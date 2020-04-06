 Пожилой сотрудник "Укроборонпрома" скончался от коронавируса, - Найем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке замдиректора концерна Мустафа Найем.
Он отметил: "В одной из столичных больниц скончался работник одного из наших киевских предприятий, который заболел коронавирусом и находился последние дни в тяжелом состоянии.
Я о нем писал в пятницу. Мужчине было 72 года. Он работал на предприятии почти полвека, с 1975 года. По специальности токарь. Очень сочувствуем семье и коллектива. Спасибо медикам, которые боролись за жизнь нашего коллеги.
Сейчас это единственный случай заболевания и смерти от коронавирусной инфекции в государственных оборонных предприятиях из состава "Укроборонпрома". В общем для наших предприятий коронавирус особенно большой вызов, потому что четверть наших сотрудников находятся в зоне повышенного риска, а это почти 17 000 сотрудников, треть из которых все еще продолжают ходить на работу, поддерживая критическую инфраструктуру оборонных предприятий".
1. или дочка каково нибудь шишки.....
2. или кому то делает хорошо....
2-й вариант был бы более приличным - добилась должности своим трудом...
а первый халява по праву рождения - не гуд...
полиция, которая вас бережет