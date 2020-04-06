 В Украине среди умерших от COVID-19 преобладают женщины, доля лиц старше 50 лет составляет 87%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Минздрава.
Из 1 319 подтвержденных случаев 95 - среди детей. На амбулаторном лечении 597 человек, из них 61 ребенок. Лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74% от всех подтвержденных случаев COVID-19.
Больше всего умерших женщин в возрастной группе 50-59, а мужчин - 60-69 лет.
Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.
В целом доля болезней составляла (одна или несколько):
74% - сердечно-сосудистые заболевания;
40% - сахарный диабет
7,5% - новообразования
7,5% - заболевания почек
11% - заболевания легких;
4% - ожирение;
26% - сочетание заболеваний.
Вот тогда квартально-сватовая 16+ будет довольна.
Добились своего - все старшие должны уйти (и лучше в небытие).
"Молодым у нас дорога вечный покой старикам" = ВЛКСМ!!!
Комаровский о карантине и о том, что вирус прийдет к каждому....