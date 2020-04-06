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 В Украине среди умерших от COVID-19 преобладают женщины, доля лиц старше 50 лет составляет 87%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 10:00, 6 апреля, в Украине зафиксировано 38 летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19. Среди умерших преобладают женщины, а доля лиц старше 50 лет составляет 87%.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Минздрава.

В Украине среди умерших от COVID-19 преобладают женщины, доля лиц старше 50 лет составляет 87%, - Минздрав 01

Из  1 319 подтвержденных случаев 95 - среди детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.

Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин - 60-69 лет. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела умерших помещаются в герметичные мешки и только потом в гроб, - Ляшко напомнил, как хоронить умерших из-за COVID-19

Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
74% - сердечно-сосудистые заболевания;
40% - сахарный диабет
7,5% - новообразования
7,5% - заболевания почек
11% - заболевания легких;
4% - ожирение;
26% - сочетание заболеваний.

Читайте также: "Европа на 15-20 дней впереди по развитию эпидемии", - Минздрав объяснил, почему в Украине делают меньше всего ПЦР-тестов

Источник: https://censor.net.ua/n3187139
 
 
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Ну что же, 60+ недостаточно, теперь нада еще и 50+. Не за горами 40+ и даже 30+.
Вот тогда квартально-сватовая 16+ будет довольна.
Добились своего - все старшие должны уйти (и лучше в небытие).
"Молодым у нас дорога вечный покой старикам" = ВЛКСМ!!!
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Напевно чолівіків такого віку і так значно менше
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Так! А ще їх ненавидять жінки, особливо у міському транспорті!
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и тем не менее... кто знает , если б не подхватили коронавирус, сколько б они еще смогли порадоваться рассветам...(даже имея такие сопутствующие заболевания)
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Большинство имели болезни. Это сколько 51% или99% ? Консператоры или шахраи.
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УЖЕ ВСЕ СЛУГИ НАРОДА КРЕМИРОВАЛИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ? А ЗЕБИЛЫ ?
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Вот у меня предположение, почему в Италии мужчин заболевших больше, а у нас - женщин. Я думаю, что это зависит от места массового заражения: в Италии это в основном футбольные матчи. Естессьвенно, что там мужчин больше. А через 5-12 дней начинается массовое поступление мужчин в больницы. А в Украине - это массовое возвращение заробитчанок домой. И это как раз женщины 50-60 лет, которые в Италии ухаживали за старыми женщинами 80-90 лет и от них заразились.Вот и после возвращения домой после инкубационного периода - массовое поступление в больницы. Кто не успел , тот болеет в Италии. Видимо среди заробитчан-мужчин , строителей не успело распространиться. Дальше пойдет заражение в семьях и пойдут дети, жены, пожилые матери, бабушки. Ну а дальше как получится. Возможно после пасхи будет много больных верующих. Дней через 5-12.
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Почему карантин не нужен.....

Комаровский о карантине и о том, что вирус прийдет к каждому....
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