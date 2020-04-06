 Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, правоохранители требовали и получили взятку в сумме 1 550 долларов. За эту сумму правоохранители обещали не привлекать лицо к уголовной ответственности по факту хранения наркотических веществ.





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5 апреля полицейских задержали после получения последней части взятки в сумме 400 долларов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.





Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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