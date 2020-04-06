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 Первая партия защитных костюмов для медиков, закупленных Фондом Порошенко, поступила в больницы ряда областей и города Киева

Первая партия защитных медицинских костюмов от Фонда Порошенко и компании Рошен которые были закуплены и доставлены из Китая, передается в больницы в регионах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом говорится в Фейсбуке Фонда Порошенко.

В сообщении отмечается: "В частности, в больницы Черновицкой области - 1500 комплектов, города Киева - 3050 комплектов, Винницкой - 1500 комплектов, Кременчуга (Полтавская область) - 400 комплектов, Чернигова - 1050 комплектов, Белой Церкви - 700 комплектов и Броваров (Киевская область) - 600 комплектов.

200 комплектов поступят в больницы Тернопольской области, 200 - в Ивано-Франковской области. 200 комплектов в Одесскую область, 150 в Ривненскую область. 150 комплектов поступит в Черкасскую, еще 100 - в Закарпатье.

Как известно, Фонд Порошенко и компания Рошен уже закупили 30 000 защитных костюмов для медицинских работников из Китая, и еще 100 000 закупают в Южной Корее. Их доставка ожидается в апреле.

Также кондитерская корпорация Рошен закупила 10 портативных рентген-аппаратов производства Южной Кореи. Их должныдоставить в Украину через две недели. Такие аппараты дают возможность оперативно выявлять пневмонию у коронавирусных пациентов. В компании сообщили, что аппараты были заказаны еще в марте, однако из-за необычайного ажиотажа на глобальном рынке оборудования их можно получить не раньше середины апреля".

Первая партия защитных костюмов для медиков, закупленных Фондом Порошенко, поступила в больницы ряда областей и города Киева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187136
 
   
 Топ комментарии
 
Блазню даже на пиар денег жалко... Первая партия защитных костюмов для медиков, закупленных Фондом Порошенко, поступила в больницы ряда областей и города Киева - Цензор.НЕТ 4133
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Вова, купи хотя бы пару перчаток, а то порохоботы ржут
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Він так і робив. І чим ви віддячили? "Барига"
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Поступило,та поступило,молодцы.Всё лучше,чем "зраду" разгонять.
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Бюджетні кошти перерахували на президентський фонд. А не у фонд Порошенка. Різницію січете?
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А мы удивляемся почему нет масок, потому что все идет в фонд Порошенка, а он потом пиарится раздавая все это ))))
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Зебилизм - это надолго. В некоторых случаях - навсегда.
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Точно. Вава розпродує, за кордон, а Порох скупає, і везе в Україну. Щоб "попіаритися" на захисті життя лікарів і порятунку паціентів. Хотілось би побачити такий "піар" і від зеленського, з кварталом, і тимошенко з матьківщиною. І від авакова, та "чесного полковніка" гриценко. Тих, хто без напрягу міг би "попіатитися", хоч греблю гати. Ось тільки не хочуть вони рятувати українців ділом, лише бла-бла, на шару. Ну коломоский, той "гол, как сокол". Де йому "піаритись"
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Потом будет новость - первый костюм от фонда порошенко надел медик? Зачем это? Сделал доброе дело - молодец. Зачем этот бесконечный пиар, который нивелирует само действо
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Кто мешает Зебилу в ответ попиариться?
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может он помогает тайно...?
мы вот смеемся здесь над ним как над жадной гундосой крысой..., а он завтра раз - и весь в белом с чеками на благотворительность которые посылал уже год...
Может такое быть..?
И нам всем станет стыдно...
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Думаю его жена с султаном уже создали тайный фонд на закупку средств защиты всем украинцам.
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А покаж хоч один акт приймання-передачі від петра.
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Він так і робив. І чим ви віддячили? "Барига"
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Вы ж добрые дела без пиара не понимаете, вам бы видосик посмотреть от Зе
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Мандель,ты не можешь не встрять,ни в одно сообщение про Порошенко.А почему не сообщить про хорошие дела? Да и людям спокойнее ,когда знают ,что в больницы ,что то наконец поступает для защиты наших врачей.
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Може й чистий піар. Адже жодного акту приймання-передачи від петра ніхто ніколи не показував.
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Жаба давит ,что дешевый клован на это не способен ? Ваша власть только марадерствовать и тырить может Почему. Радуцкий не сидит , за стыренный резерв , а о Ермаке , я вообще молчу…
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Уже была. Юзик передал Кривому Рогу коробку с тремя сотнями масок и, дай Бог памяти, перчаток. Ну, чисто поржать.
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Жадный помогает , смешные землю делят . Чувствуете разницу ?
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Вова, купи хотя бы пару перчаток, а то порохоботы ржут
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Та откуда деньги у этого зебобика? Здесь нужно сразу к Бене обращаться
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А когда это подлый слепой траст вернул народному депутату Порошенко Рошен?
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А что слабо самим наладить производство костюмов?? Или это архи сложно??? Или нехватка выкроек и закройщиков?
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Карантин . Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва - Цензор.НЕТ 5586 Больше двух не собираться . Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва - Цензор.НЕТ 8551
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год назад вава сдал анализы напомню и те сфальсифицированы И что вы зелебобы хотели Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва - Цензор.НЕТ 690
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Вот я вчера в точку попал. Реально будут пиарить каждый шаг коробок. Фу, как же это противно. Ждём сериал как алкаш коробки привёз.
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Это не эти со скидкой? Китайское вообще все очень ненадежное. Но зато дешевле. Сам Пепо такое, я думаю, не носит. Нидерланды из-за дефекта отозвали 600 тысяч китайских медицинских масок
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Я напомню, что Зеленский привез из Китая 10 млн. тестов. Тестировать надо прямо сейчас, в разгар эпидемии, их нет смысла хранить и откладывать в запасы. Число тестов уже сегодня должно сотнями тысяч исчисляться. Вместо этого - четыре тысячи тестов Вывод - тесты украдены слугами или ленкой Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва - Цензор.НЕТ 3156
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Слухаючи зєлю і його фанатів, що кажуть про попередників, складається враження, що я до 2014 року жив у якомусь багатому Люксембурзі, а потім прекрасного короля Яника змінив злий чародій Порошенко, що покрав все і тепер куди не прийде зєля (скоро рік), всюди жопа та павутиння. Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва - Цензор.НЕТ 8861
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Ух, елки, пришел с кухни, а над компом зарево. Это у зелемрази пердаки запылали. Ужос...
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А напалму підлий, показавши акт приймання-передачі, де прямо так і написано від петра лікарні на безоплатній основі. 5 років опаленя не потрібно буде вмикати. Адже це ж просто. петро допомога, а значит актів приймання- передачі пару грузових богданів вже. Покажи хоч один..
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