 Умерший священник не спровоцировал вспышку COVID-19 на Тернопольщине, так как был уже не единственным заболевшим, - санврач области Чайчук

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила главный государственный санитарный врач области Оксана Чайчук, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть статистика. А из нее следует, что в те дни, когда был обнаружен коронавирус у священника, в районе, в частности 13-15 марта, были зафиксированы заболевания у других жителей. Это люди, которые не общались с отцом", - сказала Чайчук.

По ее словам, умерший священник имел ряд заболеваний, которые и повлияли на дальнейший ход COVID-19 у пациента.

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Такое обстоятельство усложнило ситуацию, что и привело к летальному исходу.

Чайчук также сообщила, что в области в последние дни обеспечение больниц средствами индивидуальной защиты существенно улучшилось, у медиков есть все необходимое, чтобы лечить больных.

Напомним, 21 марта 2020 года коронавирус на Тернопольщине диагностировали у священника.

Позже стало известно, что полиция разыскивает почти полтысячи человек, которые контактировали на Тернопольщине с зараженным коронавирусом священником Олегом Винниковым.

6 апреля мужчина умер.

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