 С телеканалами договорились во время телеуроков не показывать политические сюжеты, - замглавы ОП Тимошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа", об этом заявил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Блогер Сергей Наумович 6 апреля на своей странице в Facebook сообщил, что телеканал ZIK перед началом телеуроков показывал рекламу Виктора Медведчука и его партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Блогер Роман Шрайк рассказал о подобной ситуации на телеканале "112 Украина".
Кирилл Тимошенко, в свою очередь, обсудил этот инцидент с представителем канала ZIK.
"За минут 10-15 до начала телеуроков у них шел какой-то из политических сюжетов. Мы попросили, как мы с ними договаривались изначально, чтобы не было политики - они подтвердили, извинились. И дальше, не будет никакой политики ", - рассказал он.
Тимошенко уточнил, что эти договоренности касаются всех каналов.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы.
11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.
Напомним, в Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.
25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.
Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.
Я не знаю конечно. Может дело в том, что коледж с уклоном в IT. А может эти видеоуроки сделаны на "отцепись"?
Кстати - у них с первого дня карантина учеба не прекращалась. В лицее организована система "личных кабинетов" где учителя размещают задания. туда же скидываются "домашнии работы" учениками. Все материалы (учебники) доступны тоже в личном кабинете ученика. Довольно круто все организовано.
4 год ·
Как заставить украинцев соблюдать карантин?
Для этого надо чрезвычайное положение прежде всего ввести там, где это важнее всего - надо прежде всего изолировать все ломбарды, где сбывают краденое, все точки наркоторговли, всех контрабандистов, все пункты вторчермета, куда свозят краденый металл, всех директоров госпредприятий, которые вопреки Кабмину занимают должности, и всех судей, кто продает каждый день судебные решения. И всех их вывезти под конвоем в палаточные лагеря на обсервацию, под охраной. И как увидят украинцы, что государство применяет чрезвычайное положение против тех, с кем ничего не могло сделать по закону, а не против тех, кто бегает по паркам, испугаются, сделают себе сами маски и антисептики, и будут сидеть дома, лайкать политиков в фейсбуке и есть попкорн.