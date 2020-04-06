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 Общество, За рубежом
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 Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19

Украинцы со всего мира начали сбор средств в помощь украинским медикам и больницам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сбор средств организовала организация Ukrainians Without Borders - Украинцы без границ. Это сеть украинских диаспорных активистов и организаций со всего мира.

На странице фандрайзер организаторы пишут: "В это страшное для нас всех время, мы, как и в 2014-м, не смогли стоять в стороне от происходящего в Украине.

Мы осознаем, что украинская медицина нуждается в нашей с вами помощи. Иначе она просто не справится... Поэтому, мы объявляем общий сбор средств в помощь украинским медикам".

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Покупать планируют защитные костюмы для медиков и аппараты искусственной вентиляции легких для больниц.

Деньги собирают через прямые пожертвования в фейсбук и на официальный PayPal организации.

По мере поступления средств организаторы будут получать актуальные потребности больниц от фонда "Пациенты Украины", с которым сотрудничают, а дальше их волонтеры их самостоятельно закупят и передадут необходимые вещи в больницы.

О полученных суммах и осуществленных закупках активисты обещают отчитываться отдельными постами в этом событии и на странице Ukrainians Without Borders - Украинцы без границ.

Меньше, чем за два дня удалось собрать 99 пожертвований из разных уголков земного шара на общую сумму более 2000 евро. Сбор средств активно продолжается. Деньги перечисляют представители украинской диаспоры из разных стран мира.

Приобщиться к сбору средств можно здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3187130
 
 
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Защитные костюмы из мусорных пакетов в ... Великобритании.

Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6783
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от паскуди... заважають Президенту країну рятувати...
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Защитные костюмы из мусорных пакетов в ... Великобритании.

Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6783
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Українська діаспора ділить «вашу» землю !?
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от паскуди... заважають Президенту країну рятувати...
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Только властям нашим не передавайте, а то продадут!
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Финляндия может запустить чартеры для сезонных работников из Украины
Издание пишет, что финские фермеры уже столкнулись с острым дефицитом рабочей силы, а стоимость продуктов питания в стране вырастет, если весенние полевые работы не проведут в срок.
На сегодня местное министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников. По словам Лауры Перхеентупа, они должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы. Речь идет примерно о 1500 работников из третьих стран.
https://www.rbc.ua/rus/news/finlyandiya-zapustit-chartery-sezonnyh-rabotnikov-1586178127.html
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Жопоблоковцы, т.е. ОТпиЗЖеные и примкнувшая к ним баба Тимашонка, как вам новость ДЛЯ ПИАРА!!! Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6330 пляха - #пириплюнутьпатрашенка! Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6330

"Вилкул передал медикам испорченные перчатки и маски"!!!!!!!!!!!! - на тебе Боже шо мени не гоже! Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 6330
источник - inforesist

Зебилы - бывшие зрадофилы, вы, оправдывающие любую их подлость и мерзость, грязные твари и подонки! Украинская диаспора собирает средства в помощь Украине для борьбы с COVID-19 - Цензор.НЕТ 5886
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судя по тому как взвод мусоров ловил сегодня плавца-эксремала в Гидропарке, спасать нужно мусоров а не страну...
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