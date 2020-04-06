 Умерший священник не спровоцировал вспышку COVID-19 на Тернопольщине, так как был уже не единственным заболевшим, - санврач области Чайчук

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила главный государственный санитарный врач области Оксана Чайчук, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть статистика. А из нее следует, что в те дни, когда был обнаружен коронавирус у священника, в районе, в частности 13-15 марта, были зафиксированы заболевания у других жителей. Это люди, которые не общались с отцом", - сказала Чайчук.
По ее словам, умерший священник имел ряд заболеваний, которые и повлияли на дальнейший ход COVID-19 у пациента.
Такое обстоятельство усложнило ситуацию, что и привело к летальному исходу.
Чайчук также сообщила, что в области в последние дни обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты существенно улучшилось, у медиков есть все необходимое, чтобы лечить больных.
Напомним, 21 марта 2020 года коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника.
Позже стало известно, что полиция разыскивает почти полтысячи человек, которые контактировали на Тернопольщине с зараженным коронавирусом священником Олегом Винниковым.
6 апреля мужчина умер.
а Путин - взрывал их, травил, бомбил, стрелял = сильный и профессиональный Харизматик)
жаль в Украине за последнее время мало стало больниц (зато МНОГО понастроили церквей по интересам) от вируса НЕВЕЖЕСТВА…. причем
тут "любитель авторитаризма" … не затягивайте: вы послали меня в Кацапию, а
вынужденно послал вас в больницу - мы в расчет - счастливого выздоровления.
(ответ на ваше же хамство). Больницы-так же стоят частники-ФАКТ. Церкви - стоят
и Государство (за мои деньги)- ФАКТ. У вас параноидально-культовое поражение
мозга (ответ на ваше хамство)… вы мне в простом разговоре 2раза нахамили -
какой же вы верующий с любовью к ближнему??? Нет у вас ни веры - ни любви…. Только
прикрывает свои недостатки (Гордыни) этим…
А чего тогда поп не отменил службу, как украинские церкви?
Мля! Ви не могли написати, що " спалах COVID-19 спровокував не священник" ? Бутусов! Де ти назбирав цих недоумків?
По состоянию на 17:00 в городе Харькове зафиксирован один случай заболевания коронавирусом, больной находится в самоизоляции.
В то же время у 31 человека зафиксировано подозрение на наличие в организме COVID-19. Согласно протоколу, данные харьковской лаборатории направлены в национальную референс-лабораторию в Киев, где должны подтвердить или опровергнуть эти подозрения.
Об этом сообщили в горсовете Харькова.