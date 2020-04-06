 Финляндия планирует организовывать чартеры для сезонных работников из Украины и других стран

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, в Финляндии украинцы прежде выхода на работу пройдут двухнедельный карантин.
Отмечается, что из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса, финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы. По их словам, многие продукты питания могут закончиться и стоимость еды повысится, если весенние полевые работы не будут проведены в срок.
Нехватка работников ощущается не только в Финляндии. Такая же ситуация по всей Европе. В сложившейся ситуации под угрозой может оказаться сбор урожая овощей, ягод и винограда.
На финских фермах традиционно работают сезонные работники из Украины, России и Таиланда.
Сейчас министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников.
Старший специалист Минтруда Лаура Перхеентупа сообщила, что в министерстве в спешном порядке работают над этим планом. По словам чиновницы, речь идет примерно о 1500 работниках из третьих стран - они критически важны для финского сельского хозяйства.
Также в Финляндии планируют запустить специальную рекламную кампанию с тем, чтобы привлечь на фермы местных жителей из числа безработных, отправленных в принудительный отпуск, студентов, школьников и беженцев.
нужно арбайтен...
може для начала научиться правильно на выборах голосовать,шоб свои и чужие инвесторы от беспредела не тикали?и шоб владельцы не банкротились...
тогда и собирать клубнику можно будет где поближе...
обратно не может - работы НЕТ И НЕ БЫЛО
разве только за гроши и непонятно чем и как
Не можете работать головой - работайте руками......
А дети Зеленских и Шефиров будут командовать детьми Микол спустя десятилетия...
скорее просрут все,превратят в труху.
Тобто, в Україні 19,2 мільйона батраків?
мрази только масками умеют торговать
https://korrespondent.net/ukraine/4214004-v-ukrayne-nachaly-sdavat-v-arendu-sobak
скоро в Украине за Польского Президента проголосуют,
пока Петро и Вова дерибанят землю,
а вова ещё и торгует чем может ....
Зеленского просто обнулили, пока от него толку нет
полиция, которая вас бережет
- привет! сколько лет, сколько зим… как ты?
- да так, не очень.... без работы сижу.
- да? могу дать наводку...
- отлично! только уточни ... "наводку" - это одно слово или два?
Не выйдет.