EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  9943  115
Все про:Зеленский (5093) петиция (154) минские соглашения (2815) Трехсторонняя контактная группа (206)

 Зеленский ответил на петицию о протоколе ТКГ, предусматривающем Консультативный совет с ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию на его официальном сайте от 16 марта с требованием отозвать подписи представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы и главы Офиса президента Андрея Ермака под протоколом заседания ТКГ 11 марта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 был подписан рабочий документ - Протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий (возникновение обязательств сторон), в том числе никоим образом не легитимизирует субъектность ОРДЛО. Протокол не является международным договором, как это определено в статье 2 Закона Украины "О международных договорах Украины", поэтому полномочия Президентом Украины на подписание / решение об отзыве подписей под рабочим документом заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 не регламентировано законодательством", - говорится в документе.

Подчеркивается, что состав ТКГ четко определен в преамбуле Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив Президента России В.Путина от 5 сентября 2014 года, и Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив Президента России В.Путина от 19 сентября 2014 года.

Приглашенные со временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях Украины могут быть привлечены к дискуссиям на площадке ТКГ и в ее рабочих подгруппах, в том числе к любым консультативным механизмам, исключительно в случае достижения согласия в трехстороннем формате - между Украиной, Россией и ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петиция Зеленскому об отзыве подписей представителей Украины под "минскими протоколами" от 11 марта набрала необходимые для рассмотрения голоса

В ответе Зеленского указывается, что подписание Протокола ТКГ 11 марта 2020 г. является частью текущей работы по реализации Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также других документов, которые составляют "пакет" достигнутых в Минске договоренностей.

В частности, в пунктах 9, 11 и 12 упомянутого Комплекса мер предполагается проведение консультаций и согласования в рамках ТКГ ряда вопросов (восстановление Украиной контроля за госграницей, местные выборы, конституционная реформа) с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Пунктом 7 Протокола по итогам консультаций ТКГ относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П.Порошенко и инициатив Президента России В.Путина от 5 сентября 2014 года, предусмотрено продолжение инклюзивного общенационального диалога.

Отмечается, что в Протоколе ТКГ от 11 марта 2020 г. было зафиксировано намерение создания механизма практической организации таких консультаций.

Также читайте: Формирование "Консультативного совета" с ОРДЛО приостановили, - Кулеба

"Как предполагается, Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов с участием граждан Украины - как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Вопрос о создании Консультативного совета подлежит также предметной отработке с нашими международными партнерами - участниками Нормандского формата", - говорится о ответе Зеленского на петицию.

Источник: https://censor.net.ua/n3187150
 
 
 Топ комментарии
 
вот сцука эта шмаркля.. типа "признаем консультационный совет и его участников" - но это "не считается!"..
как раз для м/н сообщества - СЧИТАЕТСЯ признанием ордло..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"Как предполагается, Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ для обсуждения упомянутых выше вопросов с участием граждан Украины - как вынужденных переселенцев, так и украинцев, проживающих на временно оккупированных территорияхИсточник: https://censor.net.ua/n3187150 НАГЛАЯ И ЦИНИЧНАЯ ЛОЖЬ! Документ подписывали не представители вынужденнх переселенцев и украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях, а именно представители ДНР Н.Ю. Никонорова и представитель ЛНР Н.ДЕЙНЕГО ЗАМАСКИРОВАННЫЕ под представителей ОРДЛО.
 показать весь комментарий
 
 
Сначала - декларация..Схавали...пошли дальше. Оно не понимает что если пойдут переговоры , напрямую, с этими дырами..то рассея умоет руки и скажет - Это гражданский конфликт внутри Украины.Мы здесь ни при чём. Не их сыновья и дочери отдавали жизнь за Украину..Не им решать за украинцев.
 показать весь комментарий
 
Может вообще не стоит в это лезть если компетенции нет? Оставьте это тем у кого есть опыт в политике и международных отношения. А по 95-му кварталу можете договориться о совместных концертах на тех териториях.
 показать весь комментарий
 
Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.
22 мин. ·

А у нас РАДОСТЬ)))Спустя МЕСЯЦ проснулся Зеленский и рассказал украинцам о том,что подписал 11 марта в Минске,его ДРУГ,а по совместительству глава офиса Президента-Ермак.По словам Президента,подпись Ермака НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ,и носила она ДЕКЛАРАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР)))Вообщем поехал чувачок,какого то хера в Минск,подписал хрен знает,что,но его подпись не имеет никакого значения)))Да сказал бы уже Зеленский просто-ЕРМАК ЗАБЛУДИЛСЯ,он не в Минск,он в Оман летел))) ...Ну а я думаю,что если говорить ПРАВДУ,то было совсем по другому.Подписал Ермак ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ для Украины документ и лишь реакция ОБЩЕСТВА,реакция Запада,буквально заставила ПРЕДАТЕЛЕЙ сдать ЗАДНЮЮ...
 показать весь комментарий
 
 
"По результатам заседания ТКГ в Минске 11 марта 2020 был подписан рабочий документ - Протокол, который носит декларативный характер и не предусматривает наступление правовых последствий-нахрена он тогда подписан .и почему подписан официальным представителем преза.который кроме законов Украины не должен декларировать сепаратистские бумажки врагов Украины ?
 показать весь комментарий
 
Ну тогда зачем Подписывать всю эту булибурду , где Логика.
 показать весь комментарий
 
Ну, как мы все понимаем, эту хренотень нашкрябал Дермак.
Зебил только озвучил. Не сомневаюсь, что он бы это не смог пересказать близко к тексту.
А Дермак спешит. Он же должен выполнить приказ х.уйла.
И мы еще не знаем, что припас Лерос...
Вообще, конечно, нет слов, как это враги Украины заимели власть, да еще на 6м году войны с **********..
 показать весь комментарий
 
 
якщо зелений хоче консультуватись, то будь ласкв. з одного боку представники українських добровольців а з іншого представники донецької і луганської області. які тимчасово не живуть на окупованих територіях. хоча і такий склад є сумнівним в можливості домовленості
 показать весь комментарий
 
 
это шо типа президент против желаний народа?
 показать весь комментарий
 
Вы зря наезжаете на сивохо и ермака. Они получили добро лицедея, а лицедей получил добро беса путлера, потому и блазень вертится как уж на сковоролке, и не признается в этом.
 показать весь комментарий
 
 
Ответ на петицию писал ермак или медведчук
 показать весь комментарий
 
Какое завидное рвение в выполнении Минских соглашений по российскому сценарию.
А Москва хоть один пункт Минских соглашений выполнила? Начиная с п.1 - о прекращении огня?
В общем, я понял, капитуляция - это хорошо, дефолт - это хорошо, независимая Украина - это плохо.
 показать весь комментарий
 
ЕМУ двали читать это "ответ"? Хотя.. он все равно ничего не поймет в написанном.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх