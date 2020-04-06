 Обсудили борьбу с коронавирусом и выделение Киеву кредитных гарантий, - Зеленский провел разговор с Помпео

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
В сообщении отмечается: "США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья", - сказал Владимир Зеленский.
Президент поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.
"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом", - отметил Владимир Зеленский.
Были также обсуждены возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.
Президент выразил отдельную благодарность США за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины как на двустороннем уровне, так и в рамках ООН, а также за последовательную санкционную политику в отношении России.
Глава государства проинформировал о ситуации в Донбассе и выполнения договоренностей после встречи в нормандской формате, которая состоялась в декабре прошлого года".
-Це коли маленький клоун стає великим януковичем, який шапки крав, але "ні разу" не сидів... Чи ющенком в якого руки настільки чисті, як при карантині...
-А що таке карантин?
- Це коли владі можна, а людям, як би не вередували - ні....
-А що таке вередували?
- Та це, як лікарі та медсестри - мов, у них як і в аптеці - нічого немає.... і мов все, і ліки і маски - в страшенному дефіциті...
-Куме а зо ж таке дефіцит?
-Та не вередуйте вже... Дафіцит, то мізки у влади, про які вже всі кажуть -якщо немає, то й в аптеці не купиш..
Ось вам їжа
Ось вам асоціація
Ось вам децентралізація
Ось вам безвіз
Ось вам ВВП
Ось вам зброя все це захищати.
* українці обирають лайно і все руйнують
Порошенко такий (зітхає та починає все спочатку):
Ось вам їжа... (Валерій Прозапас)
1+2=7
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200406-v-irani-nazvaly-zbyttya-litaka-mau-pravylnym-vijskovyh-ne-zaareshtuyut/
Всё,приехали.
и при этом весь спец.транспорт - бесплатный...
За добу в Україну повернулося понад 9 тисяч українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
"Упродовж минулої доби прикордонники здійснили понад 15,5 тисячі пропускних операцій. На в'їзд в Україну оформлено понад 9 тисяч громадян України", - йдеться у повідомленні.
Зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС. https://www.unn.com.ua/uk/news/1862098-z-za-kordonu-povernulisya-sche-ponad-9-tis-ukrayintsiv
полиция, которая вас бережет
А остальным?