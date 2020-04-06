 Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19

Как сообщает Цензор.НЕТ, сбор средств организовала организация Ukrainians Without Borders - Украинцы без границ. Это сеть украинских диаспорных активистов и организаций со всего мира.



На странице фандрайзер организаторы пишут: "В это страшное для нас всех время, мы, как и в 2014-м, не смогли стоять в стороне от происходящего в Украине.

Мы осознаем, что украинская медицина нуждается в нашей с вами помощи. Иначе она просто не справится... Поэтому, мы объявляем общий сбор средств в помощь украинским медикам".

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Покупать планируют защитные костюмы для медиков и аппараты искусственной вентиляции легких для больниц.



Деньги собирают через прямые пожертвования в фейсбук и на официальный PayPal организации.



По мере поступления средств организаторы будут получать актуальные потребности больниц от фонда "Пациенты Украины", с которым сотрудничают, а дальше их волонтеры их самостоятельно закупят и передадут необходимые вещи в больницы.



О полученных суммах и осуществленных закупках активисты обещают отчитываться отдельными постами в этом событии и на странице Ukrainians Without Borders - Украинцы без границ.



Меньше, чем за два дня удалось собрать 99 пожертвований из разных уголков земного шара на общую сумму более 2000 евро. Сбор средств активно продолжается. Деньги перечисляют представители украинской диаспоры из разных стран мира.



Приобщиться к сбору средств можно здесь.