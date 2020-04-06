 Украинский курсант Совенко стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Великобритании в Украине.
Второй год подряд украинские курсанты получают особые отличия Королевской академии сухопутных войск Великобритании в г. Сандгерст.
В этом году украинец Антон Совенко из Военной академии в Одессе получил награду лучшего зарубежного выпускника по показателям военной, академической и практической подготовки.
"С самого начала обучения он проявил себя как талантливый курсант, упорно работал над академическими дисциплинами, в том числе и в свое свободное время, чтобы не только не отставать, но и превосходить других слушателей престижной британской академии, для которых английский был родным. Парень представлял Королевскую академию Сандгерст на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу, поскольку его уровень в этой спортивной дисциплине был слишком высокий, чтобы соперничать с другими курсантами", - говорится в сообщении.
Напоминаем, в 2019 Артем Бараненко, курсант Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного, получил "Саблю лучшего зарубежного выпускника" Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсте.
«Парень представлял Королевскую академию Сандгерст на международных соревнованиях по баскетболу и тренировал команду по боксу, поскольку его уровень в этой спортивной дисциплине был слишком высокий, чтобы соперничать с другими курсантами"Источник: https://censor.net.ua/n3187134»
А тих, хто вибрали - 73,22%.
Под прикол же выбрали...
Украинская национальная забава - Банду Геть!, кричать каждому презику...
Козацькому роду, нема переводу.
Респект.
(жаль тільки, що на відміну від цього хлопця, цензорські, так і не змогли вивчити українську мову )
особенно в 1944 году,когда Джугашвили напал на Финляндию в третий раз,после 1939 и 1941 года...
А тих, хто вибрали - 73,22%.