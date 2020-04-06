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 Политика Украины
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 Обсудили борьбу с коронавирусом и выделение Киеву кредитных гарантий, - Зеленский провел разговор с Помпео

Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия коронавирусу. Владимир Зеленский выразил поддержку Соединенным Штатам в борьбе с пандемией и сочувствие американцам, которые потеряли близких. Глава Украинского государства пожелал скорейшего выздоровления больным.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

В сообщении отмечается: "США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья", - сказал Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом", - отметил Владимир Зеленский.

Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.

Глава государства проинформировал о ситуации в Донбассе и выполнения договоренностей после встречи в нормандской формате, которая состоялась в декабре прошлого года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ захватила Крым и часть Донбасса, поэтому США вооружают Украину, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3187148
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленський з'ясовує, скількі масок потрібно аптекам.

1+2=7Обсудили борьбу с коронавирусом и выделение Киеву кредитных гарантий, - Зеленский провел разговор с Помпео - Цензор.НЕТ 1352
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Порошенко не знал, что оппозицией быть будет некому. Власти нет, есть воровской цирк. А мог бы сделать переворот. Никто бы даже не заметил.
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-Куме, що таке мутація?
-Це коли маленький клоун стає великим януковичем, який шапки крав, але "ні разу" не сидів... Чи ющенком в якого руки настільки чисті, як при карантині...
-А що таке карантин?
- Це коли владі можна, а людям, як би не вередували - ні....
-А що таке вередували?
- Та це, як лікарі та медсестри - мов, у них як і в аптеці - нічого немає.... і мов все, і ліки і маски - в страшенному дефіциті...
-Куме а зо ж таке дефіцит?
-Та не вередуйте вже... Дафіцит, то мізки у влади, про які вже всі кажуть -якщо немає, то й в аптеці не купиш..
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Политика президента Порошенка:
Ось вам їжа
Ось вам асоціація
Ось вам децентралізація
Ось вам безвіз
Ось вам ВВП
Ось вам зброя все це захищати.
* українці обирають лайно і все руйнують
Порошенко такий (зітхає та починає все спочатку):
Ось вам їжа... (Валерій Прозапас)
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Зеленський з'ясовує, скількі масок потрібно аптекам.

1+2=7Обсудили борьбу с коронавирусом и выделение Киеву кредитных гарантий, - Зеленский провел разговор с Помпео - Цензор.НЕТ 1352
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"а может 95? Да кто ж его знает! Черч, и куда подевался этот ....м.м.м...какже его?!"


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Для расшифровки "В Ірані назвали збиття літака МАУ "правильним", військових не заарештують"
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по оду старина майк при...ел там от такого местного апломба
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В Житомирі міський транспорт перевозитиме лише пасажирів зі спеціальними перепустками, які можна буде отримати після заповнення відповідної форми...
Всё,приехали.
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в Днепре такое уже вторую неделю...ничего... привыкаем (кому надо доберется)
и при этом весь спец.транспорт - бесплатный...
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Смешно наблюдать потуги статпогрешностей обвинить Президента в Зраде и заставить делать погрешности.Смешно!.Наснаги Президенту в борьбе за жизни украинцев.В плену,на фронте и в тылу!
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Ну десь років п'ятнадцять. І без права зйомки відосиків .
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Наснаги йому в поверненні всіх хворих українців в Україну. Радує те що, вони мають можливість їхати сюди без перешкод і обмежень. Знаючи стан медицини в Україні і що дуже важливо, найефективнішої в усьому світі системи тестування, вони отримають можливість поповнити одну з найоптимістичніших статистик в світі. Ось останнє повідомлення КИЇВ. 6 квітня. УНН.
За добу в Україну повернулося понад 9 тисяч українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Упродовж минулої доби прикордонники здійснили понад 15,5 тисячі пропускних операцій. На в'їзд в Україну оформлено понад 9 тисяч громадян України", - йдеться у повідомленні.
Зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС. https://www.unn.com.ua/uk/news/1862098-z-za-kordonu-povernulisya-sche-ponad-9-tis-ukrayintsiv
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У кого-нибудь есть знакомые умершие от коронавируса? Я всех спрашиваю и не могу найти жертв этого самого, безусловно, страшного в истории вируса.
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Отменяйте карантин, брать подписку с каждого-отказываюсь от мед помощи, пусть на улице подыхают.
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..чтобы "подохнуть на улице" в Украине эпохи Зели-Золотой Ручки подписка не нужна
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Зачем бороться с коронавирусом? С ним нужно пагаварить и договориться
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"Обсудили борьбу с коронавирусом и выделение Киеву кредитных гарантий"

А остальным?
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Интересно, ЗЕ понимает о чем он говорил с Помпео? Обговорили боротьбу з коронавірусом і виділення Києву кредитних гарантій, - Зеленський провів розмову з Помпео - Цензор.НЕТ 418
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Дипломатия Зеленского больше похожа на Чумаданию......... А вообще респект США за то что не дают ентому шоу типа юмористическому сьехать с заданной колеи на обочину
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Только что приехал из города.Проехал на троллейбусе (по срочному делу) с одного конца города в другой,около 17 00. В транспорте очень мало людей,самое большее видел около 12 человек одновременно в одном троллейбусе.На всех (почти) остановках карабинеры следят,чтобы не было много людей в транспорте,но они просто прогуливаются,потому что людей очень мало и надобности вмешиваться нет.В каждом троллейбусе бутылка с дезинфектантом,и где-то 70% пользуются дезинфектантом. Большинство людей в масках,но много и без масок,особенно молодежь.На конечных остановках троллейбусы дезинфицируют,почти заливают дезинфектантом.Приехал,все из карманов дезинфицировал,всю одежду в стиральную машину,сам в душ.Пока все хорошо. Обговорили боротьбу з коронавірусом і виділення Києву кредитних гарантій, - Зеленський провів розмову з Помпео - Цензор.НЕТ 7862
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А людям не хотите кредитных гарантий выделить? Не у всех людей есть что нести в ломбард...
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нет, на продажу. вместо нее гостинку ) вот тебе профит! на разницу можно не один год карантина пересидеть )
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