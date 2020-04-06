 С начала суток 6 апреля враг 1 раз нарушил перемирие - потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник по направлению населенного пункта Набережное обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Против наших защитников оккупанты применили минометы калибра 82 мм - восемь мин, вооружение боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.
Украинские военнослужащие, благодаря умелым действиям избежали потерь среди личного состава и прицельным огнем прекратили враждебную провокацию. Потери противника уточняются".
нравиться утешаетвселяет надежду то что каждый день на каждый выстрел дают ответку
(что "надо просто перестать стрелять" умирает вместе с рейтингом зеленых пингвинов)