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 Политика Украины, Общество
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 С телеканалами договорились во время телеуроков не показывать политические сюжеты, - замглавы ОП Тимошенко

Офис Президента Украины договорился со всеми телеканалами, которые показывают уроки в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", чтобы во время трансляций в их эфире не было никаких политических сюжетов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа", об этом заявил замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Блогер Сергей Наумович 6 апреля на своей странице в Facebook сообщил, что телеканал ZIK перед началом телеуроков показывал рекламу Виктора Медведчука и его партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Блогер Роман Шрайк рассказал о подобной ситуации на телеканале "112 Украина".

Кирилл Тимошенко, в свою очередь, обсудил этот инцидент с представителем канала ZIK.

"За минут 10-15 до начала телеуроков у них шел какой-то из политических сюжетов. Мы попросили, как мы с ними договаривались изначально, чтобы не было политики - они подтвердили, извинились. И дальше, не будет никакой политики ", - рассказал он.

Тимошенко уточнил, что эти договоренности касаются всех каналов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое утро, в 10:00, с понедельника по пятницу уроки будут транслировать украинские телеканалы.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

Напомним, в Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школы сами будут определять структуру и форму обучения на время карантина, - Минобразования

Источник: https://censor.net.ua/n3187122
 
 
 Топ комментарии
 
мой ребенок (15 лет) учится в лицее. спрашиваю буквально пол часа назад "уроки по телеку смотрел?" говорит смотрел. "Ну и как тебе?". Ответ - "короткие сильно и там показывают то что мы давно уже прошли".
Я не знаю конечно. Может дело в том, что коледж с уклоном в IT. А может эти видеоуроки сделаны на "отцепись"?
Кстати - у них с первого дня карантина учеба не прекращалась. В лицее организована система "личных кабинетов" где учителя размещают задания. туда же скидываются "домашнии работы" учениками. Все материалы (учебники) доступны тоже в личном кабинете ученика. Довольно круто все организовано.
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Продали медпринадлежности в Испанию и Италию.Это политреклама или бизнес команды нового гаранта? С телеканалами договорились во время телеуроков не показывать политические сюжеты, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6669
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Юрий Бутусов
4 год ·

Как заставить украинцев соблюдать карантин?
Для этого надо чрезвычайное положение прежде всего ввести там, где это важнее всего - надо прежде всего изолировать все ломбарды, где сбывают краденое, все точки наркоторговли, всех контрабандистов, все пункты вторчермета, куда свозят краденый металл, всех директоров госпредприятий, которые вопреки Кабмину занимают должности, и всех судей, кто продает каждый день судебные решения. И всех их вывезти под конвоем в палаточные лагеря на обсервацию, под охраной. И как увидят украинцы, что государство применяет чрезвычайное положение против тех, с кем ничего не могло сделать по закону, а не против тех, кто бегает по паркам, испугаются, сделают себе сами маски и антисептики, и будут сидеть дома, лайкать политиков в фейсбуке и есть попкорн.
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можно подумать те уроки кто-то смотрит....соц сети никто не отменял
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Ну это их дело учиться или не учиться. Подрастут и пойдут работать на завод или мыть жопы в Италию, работы на всех хватит.
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нет. это не их дело, а их обязанность. их и их тупорылых батькив в соответствии с законом про загальну середню осв!ту.
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кстати, в италии жоп как раз на всех не хватит. старым жопам уже помыл коронавирус.
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Вот и выяснили что политическая реклама вредна, особенно для неокрепших умов, и её нужно запретить)
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мой ребенок (15 лет) учится в лицее. спрашиваю буквально пол часа назад "уроки по телеку смотрел?" говорит смотрел. "Ну и как тебе?". Ответ - "короткие сильно и там показывают то что мы давно уже прошли".
Я не знаю конечно. Может дело в том, что коледж с уклоном в IT. А может эти видеоуроки сделаны на "отцепись"?
Кстати - у них с первого дня карантина учеба не прекращалась. В лицее организована система "личных кабинетов" где учителя размещают задания. туда же скидываются "домашнии работы" учениками. Все материалы (учебники) доступны тоже в личном кабинете ученика. Довольно круто все организовано.
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И все это работает и без карантина - всегда. никаких тебе собраний родительских - все в общем чате для "предков" (выражение моего малого). Оценки родители видят тоже практически сразу. В общем довольно круто все сделано. Похоже на систему общего проектирования в IT.
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Виявляється, що у вищих учбових закладах теж були погано готові до онлайн-навчання. Зараз студенти просто втрачають час.
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как в вышках организовано не знаю - моему еще 2 года в лицее. Потом выпускные, которые являются вступительными в наш же технический универ на кафедру IT-технологий
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Странно договариваться о Том , - Что ты Украинец , а по Мило Уроков Строят русский Мир в Головах и ходят по Земле и Гадят .
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Повна демагогія від регіоналів, або по-новому - слуг народу. Насправді навчання перед телевізором дитину не навчить.
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правильно. нужна обязательная обратная связь. иначе это "ролики из ютуба" и не надо было огород городить
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Так, але виявляється спеціальні програми для такого навчання мають ряд недоліків. І це в рейтингових вишах. Про інші навіть і говорити не треба.
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Продали медпринадлежности в Испанию и Италию.Это политреклама или бизнес команды нового гаранта? С телеканалами договорились во время телеуроков не показывать политические сюжеты, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6669
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Юрий Бутусов
4 год ·

Как заставить украинцев соблюдать карантин?
Для этого надо чрезвычайное положение прежде всего ввести там, где это важнее всего - надо прежде всего изолировать все ломбарды, где сбывают краденое, все точки наркоторговли, всех контрабандистов, все пункты вторчермета, куда свозят краденый металл, всех директоров госпредприятий, которые вопреки Кабмину занимают должности, и всех судей, кто продает каждый день судебные решения. И всех их вывезти под конвоем в палаточные лагеря на обсервацию, под охраной. И как увидят украинцы, что государство применяет чрезвычайное положение против тех, с кем ничего не могло сделать по закону, а не против тех, кто бегает по паркам, испугаются, сделают себе сами маски и антисептики, и будут сидеть дома, лайкать политиков в фейсбуке и есть попкорн.
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И ХОРОШО БЫ УБРАТЬ С ЗАСТАВКИ РОЖУ ЛЫСОГО ***** ЗА ПАРТОЙ !
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В нас система освіти,це дно.Дітям засовують в голову купу лайна.Замість того.щоб діти самі могли предмети,які хочуть вивчати.
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Высшее образование в дохлом совке и сегодняшнее,небо и земля.В эпоху не интернета приходилось часами сидеть в библиотеке с нужными умными книжками и конспектировать даже мелочь едва заметную...,сегодня лафа,зашел в инет, набрал текст типа ГУЛАГ победил Освенцим и радуйся тупому ответу... З телеканалами домовилися під час телеуроків не показувати політичні сюжети, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6821
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ндя, Капітельманшу вже зовсім на тельавівзорі не видно, хоч щось хороше.
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Домовляється брат Єрмака за державну посаду за декілька лямів. Попередній уряд подібно був складений саме за такою схемою,тому що довели країну до ручки. З телеканалами домовилися під час телеуроків не показувати політичні сюжети, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4854
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Нужно деткам в русскоязычных передачах показывать ,что они живут в Украине и обучают их не на английском ,а на оккупационном русском языке за бюджетные деньги Украины З телеканалами домовилися під час телеуроків не показувати політичні сюжети, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1557
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Я то гадал, почему гандонов перестали показывать, а это детский час.
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