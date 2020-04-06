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 Умерший священник не спровоцировал вспышку COVID-19 на Тернопольщине, так как был уже не единственным заболевшим, - санврач области Чайчук

В дни, когда был обнаружен коронавирус у умершего священника Олега Винницкого, на Тернопольщине уже были и другие заболевшие, не контактировавшие с ним.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила главный государственный санитарный врач области Оксана Чайчук, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть статистика. А из нее следует, что в те дни, когда был обнаружен коронавирус у священника, в районе, в частности 13-15 марта, были зафиксированы заболевания у других жителей. Это люди, которые не общались с отцом", - сказала Чайчук.

По ее словам, умерший священник имел ряд заболеваний, которые и повлияли на дальнейший ход COVID-19 у пациента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 44 медика заболели коронавирусом на Тернопольщине, 35 из них - в Монастырисском районе

Такое обстоятельство усложнило ситуацию, что и привело к летальному исходу.

Чайчук также сообщила, что в области в последние дни обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты существенно улучшилось, у медиков есть все необходимое, чтобы лечить больных.

Напомним, 21 марта 2020 года коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника.

Позже стало известно, что полиция разыскивает почти полтысячи человек, которые контактировали на Тернопольщине с зараженным коронавирусом священником Олегом Винниковым.

6 апреля мужчина умер.

Также читайте: Пик заболеваемостью коронавирусом может прийтись на 14 апреля, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3187119
 
