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 Пожилой сотрудник "Укроборонпрома" скончался от коронавируса, - Найем

Сотрудник государственного предприятия, входящего в концерн "Укроборонпром" скончался от коронавируса 6 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке замдиректора концерна Мустафа Найем. 

Он отметил: "В одной из столичных больниц скончался работник одного из наших киевских предприятий, который заболел коронавирусом и находился последние дни в тяжелом состоянии.

Я о нем писал в пятницу. Мужчине было 72 года. Он работал на предприятии почти полвека, с 1975 года. По специальности токарь. Очень сочувствуем семье и коллектива. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник "Укроборонпрома" заболел коронавирусом и в тяжелом состоянии находится в больнице

Сейчас это единственный случай заболевания и смерти от коронавирусной инфекции в государственных оборонных предприятиях из состава "Укроборонпрома". В общем для наших предприятий коронавирус особенно большой вызов, потому что четверть наших сотрудников находятся в зоне повышенного риска, а это почти 17 000 сотрудников, треть из которых все еще продолжают ходить на работу, поддерживая критическую инфраструктуру оборонных предприятий".

Источник: https://censor.net.ua/n3187145
 
 
 Топ комментарии
 
Сумно ...Так як і те , що сьогодні в Україні Токаря як спеціаліста- профі, як кажуть дньом з огнем не знайдеш....- зате "юристів та економісті" безмізкових "наплодили " що.... Тому в Економіці маем що маем..., відносно "Права" і говорити не хочеться...
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Мабуть цього чоловіка лікували неналежним чином, бо він не слуга народу чи олігарх.
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Мабуть цього чоловіка лікували неналежним чином, бо він не слуга народу чи олігарх.
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72- і цим все сказано - практично повністью здорових в Україні в такому віці майже нема (за винятками)
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Взагалі нема здорових людей, а є недообстежені. І ще багато тих, хто у 72 роки має краще здоров'я, ніж у молодих людей.
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По статистике для мужчины 72 года в Украине - это большая удача.
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частково погоджуюсь ...- але частково, але ми про 72-а, і в "загалі"
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Сумно ...Так як і те , що сьогодні в Україні Токаря як спеціаліста- профі, як кажуть дньом з огнем не знайдеш....- зате "юристів та економісті" безмізкових "наплодили " що.... Тому в Економіці маем що маем..., відносно "Права" і говорити не хочеться...
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руками никто ничего не умеет делать - только кнопочки нажимать в смартфонах, мобилах, компьютерах.
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это у кого она берет - и кому дает ....жесть)))) Памятаю, що і хАваков у себе аналогічне тримав- потім спалилась, і "здулась"...
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здесь два варианта...

1. или дочка каково нибудь шишки.....
2. или кому то делает хорошо....

2-й вариант был бы более приличным - добилась должности своим трудом...
а первый халява по праву рождения - не гуд...
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Не завидуй! Тебе такую любовницу не светит иметь!)))
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... иметь то я смогу - не вопрос!!!.... вопрос в другом-о чем с ней разговаривать, апосля?
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скоріше всього дружина, або собиста повія якогось "папіка"
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Так там все не ниже 72х лет, на работе умирают. Может это и не коронавирус.
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17000 человек, что составляет четверть. То есть в Укробороне работает 17 000 х 4 = 68 000 . Надеюсь это не секретные сведения
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пуштуну не вирус помеха, а простые чеченские парни
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