 Венедиктова должна предоставить официальные разъяснения о давлении на Трепака ради сообщения о подозрении Стерненко, - "слуга народа" Васылив

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Игорь Васылив, передает Цензор.НЕТ.

"Как глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов не могу оставаться в стороне сообщений экс-заместителя генпрокурора Виктора Трепака относительно возможного давления на него с целью подписания подозрения общественному активисту Стерненко.

Убежден, что это противоречит не только процессуальному законодательству, но и морально-этическим нормам.

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Требуем предоставить официальные разъяснения относительно давления на Виктора Трепака с целью подписания подозрения общественному активисту Сергею Стерненко и освобождения от функциональных обязанностей по координации департамента, который расследовал дело убийства Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов.

Соответствующее обращение по обстоятельствам, изложенным Виктором Трепаком в рапорте, будет официально отправлено на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой", - написал нардеп.

Напомним, 4 апреля бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак сообщил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить о подозрении одесскому активисту Сергею Стерненко.

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По его словам, после разговора с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут это дело, также было решено, что "оснований для сообщения Стерненко о подозрении в совершении любого преступления нет". Генпрокурору направили рапорт с аргументацией касательно отсутствия оснований для сообщения о подозрении Стерненко.

Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. После этого Трепак написал заявление об увольнении.

Также, 25 марта в Офисе Генерального прокурора прошла встреча Венедиктовой с миинистром МВД Арсеном Аваковым и главой Нацполиции Игорем Клименко, на которой обсуждали состояние досудебного расследования по делу Павла Шеремета.

Рядом с делом Шеремета на совещании названо актуальным и резонансным дело активиста Стерненко, на которого было совершено несколько покушений, и в ходе одного из которых погиб нападавший.

Венедиктова заявила, что отставка Виктора Трепака - его решение, а дело одесского активиста Сергея Стерненко обсуждали, поскольку об этом говорил нардеп Александр Дубинский в Верховной Раде, когда рассматривалось ее назначение на должность.

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