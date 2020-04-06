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 Во Львове с 6 апреля ввели проезд в общественном транспорте по спецпропускам

Весь общественный транспорт во Львове 6 апреля перешел в режим перевозок по спецпропускам.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня весь общественный транспорт переходит в режим спецперевозок. Это значит, что в транспорте будут перевозить только определенные категории граждан - это сотрудники сфер, обеспечивающих жизнедеятельность города. В частности, сотрудники медицинских учреждений, продуктовых магазинов, банков, сферы коммунального хозяйства и энергетики, сотрудники соцслужб, правоохранительных органов и других учреждений", - сообщила заместитель городского головы Львова Ирина Маруняк.

Согласно решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, водитель и пассажиры должны находиться в салоне транспорта в масках, а перевозить можно только сидячих пассажиров.

По словам Маруняк, руководители учреждений должны выдать сотрудникам удостоверения или справки, свидетельствующие о том, что они являются работникам соответствующих структур. Справку должен подписать руководитель предприятия и поставить мокрую печать.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187125
 
 
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Їздив сьогодні без жодної посвідки. А щодо того, що лише сидячі місця, правда.
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