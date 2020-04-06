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Все про:взятка (4939) Одесская область (1959) Нацполиция (11173) правоохранительные органы (1156) ГБР (1076)

 Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали младшего инспектора и полицейского-водителя Управление полиции охраны в Одесской области за вымогательство и получение взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР 01

По предварительной информации, правоохранители требовали и получили взятку в сумме 1 550 долларов. За эту сумму правоохранители обещали не привлекать лицо к уголовной ответственности по факту хранения наркотических веществ.

Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР 02
Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР 03

Смотрите: На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ. ФОТОрепортаж

5 апреля полицейских задержали после получения последней части взятки в сумме 400 долларов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР 04
Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР 05

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также смотрите: Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3187121
 
   
 Топ комментарии
 
Рехформіровані. Бо зарплата мала!!! А жити хочу, як в Європі, а гуляти і красти як в Україні.
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Не сміши піхву вона і так смішна))) МВС давно перетворилось в ОЗУ там немає нових, старих..Нова патрульна поліція ще гірше за ДАЇ..ти брали хабари, а ці беруть , вбивають, калячать і займаються шахрайством. Це все наслідки керівництва Авакова..бутафорія..
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Рехформіровані. Бо зарплата мала!!! А жити хочу, як в Європі, а гуляти і красти як в Україні.
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включи мозг, они ни какого отношения не имеют к новой полиции, это совсем другая контора, которая не проходила ни какого реформирования!! туда много сбежало с ментовки, что бы спрятаться от реформирования!! вот только не понятно каким боком их занесло от охраны объектов, наркоту стеречь!!
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онижыдети рюкзака- мусорята рюкзачата?
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Не сміши піхву вона і так смішна))) МВС давно перетворилось в ОЗУ там немає нових, старих..Нова патрульна поліція ще гірше за ДАЇ..ти брали хабари, а ці беруть , вбивають, калячать і займаються шахрайством. Це все наслідки керівництва Авакова..бутафорія..
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ты по мойму потерялся в волосах!! и мешаешь всё в кучу
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Ну да, ну да.
Раньше ею руководил херерал, которого повязал Луценко и отмазал рюкзаков, друг Чеботаря.
(Помним еще кадры - генерала мордой в асфальт?)

Оба теперпь советники рюкзакова.
В настоящее время руководит поставленный рюкзаковым чел, который специализируется на разворовывании имущества и его реализацией за символическую плату нужным рюкзакову людям.
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Кстати, тот самый Чеботарь, который с рюкзаками!
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В Уголовном Мире есть Кодекс , - А здесь все Отсутствует , - Ни Кодекса Ни Чести.
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позорище,блт..
наглядный пример различия между офицером и "ахвицером"..
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Нічого дивного не відбувається, деградація аваківської падалі, шаколів у вигляді поліції здійснюється шаленими темпами..і це тільки 1-2 % с того що затримують і відомо. Поліція давно перетворилась в ОЗУ, аваківське лайно. Від реХформи тільки Хформа
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Не пойму одного - сообщает ДБР, а на фото - люди из МВД (департамент внутренней безопасности).
ДВБ - против рюкзакова?
Парадокс, скорее, крысятничали.
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