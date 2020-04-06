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Все про:Стерненко (65) Трепак (88) Венедиктова (100) Васылив Игорь (2)

 Венедиктова должна предоставить официальные разъяснения о давлении на Трепака ради сообщения о подозрении Стерненко, - "слуга народа" Васылив

Обращение по обстоятельствам, изложенным бывшим замгенпрокурора Виктором Трепаком в рапорте, будет официально отправлено на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Слуги народа" Игорь Васылив, передает Цензор.НЕТ.

"Как глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов не могу оставаться в стороне сообщений экс-заместителя генпрокурора Виктора Трепака относительно возможного давления на него с целью подписания подозрения общественному активисту Стерненко.

Убежден, что это противоречит не только процессуальному законодательству, но и морально-этическим нормам.

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Требуем предоставить официальные разъяснения относительно давления на Виктора Трепака с целью подписания подозрения общественному активисту Сергею Стерненко и освобождения от функциональных обязанностей по координации департамента, который расследовал дело убийства Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов.

Соответствующее обращение по обстоятельствам, изложенным Виктором Трепаком в рапорте, будет официально отправлено на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой", - написал нардеп.

Венедиктова должна предоставить официальные разъяснения о давлении на Трепака ради сообщения о подозрении Стерненко, - слуга народа Васылив 01

Напомним, 4 апреля бывший заместитель генерального прокурора Виктор Трепак сообщил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить о подозрении одесскому активисту Сергею Стерненко.

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По его словам, после разговора с руководством соответствующего департамента и прокурорами, которые ведут это дело, также было решено, что "оснований для сообщения Стерненко о подозрении в совершении любого преступления нет". Генпрокурору направили рапорт с аргументацией касательно отсутствия оснований для сообщения о подозрении Стерненко.

Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. После этого Трепак написал заявление об увольнении.

Также, 25 марта в Офисе Генерального прокурора прошла встреча Венедиктовой с миинистром МВД Арсеном Аваковым и главой Нацполиции Игорем Клименко, на которой обсуждали состояние досудебного расследования по делу Павла Шеремета.

Рядом с делом Шеремета на совещании названо актуальным и резонансным дело активиста Стерненко, на которого было совершено несколько покушений, и в ходе одного из которых погиб нападавший.

Венедиктова заявила, что отставка Виктора Трепака - его решение, а дело одесского активиста Сергея Стерненко обсуждали, поскольку об этом говорил нардеп Александр Дубинский в Верховной Раде, когда рассматривалось ее назначение на должность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не надо разгонять реванш", - Венедиктова объяснила обсуждение дела Стерненко на совещании в МВД тем, что о нем говорил нардеп при ее назначении в Раде

