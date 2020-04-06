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 Происшествия, Общество
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Все про:Кабмин (11970) пожар (3964) Минэкоэнерго (2)

 Минэкоэнерго призывает граждан не сжигать сухую растительность

Такие действия имеют ужасные последствия как для окружающей среды, так и для здоровья окружающих. Особые погодные условия - малоснежная зима, ранняя весна, в этом году привели к рекордному дефициту влаги в почве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Минекоенерго обращается к гражданам с требованием соблюдать законодательство и не сжигать сухую растительность.

По данным ГСЧС ликвидация таких пожаров отличается от других продолжительностью и потенциальной возможностью увеличения масштабов. Для их тушения нужно привлекать значительное количество спасательных сил, полного и спецтехники на длительный срок. Ведь на открытой территории в безветренную погоду огонь может распространяться со скоростью до 4-х километров в час, а в ветреную - до 30. Высота пламени достигает двух метров, а при сильном ветре с резкими изменениями направления и скорости, размер таких пожаров в течение 15-30 минут увеличивается в 2-3 раза.

Основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор - можно легко подтвердить статистическими показателями. Только за минувшие сутки есть 693 случая возгораний на открытых территориях и в естественных экосистемах. Огонь охватил 984 гектаров.

Статья 245 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом.

Такое правонарушение карается штрафом от 5100 грн до 8500 грн, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрист Гумиров подал в суд на Кабмин за карантин: Можно вводить лишь при чрезвычайном положении, иначе это нарушение Конституции

Источник: https://censor.net.ua/n3187126
 
 
 Топ комментарии
 
штрафом от 5100 грн до 8500 грн



это если в маске ?
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..от за таке зпалювання всього живого і треба давати штрафи в 17000грн, а не за прогулянку по лісі без масочки, які Зєля-Золота Ручка збарижила за бугор
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а хрен ли селюков призывать - только непомерные штрафы уймут быдло, сжигающее мусор, баклажки, пакеты, резину и пр. в жилой зоне
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штрафом от 5100 грн до 8500 грн



это если в маске ?
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Її потрібно з'їдати.Якраз для цього карантин ввели.
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Штрафы , штрафы , штрафы ...
Такое впечатление , что ничего другого власть не знает и не хочет знать .
Всё , как в Кацапии ...
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По вашему, нужно давать селянам деньги(пряники) шоб не палили. Только ...издить и гривной и дубинкой!Мінекоенерго закликає громадян не спалювати суху рослинність - Цензор.НЕТ 1875
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Бабушкам запретили выходить из дома . Теперь у них осталась одна радость - жечь мусор .
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Менше закликайте , більше лупіть штрафи . Бо з закликів всі ржуть і порядку немає . Сам лишень бардак .
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..от за таке зпалювання всього живого і треба давати штрафи в 17000грн, а не за прогулянку по лісі без масочки, які Зєля-Золота Ручка збарижила за бугор
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Треба об'єднати Мінекоенерго з Міністерством Культури.
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а хрен ли селюков призывать - только непомерные штрафы уймут быдло, сжигающее мусор, баклажки, пакеты, резину и пр. в жилой зоне
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Без селюків будеш жерти баклажки і гуму.
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Шоб цього не було, її треба палити контрольовано.
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В мене сусідка спалює сміття і траву контрольовано, особливо ******** контролювати коли вітер в мій бік. Починає контролювати в березні і закінчує в кінці жовтня. Мені дуже подобається що все під котролем.
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Так в середині року трава свіжа,вона не горить, та й на городах палять восени а не зараз, тим більше не влітку.
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Я проти спалювання сухої трави. Та все ж є очевидні причини, чому останнім часом, степові пожари мають такі тяжкі наслідки. Раніше, років 20-30 тому, селяни масово заготовляли сіно для худоби. викошували траву скрізь де була змога. Випасалися в степах стада корів. Суха трава горіла кожної осені чи весни і тоді, ось тільки наслідки цих пожеж були не такі страшні. Нині ж траву не косять, нікому її косити. Корів теж стало в десятки разів менше. І якщо трава не горіла цьогоріч, а не дай Бог, якийсь дурень її запалить через рік, а то й через два, наслідки стають сташними. А рано чи пізно, дурень траву запалить. Сумно це констатувати, та чим більше років не буде горіти трава, накоплюючись в степу роками, тим страшніший буде степовий пожар.
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І ще, хочу кілька слів сказати на захист тих бабульок, які палять в себе на городі сухе бадилля від картоплі, томатів, та ін. Вони її палять не кожен день, а тільки по-осені, якщо взяти всіх скопом, то десь близько місяця, то там, то там. А "еколухи" б"ють тривогу, звинувачуючи тих бідних селян у всіх смертних гріхах. Та тільки курряги диму в атмосферу за рік випускають більше ніж ті бабульки, плюс - окурки, пусті пачки від цигарок на кожному метрі. А сміттєспалювальні заводи, що ночами палять сміття з відключеними фільтрами, а ТЕЦ, а металургійні заводи...? Блін, а винні бабульки, виявляється вони головні забруднювачі повітря! Да, не згадав ще любителів шашличків, коли від чаду їхніх мангалів, особливо влітку, не продихнеш.
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Ну вот это напрасно!!! Время призывов прошло, сейчас уже такой режим планеты, когда малейшая искра делает адское(правильное слово!) пламя.
Уже нужны штрафы в разы и реклама этих штрафов.
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Не палити це самий кращий штраф, врожай зменшиться відсотків на 30, різницю відчують всі.
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Тобто російські спецслужби ніколи ніякої диверсійної діяльності в Україні не проводили і не проводять.
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И куда это все девать? А еще есть ветки после обрезки кусов и деревьев.
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