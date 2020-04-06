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 С начала суток 6 апреля враг 1 раз нарушил перемирие - потерь нет, - штаб ООС

6 апреля вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня, снова применив при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник по направлению населенного пункта Набережное обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Павлополя. Против наших защитников оккупанты применили минометы калибра 82 мм - восемь мин, вооружение боевых машин пехоты и противотанковый ракетный комплекс.

Украинские военнослужащие, благодаря умелым действиям избежали потерь среди личного состава и прицельным огнем прекратили враждебную провокацию. Потери противника уточняются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ из минометов обстреляли позиции украинских воинов возле Павлополя, потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3187138
 
 
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Якщо Консультативна група порушила лише один раз, то це був салют Єрмаку за надання їм офіційної посади.
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Есть осторожный оптимизм, что ковид и баррель заставят раху угомониться надолго.
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А разове одного раза мало нарушить "перемирие",чтоб договор уже не был в силе? Это блин какая-то подмена понятий.Или перемирие или нет,в конце концов!
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мне нравиться утешает вселяет надежду то что каждый день на каждый выстрел дают ответку
(что "надо просто перестать стрелять" умирает вместе с рейтингом зеленых пингвинов)
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