 Двое сотрудников полиции охраны задержаны на Одесчине на взятке 1 550 долл., - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, правоохранители требовали и получили взятку в сумме 1 550 долларов. За эту сумму правоохранители обещали не привлекать лицо к уголовной ответственности по факту хранения наркотических веществ.
5 апреля полицейских задержали после получения последней части взятки в сумме 400 долларов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Раньше ею руководил херерал, которого повязал Луценко и отмазал рюкзаков, друг Чеботаря.
(Помним еще кадры - генерала мордой в асфальт?)
Оба теперпь советники рюкзакова.
В настоящее время руководит поставленный рюкзаковым чел, который специализируется на разворовывании имущества и его реализацией за символическую плату нужным рюкзакову людям.
наглядный пример различия между офицером и "ахвицером"..
ДВБ - против рюкзакова?
Парадокс, скорее, крысятничали.