Источник: https://censor.net.ua/n3187127
 
   
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
А мне определённо некоторые "слуги" начинают нравится!
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Зараз якась зараза напише тобі, що ти співчуваєш ригоаналам! Я це вже отримав за подібний коментар.
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Невже настільки все погано у деяких...
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Так. Можна знайти ці діалоги, де повно зебільної брехні. Йшлося лише про те, що у Запоріжжі залишили тролейбуси.
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Та то шо вони брешуть, то ж не дивує, дивує коли ще й настільки тупо все перекручують....
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А коли вони не «перекручували»? Вся політика з часів союзу -маніпуляції і терор.
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Ну є ж якісь межі. Буває навіть не розумієш, чи то вони самі такі тупі, чи інших такими вважають, чи це тупо такий тупий тролинг...
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У них задача вчепитися, перекрутити так, щоб на їхні порушення закону, непрофесійність, корупцію...ніхто не звертав увагу.
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Извини не удержался, зараза пишет, где ты был, 5 лет, шо не одного посаженного регионала?
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Ну чого, Єфремов скільки років за гратами сидів, поки зе-команда не випустила його?
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Сидел, но не осужден, получит компенсацию. НЕ ДОХОДИТ, ну извини.
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Сидів і Єфрємов, і "Беркути", і багато інших, і сиділи би під слідством й досі, але Зєльцман змінив вектор руху країни і вони на свободі. Ще не доходить? Ну, то вибач.
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А я хіба відповідаю за посадку регіоналів? У тебе теж нема розуму?
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Ясень пень, ты просто поддерживаешь ган...... донов, которые ни КОГО не посадили. Во розум.
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Ти просто приклад зебілам, який хоче репресувати людей лише за політичними уподобаннями і не виконувати закони України.
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Путаете. Педросы на Пиночета намекали и намекают до сих пор.
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Тоді це не до мене. Ви же теж підтримали брехню проти мене. Тому не бачу про що з вами розмовляти.
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Отследите свой текст "хоче репресувати людей". Получается, что чукча писатель, а не читатель.
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У них другая болезнь , не такая , как у обычных людей .
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Бенядиктова это не человек зеленского
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Венедиктова напрямую подчиняется Помпео..Попытка политически повлиять на Венедиктову сродни политически повлиять на Помпео.А это чревато беременностью для желающих.Причём внематочной со всеми вытекающими последствиями по смене пола.
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Як як завжди в кацапа все перевелось на гомосятину.
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На Полтавщине односельчане избили 57-летнюю женщину. Видео1.7т17:36, 6.04.2020Обновлено: 17:41, 6.04.2020Читать материал на украинскомВ Полтавской области односельчане жестоко избили 57-летнюю женщину. Мотивом нападавшие назвали кражу собаки.У пострадавшей диагностировали переломы костей носа, множественные ссадины и гематомы головы, а также раны верхней губы, сообщается в сюжете телеканала НТН (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).Венедиктова должна предоставить официальные разъяснения о давлении на Трепака ради сообщения о подозрении Стерненко, - "слуга народа" Васылив - Цензор.НЕТ 5050Односельчане избили 57-летнюю женщинуКадр телеканала НТНОтмечается, что женщина пришла к соседям, а через некоторое время в их дом ворвались двое братьев и их родственник. Они начали издеваться над Ниной, бить ее кулаками и битами, пытались утопить. Затем издевательство продолжилось ночью на кладбище. Женщину заставили копать себе могилу, после чего кинули ее туда в полуобморочном состоянии и забросали землей.
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ДОЛЖНА, ДоЛжНа, должна, д о л ж н а .........................
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Венедіктова має надати офіційні роз'яснення про тиск на Трепака заради повідомлення про підозру Стерненку, - "слуга народу" Василів - Цензор.НЕТ 8319Дмитро Корчинський
2 год ·

Прем'єрміністр України вважає, що воду в окупований Крим пускати можна, а українців у парки - ні.

Перше він пояснює маячнею, друге не пояснює взагалі.

Це все, що вам потрібно знати про карантин.
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Невідомо де парк, а де не парк. Сідати на лавочку для пенсіонерів заборонено!
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Очухались после того как комплексная экспертиза завершилась, но увы, пора в суд)))
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Ця прокурорша це людина яка обслуговує проросійські сили....
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власть ермака и его клоуна уже на ниточке держится, а они продолжают быковать то с минском, то с добровольцами, то с рашисткой венедиктовой и портновым. За обоими уже тюрьма плачет
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Да ложила Венедиктова на обращение депутатов, то чем Зеленский играл на рояле, так как у Венедиктовой такого инструмента нет
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Сегодня закончилась экспертиза, доказавшая, что Стерненко убил батьку двух детей, хладнокровно, ножом.
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Причём тупым ножом. А это уже особая жестокость.
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А что Венедиктова может "официально" сказать нового? Выше ясно написано:
"Венедиктова заявила, что отставка Виктора Трепака - его решение, а дело одесского активиста Сергея Стерненко обсуждали, поскольку об этом говорил нардеп Александр Дубинский в Верховной Раде, когда рассматривалось ее назначение на должность.Источник: https://censor.net.ua/n3187127"
так что она еще может сказать, хоть официально, хоть нет?
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Бенядиктова- человек черта. Черт не любит Стерненка и подобных ему. Черт любит петушария и подобных ему.
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А у нас получается кроме дел против активистов расследовать нечего? На них многократно покушались, государство их не могло защитить. А теперь они ещё виноваты что защищали себя сами?
У нас в стране полно внутренних врагов которые подрывают государственность, работают на врага. ГПУ этими лицами случайно не хочет заняться?
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