дугої - я б все одно нічого не робив поганого , бо він не був мені смертельний ворог .
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Це було років 15-20 тому, охорони не було.
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Все больше убеждаюсь что Коронавирус сделал больше для Украины хорошего чем все ети западные обеспокоенцы Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) находится на самоизоляции - Цензор.НЕТ 2050
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Філарет слідом за РПЦ стверджує ,що короновірус це покарання за содомію. Сьогодні настоятель Києво -Печерської лаври,що зараз перебуває під Пашою Мерседесом (секта рпц), захворів на С19 і на думку своїх московських кураторів, поповнив ряд латентних підарасів.
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краще б ОНО самоизолировалось в земле....
метров на 2....в глубину
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якщо накласти карту з церквами РПЦ на карту з кількістю інфікованих - ми побачимо залежність між кількістю парафій РПЦ ФСБ і кількістю заражених короновірусом. впевнений,що московські попи свідомо заражають людей. (хоча важко їх назвати людьми. тих,хто на 6 рік війни туди ходить)
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Абсолютно согласен! Подтверждение - визит 2 в усмерть кашляющих попов мп в отделение рпц в нашем селе.
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канешно, лучше если был он находился на самовыпиляции, пока полностью бы не самовыпилился.
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вот тебе Паша и пьяные молитвы, и гордыня непомерная, и взятки миллионные..

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Думаю, не будет большим грехом, если я пожелаю этому мерзкому, воровитому, хамовитому и совсем не Божьему человеку поскорее встретиться на Страшном Суде с Господом и получить разнарядку в АД.
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Все зійшлося.
Филарет озвучил причину появления коронавируса: виноваты геи

Золоті пластини, секс-іграшки та колекція годинників: СБУ оцінила немонашу розкіш настоятеля Лаври "...Проте предмети розкоші - не єдине, що вдалося виявити у владики. Так, в спальні у Павла знайшли жіночий одяг різних розмірів, а також секс-іграшки. Зокрема, два фалоімітатори і чоловічий мастурбатор...."
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Патриоты борятся с вирусом. Недавно боролись с раздачей бесплатных не патриотичных масок.
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Я думаю что это PR ход. Сейчас посидит на самоизоляции здоровенький а потом расскажет « вот что крест животворящий делает» и воскреснет. А вата в экстазе все доски оближет!
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...т.е. рассекает на своем мерине по территории лавры, не выезжая в город? Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) находится на самоизоляции - Цензор.НЕТ 2167
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Настоятель Лаври «Паша Мерседес», який закликав ігнорувати карантин, хворий COVID-19, - ЗМІ

https://bykvu.com/ua/bukvy/nastojatel-lavry-pasha-mersedes-prizyvavshij-ignorirovat-karantin-bolen-covid-19-smi/
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Плр тесты для депутатов, меров,чиновников и их родственников, кацапских попов. А пересічним закрыться по хатам переболели ну некоторые помрут, но ничего тестов же не много есть.
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Вы будете очень удивлены, если узнаете, что Павла, Онуфрия, Антония и Ко заразила "**** православная", некто Новинский. Выбирать друзей надо тщательней, дорогие владыки.
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Похоже хозяин ада решил вернуть своего прислужника назад
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ЕВРЕЙСКИЙ АНЕКДОТ.
Молится Исаак:
- Господи! Смерти прошу у тебя! Не откажи мне, Господи! Ведь не для себя прошу...

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Нахрен он Господу сдался. Он не слуга Господа, а слуга Гундяя.
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- Скажите, Павел, а в Пекле мерседесы есть?
- Не знаю?
- Ну, скоро сами узнаете.
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Пашамерседес сифон от друга подхватил? Или в усиком лобызался?
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Зачекались його вже там, зачекались...
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Хорошее чуство юмора у Создателя. Павел,передайте мой пламенный привет кобзону
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Павле!!!
А де хоть дещиця доброго слова про тебе?
Чому ж тебе так клянуть і "добра" бажають?
Що ти ще не встиг зробити, кого облюбити і одарити?

ПАША!
МЕРСЕДЕС НЕ *********!
ПО РЕШТУ ПИТАННЯХ ЗАГИБАЙ ПАЛЬЦІ!
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Такая мразота на том свете Богу не нужна, будет здесь.
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І взагалі, - що московські попи роблять у нашій Лаврі?
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что за бред в комментах? какой "бог"? божков - миллионы, а Аллах один. Так что Аллах заждался слугу Яхве гггг. а, нехай щастить(вирусу)
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Фэтфрумос бородатый . ты сам знаешь .что тебе желает украинский народ ! Отец богов Ель тебя ждет .
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Павел последовал примеру Путина и спрятался от своих прихожан.
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