 
 Топ комментарии
 
У санврача совсем кукуха отъехала. Если священник просто сидел в Украине, что элементарно по паспорту, или кактам пробить, то он никак ничего не мог спровоцировать, а сам есть жертва - вирус гдето от кого то подхватил... Блин они совсем там конченые.
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ну если не один то можно заражать. тут понятно.
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Он явился идеальным звеном для передачи вируса, так как его деятельность связана с общением с людьми.
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ну если не один то можно заражать. тут понятно.
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А Філарет попереджав, що коронавірус- то кара за одностатеві шлюби, не прослухав отець Павел Філарета, а дарма!
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раньше был священный огонь, а теперь священный очистительный коронавирус.... здается мне без фашиствующей рукожопой россии не обошлось! как обычно химвойска смехдержавной ********* недооценили всех свойств вируса и так помоли китайцам выпустив жуткую тварь на волю....
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Как все просто,Священик не причем, до него были, я коротко, а тут рукожопые выпустили тварь на волю. А тут президент с экс президентом клоуны, че и не умереть.
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этому говну до Муссолини(фашизма) - как тебе до историка. на Рашке скорее коммуно-мазохизм, а не фашизм.
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С этим неговном муссолини итальянцы разделались и не жалеют.
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так то ж Европа. Сралин вон, пустил на фарш и удобрение 50млн совков и они до сих пор ему осанны поют да иконы рисуют.
а Путин - взрывал их, травил, бомбил, стрелял = сильный и профессиональный Харизматик)
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Среди Умерших , нечего Искать Провокаторов Вспышки , - а провокаторы Живые и Ненасытные.
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Если не заразил,значит святой ? Кому это так важно,после всего случившегося.
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значит - "маловерил" если заразился, а если кого заразил, то им это "проверкаверы"
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вместо церквей-нужно строить Больницы... вместо зарплат футболистам-нужно платить мед.работникам... это касается не только Украины, а всего мира.... но ничего не измениться, к сожалению....
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Почему бы каждому не заниматься тем, что он считает нужным в рамках конституции и закона. А нет, так я уверен, что и вашей зп нашлось бы гораздо более нужное и правильное применение
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не понял ваших мыслей (если они вообще есть).1-перешли на личности.2-лично у меня нет никакой "зп".... можете не читать что пишу- дальше бить лбом пол в поклонах и лечить вирус молитвами-это ваш выбор... но не нужно это НЕВЕЖЕСТО насильственно навязывать другим
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Куда же вам понять: вы же писУн, а не читУн... Попробуйте перечитать первое предложение моего поста. А хотите решать за когото, что другому нужно, то вам в рашку, там место любителям авторитаризма.
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Вам лечиться срочно нужно,
жаль в Украине за последнее время мало стало больниц (зато МНОГО понастроили церквей по интересам) от вируса НЕВЕЖЕСТВА…. причем
тут "любитель авторитаризма" … не затягивайте: вы послали меня в Кацапию, а
вынужденно послал вас в больницу - мы в расчет - счастливого выздоровления.
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Вы наверно и не соображаете, что больницы строит государство, а церкви, кто угодно: за деньги, до которых вам, по идее, если бы вы небыли с параноидально-атеистическим поражением мозга, не должно было бы быть никакого дела. Я за Конституцию, на больничку - вам. Футболистам гонорары тоже из бюджета платят, да?
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Это вы ничего не соображаете
(ответ на ваше же хамство). Больницы-так же стоят частники-ФАКТ. Церкви - стоят
и Государство (за мои деньги)- ФАКТ. У вас параноидально-культовое поражение
мозга (ответ на ваше хамство)… вы мне в простом разговоре 2раза нахамили -
какой же вы верующий с любовью к ближнему??? Нет у вас ни веры - ни любви…. Только
прикрывает свои недостатки (Гордыни) этим…
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1-e Иоанна 4:7-16. Кто не любит, тот не знает Бога, потому что Бог есть любовь! вы этого не знаете - и вам этого не дано - бейте лбом пол - и лечите вирус поклонами.... не лезьте туда где вы ничего не знаете... и не прикрывайтесь Богом.
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Держим кулаки и смотрим сколько фсбешников заболело в Москве-Коронавірус у настоятеля лаври:ЗМІ назвали,хто з ним контактував Павло встиг провести Службу,на якій були присутні очільник УПЦ МП Онуфрій,митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич),і політик Новинський
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Зараз в Києві поліція проводить рейди по паркам та ловить пенсіонерів. На перший раз попереджає, а на другий буде доправляти в суд і вимагати штраф 17 тис. грн.
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Он явился идеальным звеном для передачи вируса, так как его деятельность связана с общением с людьми.
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А еще такое идеальное звено это продавцы, водители маршруток, врачи, сотрудники отдела кадров и тд. Но это не приходит видно на ум при параноидально-атеистическом поражении психики
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в маршрутках тоже все лижут поручни, или в магазинах - витрины? и пьют с одной бутылки?
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Что такое воздушно-капельный способ распространения знаете? Если поняли, что написали фигню, то не отвечайте. Если нет, тоже не отвечайте: я параноидально-атеистическое поражении психики, как у вас, не лечу.
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У санврача совсем кукуха отъехала. Если священник просто сидел в Украине, что элементарно по паспорту, или кактам пробить, то он никак ничего не мог спровоцировать, а сам есть жертва - вирус гдето от кого то подхватил... Блин они совсем там конченые.
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Пошла отмазка РПЦ.
А чего тогда поп не отменил службу, как украинские церкви?
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Увоперрвих, Рафик ниучьом не уиноуват!
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Хтось щось зрозумів з цього заголовку?
Мля! Ви не могли написати, що " спалах COVID-19 спровокував не священник" ? Бутусов! Де ти назбирав цих недоумків?
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Але він був єдиним з хворих,який зібрав здорових в церкві,кропив і давав цілувати хрест...Він помер,заплатив за все і адвокатів більше не потребує,тим паче таких "санітарів" як Чайчук...
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Понеслась....Гепа больше не может скрывать....

По состоянию на 17:00 в городе Харькове зафиксирован один случай заболевания коронавирусом, больной находится в самоизоляции.
В то же время у 31 человека зафиксировано подозрение на наличие в организме COVID-19. Согласно протоколу, данные харьковской лаборатории направлены в национальную референс-лабораторию в Киев, где должны подтвердить или опровергнуть эти подозрения.
Об этом сообщили в горсовете Харькова.
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вместо церквей-нужно строить Больницы... вместо зарплат футболистам-нужно платить мед.работникам....ничему ЖИЗНЬ не учит .... ничего не измениться, к сожалению.... все так же ВИРУСЫ будут лечить лбом об пол...
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